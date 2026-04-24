スロット監督はメディアに対し、代表戦の過密日程がイサクの回復を助ける可能性があると述べた。同監督は、リズムを取り戻すことがセント・ジェームズ・パークで輝いた彼を取り戻す鍵だと考えている。

「ワールドカップが彼の妨げになるとは思わない。理想を言えば6週間のプレシーズンがベストだったが、ワールドカップで多く出場すれば良い準備になる」

代表戦のペースはプレミアリーグより緩いが、彼が戻ってくれたことは嬉しい。数カ月間チーム練習から離れていた彼にとって、シーズン中盤での復帰は簡単ではない。それでも進歩は見えている。彼がベストコンディションに戻るのはいつかは分からないが、早ければ早いほど良いと願っている。」