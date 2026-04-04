この攻撃的才能を持つ選手は、スペイン2部リーグのクラブと、今シーズン終了まで有効な契約を結んでいる。クラブ側は契約延長を目指しているものの、現時点では合意には至っていない。

報道によると、チュキがバジャドリードでもう1年プレーする可能性は低いようだ。むしろ彼は新たな挑戦を求めており、それに応じて夏には移籍金なしで他のクラブに加入する可能性がある。

15ゴール（7ゴール、8アシスト）に関与している21歳の彼は、今シーズン好調なプレーを見せており、全体的に精彩を欠くバジャドリードのチームにおいて数少ない明るい存在となっている。昨シーズン1部から降格したカスティーリャ・イ・レオン州のこのクラブは、2部でも降格圏からの脱出に苦戦している。バジャドリードは、降格圏との差がわずか5ポイントにとどまっている。