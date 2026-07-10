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Christos TzolisIMAGO / Photo News

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移籍金4100万ユーロ！フォルトゥナ・デュッセルドルフの元選手が、アーセナルへクラブ史上最高額で移籍間近。

プレミアリーグ
移籍情報
アーセナル
クラブ・ブルッヘ
フォルトゥナ・デュッセルドルフ
クリストス・ツォリス

ここ数年、クリストス・ツォリスほど彗星のごとく頭角を現した人物はほとんどいない。

わずか2年前までフォルトゥナ・デュッセルドルフで2.ブンデスリーガを戦っていたこのギリシャ人ウイングは、現在クラブ・ブルッヘに所属し、アーセナルへの電撃移籍目前と言われている。

  • 英紙『ザ・サン』によると、アーセナルとクラブ・ブルッヘの交渉は最終段階。移籍金は約4100万ユーロで合意間近だ。

    移籍が実現すれば、ツォリスは即座にクラブ・ブルッヘのクラブ史上最高移籍金記録保持者となる。現在の記録は2022年に3750万ユーロでACミランへ移籍したシャルル・デ・ケテラールが持つ。

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  • クリストス・ツォリスは2024年、フォルトゥナ・デュッセルドルフからクラブ・ブルッヘへ移籍した

    アーセナルでは、ツォリスが今後レアンドロ・トロサールの役割を引き継ぐ可能性がある。一方、トロサールはロンドンを離れ、ベシクタシュ・イスタンブールへ移籍する見通しだ。

    ツォリスは2024年夏、650万ユーロでフォルトゥナ・デュッセルドルフからクラブ・ブルッヘへ移籍。加入直後からリーグ屈指の選手に成長し、昨季は公式戦56試合で22ゴール30アシストを記録してベルギーリーグ制覇に貢献した。クラブ・ブルッヘとの契約は2029年まで残っている。

  • クリストス・ツォリスの2025/26シーズン統計


    ゲーム

    56

    ゴール

    22

    アシスト

    30

    出場時間

    4712分


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