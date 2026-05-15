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移籍金1億500万ポンドのアーセナル星、デクラン・ライスが移籍を決断。マンU主将ブルーノ・フェルナンデスは「本当に悲しんだ」。
フェルナンデスはライスの移籍について失望を認めた。
マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン、フェルナンデスは、2023年にウェストハムからアーセナルへ1億500万ポンド（1億4000万ドル）で移籍する前、ライスがユナイテッドに加入することを望んでいたと明かした。ユナイテッドは長い間守備的MFを求めており、フェルナンデスはライスがその課題を解決できると考えていた。しかしライスは北ロンドンを選び、アルテタ監督の下ですぐに中心選手になった。
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フェルナンデスは、ライスがユナイテッドに最適だった理由を説明している。
ライスはアーセナルに加入し、チーム好調の立役者となっている。プレミアリーグ屈指の影響力を示すMFだ。移籍について語ったフェルナンデスは、ライスがマンチェスター・ユナイテッドではなくアーセナルを選んだことに失望したと認めた。
「前から言っていたように、ライスはマンチェスター・ユナイテッドでプレーすべきだった。彼がアーセナルを選んだときは本当に残念だった」とフェルナンデスはJoelBeyaTVで語った。「彼は私たちのクラブに完璧にフィットする選手だと思っていた」
「本当に特別なことです」
移籍を逃した悔しさはあるが、フェルナンデスは個人として素晴らしいシーズンを送っている。マンチェスター・ユナイテッドの主将として記録的な活躍を見せ、フットボール・ライターズ・アソシエーション（FWA）年間最優秀選手賞をライスに競り勝ち受賞した。31歳の彼はリーグ戦で19アシストをマークし、ティエリ・アンリとケビン・デ・ブライネが持つシーズン最多アシスト記録まであと1に迫っている。
「多くの人に支持されたことをとても嬉しく思います。この賞が英国で権威あるものだと知っているので、私にとってとても特別です」とフェルナンデスは語った。さらに「この賞は、英国中のサポーターや裏方で支えてくれるスタッフからの評価でもあります。だからこそ、一層特別なのです」と続けた。 もちろん、良い記事は嬉しいし、悪い記事は好きではない。でもそれも仕事だ。
「こうした場面では、私に投票してくれた人にも、そうでなかった人にも感謝しています。私たちの仕事はチームでのものですが、個人として認められるのはとても特別なことです」
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アーセナル、タイトル獲得に王手
シーズン佳境を迎え、ライスはアーセナルのタイトル獲得に不可欠だ。プレミアリーグ制覇を狙うアルテタ率いるチームは、バーンリー戦で彼の活躍に期待する。アーセナルは今月下旬、チャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンと対戦する。一方、フェルナンデスはマンチェスター・ユナイテッドを来季CL出場へ導き、ノッティンガム・フォレスト戦に備えている。