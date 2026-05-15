『エクスプレス』紙によると、ケルンはエル・マラが今夏移籍する場合、5000万ユーロの移籍金を希望している。W杯代表に選ばれれば、6000万〜7000万ユーロに跳ね上がる見込みだ。クラブ関係者は、木曜にナゲルスマン監督が発表する代表メンバーを緊張して待っている。
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移籍金アップへ。1.FCケルンはサイード・エル・マラの件で特別な判断に期待。
イングランド1部FCブレントフォードがエル・マラの獲得競争に参入した。ドイツ誌『キッカー』によると、同クラブは4000万ユーロのオファーを用意。エル・マラがワールドカップで目立たなければ、ケルンはこの金額で売却に応じる可能性があるという。
昨夏にはブライトンも獲得に動いたが、エル・マラはブンデスリーガでの1年目を選び、FCブレントフォードで前半戦を中心に活躍。そのパフォーマンスでブンデスリーガの強豪やチェルシーの関心も集めた。
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サイード・エル・マラはA代表での出場経験がない。
エル・マラの両親はブンデスリーガ内の移籍を望んでいるが、FCが求める移籍金では難しい。バイエルンとドルトムントも関心があるものの、4000万ユーロ超の支払いは現実的ではない。
エル・マラは2025年11月、ナゲルスマン監督に招集されW杯予選ルクセンブルク戦（2-0）のベンチに入ったが出場せず。その後、U-21代表で3試合2得点（1ゴール1アシスト）を記録した。
2025/26シーズンのサイード・エル・マラの成績：
ゲーム： 35 出場時間： 1958 得点: 12 アシスト： 5