移籍金2500万ユーロ！DFBの逸材がVfBシュトゥットガルトへの移籍を強く希望。

好シーズンを過ごしたペイチノヴィッチには多くのクラブが注目。ブンデスリーガではレバークーゼンやフランクフルトが関心を示している。 SCフライブルクも一時獲得を検討したが、現在は撤退したとみられる。U-21代表としての活躍は海外クラブの注目も集め、ポルトガルの名門ベンフィカ・リスボンも興味を示している。

本人はブンデスリーガ残留を希望。しかしシュトゥットガルトへの移籍は難航している。VfB首脳陣は、ヴォルフスブルクが求める移籍金約2500万ユーロを依然として高額すぎると判断している。