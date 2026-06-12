イサクはニューカッスルで109試合62得点を挙げ、2025年夏にタインサイドからマージーサイドへ移籍。2シーズン連続20得点で世界屈指のストライカーとしての評価を確立していた。

その才能は国内ライバルのリヴァプールも放っておけず、クラブ最高移籍金を払って獲得した。しかし加入時からコンディションが整わず、出遅れとなった。

適応に苦しみ、プレミアリーグ初得点は11月、ホーム初得点は4月下旬と遅れた。2025-26シーズンの公式戦得点は4に終わった。

さらに4ヶ月近い骨折離脱もあり、周囲の期待と移籍金に見合う結果を出す必要があると本人も痛感している。