わずか2年前までフォルトゥナ・デュッセルドルフで2.ブンデスリーガを戦っていたこのギリシャ人ウイングは、現在クラブ・ブルッヘに所属し、アーセナルへの電撃移籍目前と言われている。
IMAGO / Photo News
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移籍金4100万ユーロ！フォルトゥナ・デュッセルドルフの元選手が、アーセナルへクラブ史上最高額で移籍間近。
英紙『ザ・サン』によると、アーセナルとクラブ・ブルッヘの交渉は最終段階。移籍金は約4100万ユーロで合意間近だ。
移籍が実現すれば、ツォリスは即座にクラブ・ブルッヘのクラブ史上最高移籍金記録保持者となる。現在の記録は2022年に3750万ユーロでACミランへ移籍したシャルル・デ・ケテラールが持つ。
クリストス・ツォリスは2024年、フォルトゥナ・デュッセルドルフからクラブ・ブルッヘへ移籍した
アーセナルでは、ツォリスが今後レアンドロ・トロサールの役割を引き継ぐ可能性がある。一方、トロサールはロンドンを離れ、ベシクタシュ・イスタンブールへ移籍する見通しだ。
ツォリスは2024年夏、650万ユーロでフォルトゥナ・デュッセルドルフからクラブ・ブルッヘへ移籍。加入直後からリーグ屈指の選手に成長し、昨季は公式戦56試合で22ゴール30アシストを記録してベルギーリーグ制覇に貢献した。クラブ・ブルッヘとの契約は2029年まで残っている。
クリストス・ツォリスの2025/26シーズン統計
ゲーム
56
ゴール
22
アシスト
30
出場時間
4712分
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