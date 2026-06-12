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移籍金1億2500万ポンドで加入したアレクサンダー・イサク。リヴァプールのレジェンド、ロビー・ファウラーは、彼が2年目に結果を出せなければその金額は無意味になると懸念している。
イサクはリヴァプールで何ゴールを決めているか？
イサクはニューカッスルで109試合62得点を挙げ、2025年夏にタインサイドからマージーサイドへ移籍。2シーズン連続20得点で世界屈指のストライカーとしての評価を確立していた。
その才能は国内ライバルのリヴァプールも放っておけず、クラブ最高移籍金を払って獲得した。しかし加入時からコンディションが整わず、出遅れとなった。
適応に苦しみ、プレミアリーグ初得点は11月、ホーム初得点は4月下旬と遅れた。2025-26シーズンの公式戦得点は4に終わった。
さらに4ヶ月近い骨折離脱もあり、周囲の期待と移籍金に見合う結果を出す必要があると本人も痛感している。
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リヴァプールのレジェンド、ファウラーがイサクを懸念する理由
来シーズン、イサクが再び活躍できるかについて問われたリヴァプールのレジェンド、ファウラーは、BetMGMと提携するGOALの独占インタビューでこう語った。「正直、少し心配だ。彼は今年、コンディションが万全ではなかった。
リヴァプール加入時にコンディションが整っていなかったのは明らかで、理由は不明だ。その後復帰して状態が上向いたが、骨折で再び離脱。シーズン終盤に出場した数試合でも、まだ本調子ではなかった。 それも当然だ。彼は骨折から復帰したばかりだった。
その後、スウェーデン代表に選ばれ、W杯に出場するのは確実だ。 フル出場するかは不明ですが、プレシーズンで調整するより状態は上がらないでしょう。W杯後に短い準備期間で戻っても、リバプールファンが望むコンディションには難しいと思います。
「もちろん、私の予想が外れることを願っている。だが、来シーズンに向けて、彼が必要としていたであろう本格的なプレシーズンを十分にこなせないままシーズンに臨むことになるかもしれないという点が、少し気にかかる。」
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1億2500万ポンドで獲得したイサクは、2年目で結果を出さなければならないのか？
イサクは2026-27シーズンから即戦力として活躍し、アンフィールドのサポーターと新監督のアンドニ・イラオラに、自身が最前線を率いるにふさわしい選手で、伝説的な「No.9」の座に値する存在であることを証明しなければならない。
移籍金の額から、彼は他の選手より多少の猶予を得るだろう。それでも、リヴァプールのような名門が1人の選手をいつまでも待てるわけではない。
高額移籍金で獲得した選手には、どのクラブも2シーズンが限界だ。その後に補強が必要かどうか議論が始まる。ファウラーはそう語り、オランダ人監督アルネ・スロットがプレミアリーグ制覇からわずか1年で解任された例を挙げ、「その通りだ」と結んだ。 監督も同じ。2年目に結果が出ず、疑問の声が上がった。一度疑問が出れば、結末は一つだ」
イサクの契約：スウェーデン人ストライカーはアンフィールドでの契約を履行するのか？
イサクは2031年まで6年契約を結んでいる。その契約通りにプレーするには、リヴァプール2年目で2桁得点を奪う必要がある。
その数字に達すれば、今季5位に終わったリヴァプールは国内・欧州のタイトル争いに戻れるだろう。届かなければ、攻撃陣の再考が必要になる。