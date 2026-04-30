FCシャルケ04のレジェンドが、ボルシア・ドルトムントの新たな獲得候補を明かした。トマシュ・ハイトはシャルケで公式戦141試合に出場し、現在はポーランドのテレビ局「ポルサット・スポーツ」の解説者として、同胞カシュペル・ポトゥルスキと親交がある。
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移籍金は3000万ユーロ？BVBが大型サプライズ移籍を検討中との噂。
元ディフェンダーによると、マインツ05に所属するポーランドU-21代表には複数のブンデスリーガクラブが関心を示している。ハイトは『アルゲマイネ・ツァイトゥング』紙に「レバークーゼンやドルトムントなどドイツのクラブがすでに注目し、イングランドやイタリアのクラブも興味を示している」と語った。 3月初めには、トルコの移籍ジャーナリスト、エクレム・コヌル氏もポトゥルスキとBVBの噂を報じていた。
ただ、18歳の有望株にとって問題は出場時間の少なさだ。キッカー誌によると、父親のバルトシュ氏も不満を示しているという。3月以降のブンデスリーガ7試合で先発は1度のみで、5試合はベンチを温めた。ハイト氏も「これは少なすぎる」と指摘する。
「ポトゥルスキには大きな可能性を感じる。マインツは将来3000万ユーロの移籍金を要求できるかもしれないが、そのためには彼がプレーする必要がある」と53歳のハイトは語った。
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ポトゥルスキがバイエルン戦で得点し、マインツ05では政治的話題に
ポトゥルスキは11月、当時ボー・ヘンリクセン監督（後に解任）率いるラインヘッセンのトップチームに初招集された。後任のウルス・フィッシャー監督の下でも、12月中旬のFCバイエルン戦でデビューゴールを含む活躍を見せ、レギュラー候補に定着した。
しかしその地位はすでに失われ、影響は顕著だ。1年以内に2度目の代理人変更を行い、現在はSports360に委任している。近いうちに移籍を強行するためだろうか？ ハイトは「彼は序盤こそ活躍したが、最近は出場機会が激減している。このままでは『なぜマインツに残るのか』と疑問が生まれるだろう」と警鐘を鳴らす。「カシュペルは常にチャンスを生かし、ホッフェンハイム戦でも途中出場から好パフォーマンスを見せた。それなのにその後起用されないのは理解できない」
それでもブンガートSDは2028年までの契約を強調し、「カシュペルには未来がある。彼は大きな才能を持ち、今後も定期的にピッチに立つ」と断言した。
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ポトゥルスキにとってBVB移籍は時期尚早か――ドエキ獲得は移籍金不要の掘り出し物か？
今夏のBVBへの移籍は時期尚早だ。ニクラス・ズーレの退団、エムレ・カンの重傷、さらにニコ・シュロッターベックの契約解除条項行使の可能性を踏まえると、BVBはセンターバック補強が必要になる。 だが、ポトゥルスキがすでにその条件を満たしているかは疑問だ。
一方、RTL/ntvと移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノは、ユニオン・ベルリンのダニロ・ドゥエキへの関心を報じた。彼は今夏契約満了で、ブンデスリーガ経験があり、公式戦34試合7得点をマークしている。