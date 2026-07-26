ファンがピッチでのデビューを待ち望む中、ジャケはリヴァプールでの生活に順応する過程を存分に楽しんでいる。シカゴから始まった米国遠征に合流したこのディフェンダーは、舞台裏でもスムーズにチームに溶け込んでいる。

「本当に素晴らしい。ここに来てからすべてが順調だ」と加入直後の心境を語った。「この赤いユニフォームを着られることは光栄であり、大きな誇りだ。以前も赤いユニフォームを着たことがあるが、ここで2着目を着られるのは本当に嬉しい」

ロッカールームにもすぐ溶け込み、「みんな温かく迎えてくれ、毎日距離が縮まっている」と語る。トレイ・ニョニ、ジョヴァンニ・レオニ、ヒューゴ・エキティケとよく過ごし、ジェレミー・フリンポンについては「頭がおかしい」と冗談を飛ばした。

移籍金6000万ポンドで加入した彼は、アンフィールドの熱心なサポーターからも温かく迎えられている。「ファンからたくさんのメッセージをもらいました。本当に感謝しています」とジャケは語った。