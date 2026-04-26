スペイン紙『アス』によると、シルバの代理人ホルヘ・メンデスは、レアル・マドリードに同選手を売り込んだ。
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移籍金無料にもかかわらず、レアル・マドリードはMFレジェンドの獲得を見送った。
シルバは今シーズン限りでシティを退団し、最高レベルでプレーし続ける意向だ。レアル・マドリードは代理人のメンデス氏が獲得を働きかけるクラブの一つで、31歳のシルバは経験と実力を兼備する。
豊富な経験と高い競技力に加え、6月末で契約満了のため移籍金がかからない点も魅力だ。宿敵バルセロナも興味を示していると報じられた。
しかし『AS』紙は「レアルにはシルバが必要ない」と伝えている。同紙によると、クラブはシルバの能力を評価しつつも、今夏の補強方針に合わないと判断。そのため、メンデスは即座に断られたという。
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レアル・マドリードは、ベルナルド・シルバではなくロドリを獲得するのだろうか？
レアル・マドリードは今夏、中央MFの補強を優先する。ただし、求めるのは守備的な「6番」タイプで、シルバとは異なる。第1候補はチームメイトのロドリだが、高額移籍金が障壁となる。彼はマンチェスターで契約が残り1年だ。
一方、シルバの去就は未だ不明だ。ユヴェントスが関心を示すとされ、古巣ベンフィカへの復帰も噂される。
2017年にASモナコから5000万ユーロで加入したシルバは、2023年のチャンピオンズリーグ制覇などシティの黄金時代を支えた。今季も主将として47試合3得点5アシストを記録している。
3月末にEFLカップを制したシティで、シルバはさらに2つのタイトルを獲得して去りたいと語る。プレミアリーグではアーセナルと首位を争い、土曜のニューカッスル戦で1-0勝利も、1試合多く消化し3ポイント差で再び2位に落ちた。 FAカップでは、ペップ・グアルディオラ監督率いるチームがサウサンプトンに2-1で勝ち、決勝に進んだ。
ベルナルド・シルバ：マンチェスター・シティでの成績
出場
454
得点
76
アシスト
77