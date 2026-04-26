移籍金1億2500万ポンドの記録的加入から8か月。アンフィールドでプレミアリーグ初得点を挙げたアレクサンダー・イサクは、なぜ「調子が上がってきた」と感じるのか。

26歳のフォワードは、昨年8月、英国記録となる1億2500万ポンド（1億6900万ドル）でニューカッスル・ユナイテッドからリヴァプールへ移籍。しかし12月の脚の負傷で出遅れた。それでもイーグルス戦で決めた反応的な一撃は、巨額投資に見合う活躍が近いことを示した。

アレクシス・マカリスターのシュートをトラップして決めた一撃について、イサクはリヴァプールの公式サイトにこう語った。「シュートは入らないと思ったので、インターセプトして良いタッチになり、ネットに突き刺した」