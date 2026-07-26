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移籍金6000万ポンドのDFジェレミー・ジャケは、いつリヴァプールデビューするのか。サンダーランド戦でジョー・ゴメスが負傷したを受け、アンドニ・イラオラ監督がコンディションを報告した。
イラオラがジャケのデビュー経緯を説明
リヴァプールのファンは6000万ポンドで加入した新戦力が赤いユニフォームに袖を通す瞬間を待ち望んでいる。しかしイラオラ監督は、このフランス人DFのチームへの定着には時間が必要だと強調する。長期離脱から回復中のジャケは現在コンディション調整中で、コーチ陣は過密なアメリカ遠征中に彼をトップチームに急いで合流させるつもりはない。
サンダーランド戦でこのセンターバックをベンチ外とした理由について、イラオラはデビューまでの計画を説明した。 「ジェレミーについては慎重に進めることにした」とスペイン人監督はクラブ公式サイトで説明した。「彼は肩のけがで数か月間プレーできていなかった。だから無理はさせない。おそらく遠征最終戦で出場し、出場機会は十分に得られるはずだ」
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ゴメスの負傷がナッシュビルの勝利を曇らせた
新加入選手に注目が集まる中、ベテランDFジョー・ゴメスは負傷で途中交代した。イラオラ監督はこれを「この日の最大のマイナス」と表現した。チームは新体制で結束力を高めようとしているだけに、不運なタイミングでの離脱となった。
イラオラ監督は試合前の練習では全員が元気だったと語り、落胆を隠さなかった。 イラオラ監督は「最悪のニュースはジョーの負傷だ」と認めた。「選手を一人も欠かずにトレーニングできていたのに、突然ジョーを失った。残念だ」
6ゴールが生まれた接戦の後、複雑な気持ち。
怪我の懸念があったものの、レッズはツアー初戦で攻撃力を示した。モリソン、ソボスライ、キエーザ、クーマスが得点を挙げ、ナッシュビルでの試合に勝利した。しかし、監督は高湿度での鋭さと集中力の欠如を課題に挙げた。
イラオラ監督は「前半と後半では展開が違った。相手は前半の方が強かった。両チームのバランスを調整したが、違いは明らかだった。初日なので修正点は多い。選手たちはトレーニングで足が重く、フレッシュさが欠けていた」と語った。
- AFP
ジャケ、温かい歓迎とファンの声援を喜んでいる
ファンがピッチでのデビューを待ち望む中、ジャケはリヴァプールでの生活に順応する過程を存分に楽しんでいる。シカゴから始まった米国遠征に合流したこのディフェンダーは、舞台裏でもスムーズにチームに溶け込んでいる。
「本当に素晴らしい。ここに来てからすべてが順調だ」と加入直後の心境を語った。「この赤いユニフォームを着られることは光栄であり、大きな誇りだ。以前も赤いユニフォームを着たことがあるが、ここで2着目を着られるのは本当に嬉しい」
ロッカールームにもすぐ溶け込み、「みんな温かく迎えてくれ、毎日距離が縮まっている」と語る。トレイ・ニョニ、ジョヴァンニ・レオニ、ヒューゴ・エキティケとよく過ごし、ジェレミー・フリンポンについては「頭がおかしい」と冗談を飛ばした。
移籍金6000万ポンドで加入した彼は、アンフィールドの熱心なサポーターからも温かく迎えられている。「ファンからたくさんのメッセージをもらいました。本当に感謝しています」とジャケは語った。
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