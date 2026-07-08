このFWは昨季後半、ユヴェントスへレンタル移籍し22試合で10得点をマークした。本人はトリノ残留を希望し、ユヴェントスも賛成している。PSGも当初は移籍を容認していた。

しかしPSGは移籍金4000万ユーロを要求。ユヴェントスは支払いに消極的で、交渉は難航している。PSG幹部は「忍耐も限界」と漏らしている。購入オプション付きで後に義務化する案も浮上したが、合意には至っていない。

ボルシア・ドルトムントに加え、プレミアリーグのアストン・ヴィラとクリスタル・パレスもこの状況の恩恵を受ける可能性があるとされる。