「給料も家も決まり、子どもの学校まで手配されていた。なのに突然、ボルシア・ドルトムントへの移籍がなくなった。今でも理由がわからない」とアルバレスは2年前、メキシコのテレビ局TV-Laintで語った。

『Sport Bild』によると、当時監督だったエディン・テルジッチは獲得に反対したが、スポーツディレクターのセバスティアン・ケールは契約をほぼ成立させていた。その後、BVBはキャプテンのエムレ・カンとの契約を延長し、VfLヴォルフスブルクからフェリックス・ンメチャを3000万ユーロで獲得した。