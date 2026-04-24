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移籍金1億2500万ポンドのアレクサンダー・イサクがリバプールで最高のパフォーマンスを発揮するのはいつなのか。アルネ・スロット監督が3得点を挙げたストライカーの理想的なシナリオを語る。
スロットは、記録を更新し続けるイサクに忍耐強さを求めている。
リヴァプールの監督は、イサクへの批判が高まる中、スウェーデン人ストライカーが「最高のレベル」に達するには十分なプレシーズンが必要だと主張した。昨年8月、英国史上最高額となる1億2500万ポンドで加入した26歳のイサクは、足の骨折で4か月離脱するなど、マージーサイドでの厳しい1年を過ごしてきた。
移籍金の高さにもかかわらず、イサクはスロット監督の戦術にフィットできず、今季は3得点のみ。スロット監督は「彼はまだサバイバルモードでプレーしている。最善のシナリオは段階的な調整だ」と語った。
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夏のスケジュールがスウェーデン人選手に好機をもたらす可能性がある。
スロット監督はメディアに対し、代表戦の過密日程がイサクの回復を助ける可能性があると述べた。同監督は、リズムを取り戻すことがセント・ジェームズ・パークで輝いた彼を取り戻す鍵だと考えている。
「ワールドカップが彼の妨げになるとは思わない。理想を言えば6週間のプレシーズンがベストだったが、ワールドカップで多く出場すれば良い準備になる」
代表戦のペースはプレミアリーグより緩いが、彼が戻ってくれたことは嬉しい。数カ月間チーム練習から離れていた彼にとって、シーズン中盤での復帰は簡単ではない。それでも進歩は見えている。彼がベストコンディションに戻るのはいつかは分からないが、早ければ早いほど良いと願っている。」
スロットはサラーが得点感覚を取り戻すと期待している。
スロット監督は、今シーズンのプレミアリーグで7得点しか挙げていないモハメド・サラーの得点力についても言及した。チャンスの数は少し減ったが、問題は昨季のリヴァプールほどの決定力がなく、ゴール前で決まらないことだと指摘した。
スロット監督は「我々にとって得点を挙げるFWは極めて重要だ。昨季は複数のFWが大量得点を挙げたが、今季はそうでない。チャンスの数は少し減ったが、得点力の低下はそれ以上に大きい」と説明した。
「モ（サラー）も言うように、シーズン中には自然にボールが足元に転がり、ほぼ無意識に決める時期もあれば、いくら頑張っても入らない時期もある。通常は状況が戻る。リヴァプールでのモの『通常』とは、ゴールを決めることだ」
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負傷者が増え、パレス戦が迫る
リヴァプールは土曜のホームゲームでクリスタル・パレスを迎えるが、最大11人が欠場する恐れがあり、選手起用に頭を悩ませている。スロット監督は数名の主力のコンディションを確認中。アリソンとママルダシュヴィリが負傷したため、3番手GKウッドマンが先発する見込みだ。 イサクは出場時間を重ねているため起用される見込みだが、スロット監督は90分間のフル出場は期待しないようファンに注意を促している。