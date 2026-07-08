『Foot Mercato』によると、フランス人選手のユヴェントスへの完全移籍は不透明になっており、複数のクラブがこれをチャンスと捉えている。その一人が、コロ・ムアニに注目するBVBだ。
翻訳者：
移籍金は9500万ユーロ。BVBが元ブンデスリーガのスター選手を狙っている。
このFWは昨季後半、ユヴェントスへレンタル移籍し22試合で10得点をマークした。本人はトリノ残留を希望し、ユヴェントスも賛成している。PSGも当初は移籍を容認していた。
しかしPSGは移籍金4000万ユーロを要求。ユヴェントスは支払いに消極的で、交渉は難航している。PSG幹部は「忍耐も限界」と漏らしている。購入オプション付きで後に義務化する案も浮上したが、合意には至っていない。
ボルシア・ドルトムントに加え、プレミアリーグのアストン・ヴィラとクリスタル・パレスもこの状況の恩恵を受ける可能性があるとされる。
- Getty Images Sport
BVBがスター選手を獲得か？ ランダル・コロ・ムアニはPSGと2028年まで契約している。
BVBの攻撃陣に今夏も動きが出そうだ。ウイングのカリム・アデイエミ（24）は2027年契約満了だが交渉が停滞しており、このままなら今夏放出の可能性もある。
さらに、得点王セルジュ・ギラッシー（30）の移籍噂も根強い。彼はトルコ・スーペル・リグのフェネルバフチェ行きが取り沙汰されており、契約に盛り込まれた移籍条項により移籍する可能性がある。 ここ数週間、ニコ・コヴァチ（54）監督率いるチームの攻撃陣の有力候補として、特にTSGホッフェンハイムのフィスニック・アスラニ（23）の名前が挙がっていた。
ムアニはドイツ1部リーグを熟知している。2022年にFCナントからアイントラハト・フランクフルトへフリー移籍し、1年間プレーしてリーグ戦36試合で16得点をマーク。その後、大きな騒動の末、SGE史上最高額となる9500万ユーロでPSGへ移籍した。 しかし、ルイス・エンリケ監督（56）率いるスター軍団では期待に応えられず、レギュラーを確保できなかった。
2025年1月にはユヴェントスへ、前シーズンはトッテナムへレンタルされたが、いずれも成果は限定的だった。パリとの契約は2028年まであるものの、放出候補とされている。
BVBの最高額移籍
選手 ポジション 加入元 年 移籍金 ウスマン・デンベレ フォワード スタッド・レンヌ 2016年 3550万ユーロ セバスティアン・ハラー フォワード アヤックス・アムステルダム 2022 310万ユーロ マッツ・フンメルス ディフェンス FCバイエルン 2019 3,050万ユーロ ジョーブ・ベリンガム MF AFCサンダーランド 2025 3,050万ユーロ ジュード・ベリンガム MF バーミンガム・シティ 2020 301万5000ユーロ
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