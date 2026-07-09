『キッカー』誌によると、ドゼナン・ペイチノヴィッチはブンデスリーガから降格したVfLヴォルフスブルクの首脳陣に、VfBへの移籍のみを希望していると伝えた。
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移籍金2500万ユーロ！DFBの逸材がVfBシュトゥットガルトへの移籍を強く希望。
好シーズンを過ごしたペイチノヴィッチには多くのクラブが注目。ブンデスリーガではレバークーゼンやフランクフルトが関心を示している。 SCフライブルクも一時獲得を検討したが、現在は撤退したとみられる。U-21代表としての活躍は海外クラブの注目も集め、ポルトガルの名門ベンフィカ・リスボンも興味を示している。
本人はブンデスリーガ残留を希望。しかしシュトゥットガルトへの移籍は難航している。VfB首脳陣は、ヴォルフスブルクが求める移籍金約2500万ユーロを依然として高額すぎると判断している。
ペイチノヴィッチは、期待外れだったヴォルフスブルクのシーズンで特に目立った。
一方、ヴォルフスブルクでは21歳のセンターフォワードが残留する可能性にわずかながら希望が残っている。クラブは2029年まで有効な契約を延長し、彼を長期的にチームに留めたいと考えている。
今季不振だったチームの中で、公式戦34試合12得点1アシストと数少ない希望だった。ドイツU-21代表でも7試合出場。移籍がなければ来季2部でプレーする。
ジェナン・ペイチノヴィッチ：2025/26シーズンの成績
ゲーム
34
ゴール
12
アシスト
1
出場時間
1779分
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