Goal.com
ライブ
alexander-isak(C)Getty Images
Yosua Arya

翻訳者：

移籍金1億2500万ポンドのアレクサンダー・イサクがリバプールで最高のパフォーマンスを発揮するのはいつなのか。アルネ・スロット監督が3得点を挙げたストライカーの理想的なシナリオを語る。

アレクサンデル・イサク
リヴァプール
アルネ・スロット
プレミアリーグ
モハメド・サラー

アルネ・スロット監督は、波乱のデビューシーズンを過ごしたアレクサンダー・イサクがアンフィールドでベストコンディションを取り戻すための「最良のシナリオ」を語った。リヴァプールの指揮官は、移籍金1億2500万ポンド（約1億6900万ドル）のクラブ記録保持者が怪我から回復するまで忍耐強く見守るよう呼びかけた。

  • スロットは、記録を更新し続けるイサクに忍耐強さを求めている。

    リヴァプールの監督は、イサクへの批判が高まる中、スウェーデン人ストライカーが「最高のレベル」に達するには十分なプレシーズンが必要だと主張した。昨年8月、英国史上最高額となる1億2500万ポンドで加入した26歳のイサクは、足の骨折で4か月離脱するなど、マージーサイドでの厳しい1年を過ごしてきた。

    移籍金の高さにもかかわらず、イサクはスロット監督の戦術にフィットできず、今季は3得点のみ。スロット監督は「彼はまだサバイバルモードでプレーしている。最善のシナリオは段階的な調整だ」と語った。

    • 広告
  • FC Internazionale Milano v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    夏のスケジュールがスウェーデン人選手に好機をもたらす可能性がある。

    スロット監督はメディアに対し、代表戦の過密日程がイサクの回復を助ける可能性があると述べた。同監督は、リズムを取り戻すことがセント・ジェームズ・パークで輝いた彼を取り戻す鍵だと考えている。

    「ワールドカップが彼の妨げになるとは思わない。理想を言えば6週間のプレシーズンがベストだったが、ワールドカップで多く出場すれば良い準備になる」

    代表戦のペースはプレミアリーグより緩いが、彼が戻ってくれたことは嬉しい。数カ月間チーム練習から離れていた彼にとって、シーズン中盤での復帰は簡単ではない。それでも進歩は見えている。彼がベストコンディションに戻るのはいつかは分からないが、早ければ早いほど良いと願っている。」

  • スロットはサラーが得点感覚を取り戻すと期待している。

    スロット監督は、今シーズンのプレミアリーグで7得点しか挙げていないモハメド・サラーの得点力についても言及した。チャンスの数は少し減ったが、問題は昨季のリヴァプールほどの決定力がなく、ゴール前で決まらないことだと指摘した。

    スロット監督は「我々にとって得点を挙げるFWは極めて重要だ。昨季は複数のFWが大量得点を挙げたが、今季はそうでない。チャンスの数は少し減ったが、得点力の低下はそれ以上に大きい」と説明した。

    「モ（サラー）も言うように、シーズン中には自然にボールが足元に転がり、ほぼ無意識に決める時期もあれば、いくら頑張っても入らない時期もある。通常は状況が戻る。リヴァプールでのモの『通常』とは、ゴールを決めることだ」

  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    負傷者が増え、パレス戦が迫る

    リヴァプールは土曜のホームゲームでクリスタル・パレスを迎えるが、最大11人が欠場する恐れがあり、選手起用に頭を悩ませている。スロット監督は数名の主力のコンディションを確認中。アリソンとママルダシュヴィリが負傷したため、3番手GKウッドマンが先発する見込みだ。 イサクは出場時間を重ねているため起用される見込みだが、スロット監督は90分間のフル出場は期待しないようファンに注意を促している。

プレミアリーグ
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
クリスタル・パレス crest
クリスタル・パレス
CRY