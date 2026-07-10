英紙『ザ・サン』によると、アーセナルとクラブ・ブルッヘの交渉は最終段階。移籍金は約4100万ユーロで合意間近だ。

移籍が実現すれば、ツォリスは即座にクラブ・ブルッヘのクラブ史上最高移籍金記録保持者となる。現在の記録は2022年に3750万ユーロでACミランへ移籍したシャルル・デ・ケテラールが持つ。