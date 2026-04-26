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移籍金1億2500万ポンドの記録的加入から8か月。アンフィールドでプレミアリーグ初得点を挙げたアレクサンダー・イサクは、なぜ「調子が上がってきた」と感じるのか。
イサクがアンフィールドで初得点
26歳のフォワードは、昨年8月、英国記録となる1億2500万ポンド（1億6900万ドル）でニューカッスル・ユナイテッドからリヴァプールへ移籍。しかし12月の脚の負傷で出遅れた。それでもイーグルス戦で決めた反応的な一撃は、巨額投資に見合う活躍が近いことを示した。
アレクシス・マカリスターのシュートをトラップして決めた一撃について、イサクはリヴァプールの公式サイトにこう語った。「シュートは入らないと思ったので、インターセプトして良いタッチになり、ネットに突き刺した」
怪我という悪夢を乗り越えて
腓骨骨折と足首の負傷から手術とリハビリを経て復帰したイサクにとって、このゴールは初得点となった。土曜の試合は離脱後5試合目の出場。ストライカーは100％のコンディションを取り戻すまでが精神的にも肉体的にも厳しかったと明かした。 数カ月のリハビリを経て、彼はこの得点が転機になると語った。「100％のコンディションを取り戻すために戦ってきた。得点は調子を戻す最善の方法だ。とても嬉しい」
試合前、アルネ・スロット監督はイサクがまだ「サバイバルモード」でプレーしていると語っていた。それでも、このスウェーデン人ストライカーが前線で奮闘し、リヴァプールは難攻不落のパレスを破った。
チャンピオンズリーグの争いが激化している
この勝利でリヴァプールは4位に浮上し、CL出場圏内の8ポイント差を築いた。サラーのハムストリング負傷が話題になったが、イサクはチーム全体の粘りを強調した。
イサクは「クリスタル・パレスは手強い相手で、楽な試合ではなかった。試合の大半は我々が優位に立っていたし、終盤の緊張は不要だったかもしれない。 3点目を奪えたのはチームメイトの活躍だ。彼らは得点を奪うのもチャンスを作るのも難しい相手だが、我々の実力を見せられたと思う。この調子を維持したい。」
- AFP
予想外のヒーローたちへの賛辞
イサクは、アリソンとママルダシュヴィリの負傷で急遽デビューした3番手GKウッドマンの活躍を称えた。彼の奮闘でリードを守り、後半アディショナルタイムにヴィルツが勝ち越し点を奪った。
ウッドマンの活躍についてイサクは「彼は本当に素晴らしいプレーをした。出場機会は少ないが、常に準備が必要で、その上でこのパフォーマンスは大きい」と称えた。 クリーンシートにふさわしいパフォーマンスだった。順位は依然として混戦だが、残り数試合に向けていい位置にいる」