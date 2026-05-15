移籍金1億500万ポンドのアーセナル星、デクラン・ライスが移籍を決断。マンU主将ブルーノ・フェルナンデスは「本当に悲しんだ」。

移籍を逃した悔しさはあるが、フェルナンデスは個人として素晴らしいシーズンを送っている。マンチェスター・ユナイテッドの主将として記録的な活躍を見せ、フットボール・ライターズ・アソシエーション（FWA）年間最優秀選手賞をライスに競り勝ち受賞した。31歳の彼はリーグ戦で19アシストをマークし、ティエリ・アンリとケビン・デ・ブライネが持つシーズン最多アシスト記録まであと1に迫っている。

「多くの人に支持されたことをとても嬉しく思います。この賞が英国で権威あるものだと知っているので、私にとってとても特別です」とフェルナンデスは語った。さらに「この賞は、英国中のサポーターや裏方で支えてくれるスタッフからの評価でもあります。だからこそ、一層特別なのです」と続けた。 もちろん、良い記事は嬉しいし、悪い記事は好きではない。でもそれも仕事だ。

「こうした場面では、私に投票してくれた人にも、そうでなかった人にも感謝しています。私たちの仕事はチームでのものですが、個人として認められるのはとても特別なことです」