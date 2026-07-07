スカイの報道によると、ケルンは守備的MF兼CBのエドソン・アルバレスを獲得しようとしている。28歳の同選手は2023年にBVB移籍目前だったものの、アヤックスでのブレイク後、3800万ユーロでウェストハムへ加入した。
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移籍金は3800万ユーロ。かつてBVBが欲しかった選手だ。1.FCケルンが驚きの大型移籍を計画している。
「給料も家も決まり、子どもの学校まで手配されていた。なのに突然、ボルシア・ドルトムントへの移籍がなくなった。今でも理由がわからない」とアルバレスは2年前、メキシコのテレビ局TV-Laintで語った。
『Sport Bild』によると、当時監督だったエディン・テルジッチは獲得に反対したが、スポーツディレクターのセバスティアン・ケールは契約をほぼ成立させていた。その後、BVBはキャプテンのエムレ・カンとの契約を延長し、VfLヴォルフスブルクからフェリックス・ンメチャを3000万ユーロで獲得した。
エドソン・アルバレスは1. FCケルンへの移籍に「原則として前向き」だと報じられている。
3年の遅れを経て、アルヴァレスがブンデスリーガ加入へ。ケルンのケスラー会長とシュタイデンスカウトは獲得を模索するも「困難」と語る。それでも本人は1.FCケルンへの「即時移籍に前向き」だ。
ウェストハムは昨季すでにアルバレスを戦力外としており、フェネルバフチェ・イスタンブールへレンタル移籍した彼は足首手術で2月からシーズン終了まで欠場していた。
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エドソン・アルバレスはW杯でメキシコ代表の主将だが、レギュラーではない。
アルバレスはホームW杯に間に合ったが、5試合中3試合は先発を譲った。 初戦の南アフリカ戦では後半45分から出場。続くグループリーグ2試合はフル出場したが、16強戦のエクアドル戦ではベンチに留まった。イングランドとの敗退試合ではハーフタイムに投入された。
代表ではセンターバック、フェネルバフチェでは守備的MFとしてプレーした。 ウェストハムとの契約は2028年まであるが、彼がクラブとともにチャンピオンシップへ降格する可能性はほとんどないと見込まれている。ウェストハムは昨季、15年ぶりに2部へ落ちた。
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