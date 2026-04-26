移籍金無料にもかかわらず、レアル・マドリードはMFレジェンドの獲得を見送った。

シルバは今シーズン限りでシティを退団し、最高レベルでプレーし続ける意向だ。レアル・マドリードは代理人のメンデス氏が獲得を働きかけるクラブの一つで、31歳のシルバは経験と実力を兼備する。

豊富な経験と高い競技力に加え、6月末で契約満了のため移籍金がかからない点も魅力だ。宿敵バルセロナも興味を示していると報じられた。

しかし『AS』紙は「レアルにはシルバが必要ない」と伝えている。同紙によると、クラブはシルバの能力を評価しつつも、今夏の補強方針に合わないと判断。そのため、メンデスは即座に断られたという。