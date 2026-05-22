ベルギーの『ヘット・ラートステ・ニウス』紙によると、17歳のネイサン・デ・キャットは今夏RSCアンデルレヒトを退団し、すでに複数の上位ブンデスリーガクラブを訪問。ボルシア・ドルトムントもその一つだ。
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移籍金は2500万ユーロ。BVBが大型移籍を計画中だが、競争は激しい。
デ・キャットは早期の移籍先決定を希望しており、BVBだけでなくRBライプツィヒやバイエル・レバークーゼンともスポーツ面での展望を話し合ったという。
ここ数か月、FCバイエルンもデ・カットと関連付けられてきたが、HLN紙によると、この移籍はまだ時期尚早との見方だ。
アンデルレヒトでの好調なシーズンを考えると、W杯代表に選ばれなかったのは驚きだった。しかし木曜の試合後、ユース時代を過ごしたクラブを去る予兆は現れていた。 試合後、彼はサンダルでピッチを歩き、涙を流した。RSCでの最後のホームゲームになると感じた瞬間だった。
アンデルレヒトはすでに移籍を受け入れており、2500万ユーロ以上の移籍金を要求。2027年まで契約が残っていることを考えると、高額な設定だ。
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BVBが新ボランチを探している。アイヒホルンはFCバイエルンから高評価を得ている。
デ・キャットは昨年のリーグプレーオフでアンデルレヒトのトップチームに昇格。シーズン開幕後はRSCの絶対的レギュラーとなり、今週末で終わる今シーズン、公式戦45試合に出場して3ゴール5アシストを記録している。
BVBは守備的MFを探しており、当初はヘルタ・ベルリンの16歳ケネット・アイヒホルンが本命とされていた。スポーツディレクターのオーレ・ブックとニコ・コヴァチ監督はすでにアイヒホルンと面談したと報じられている。
一方、アイヒホルンは契約解除金が1000～1200万ユーロとされ、ヘルタとの大掛かりな交渉は不要だ。しかし、バイエルンも依然として興味を示しているため、ドルトムントは代替案を探っている。
金曜日、バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベルは『Bild』の取材に「ケニー・アイヒホルンを見過ごしたら、われわれの怠慢だ。いまはチームにフィットするか、本人と代理人の考えを確認している。実現するかは別問題だ」と語った。
BVB候補選手、ケネット・アイヒホルンとネイサン・デ・キャットのパフォーマンスデータと統計。
プレイヤー 試合 ゴール アシスト イエローカード 出場時間 ネイサン・デ・キャット 45 3 5 10 3,365 ケネット・アイヒホルン 20 2 - 7 1,358