移籍金は3000万ユーロ？BVBが大型サプライズ移籍を検討中との噂。

元ディフェンダーによると、マインツ05に所属するポーランドU-21代表には複数のブンデスリーガクラブが関心を示している。ハイトは『アルゲマイネ・ツァイトゥング』紙に「レバークーゼンやドルトムントなどドイツのクラブがすでに注目し、イングランドやイタリアのクラブも興味を示している」と語った。 3月初めには、トルコの移籍ジャーナリスト、エクレム・コヌル氏もポトゥルスキとBVBの噂を報じていた。

ただ、18歳の有望株にとって問題は出場時間の少なさだ。キッカー誌によると、父親のバルトシュ氏も不満を示しているという。3月以降のブンデスリーガ7試合で先発は1度のみで、5試合はベンチを温めた。ハイト氏も「これは少なすぎる」と指摘する。

「ポトゥルスキには大きな可能性を感じる。マインツは将来3000万ユーロの移籍金を要求できるかもしれないが、そのためには彼がプレーする必要がある」と53歳のハイトは語った。