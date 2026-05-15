移籍金アップへ。1.FCケルンはサイード・エル・マラの件で特別な判断に期待。

イングランド1部FCブレントフォードがエル・マラの獲得競争に参入した。ドイツ誌『キッカー』によると、同クラブは4000万ユーロのオファーを用意。エル・マラがワールドカップで目立たなければ、ケルンはこの金額で売却に応じる可能性があるという。

昨夏にはブライトンも獲得に動いたが、エル・マラはブンデスリーガでの1年目を選び、FCブレントフォードで前半戦を中心に活躍。そのパフォーマンスでブンデスリーガの強豪やチェルシーの関心も集めた。