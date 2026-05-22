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Jonas Rütten

翻訳者：

移籍金は2500万ユーロ。BVBが大型移籍を計画中だが、競争は激しい。

ブンデスリーガ
移籍情報
2. ブンデスリーガ
K. Eichhorn
N. De Cat
ボルシア・ドルトムント
バイエルン
RBライプツィヒ
レヴァークーゼン
アンデルレヒト
ジュピラー･プロリーグ

BVBは来季の戦力補強をさらに進めている。昨季の注目の新人との交渉を行ったようだ。

ベルギーの『ヘット・ラートステ・ニウス』紙によると、17歳のネイサン・デ・キャットは今夏RSCアンデルレヒトを退団し、すでに複数の上位ブンデスリーガクラブを訪問。ボルシア・ドルトムントもその一つだ。

  • デ・キャットは早期の移籍先決定を希望しており、BVBだけでなくRBライプツィヒやバイエル・レバークーゼンともスポーツ面での展望を話し合ったという。 

    ここ数か月、FCバイエルンもデ・カットと関連付けられてきたが、HLN紙によると、この移籍はまだ時期尚早との見方だ。

    アンデルレヒトでの好調なシーズンを考えると、W杯代表に選ばれなかったのは驚きだった。しかし木曜の試合後、ユース時代を過ごしたクラブを去る予兆は現れていた。 試合後、彼はサンダルでピッチを歩き、涙を流した。RSCでの最後のホームゲームになると感じた瞬間だった。

    アンデルレヒトはすでに移籍を受け入れており、2500万ユーロ以上の移籍金を要求。2027年まで契約が残っていることを考えると、高額な設定だ。

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  • Kennet EichhornGetty Images

    BVBが新ボランチを探している。アイヒホルンはFCバイエルンから高評価を得ている。

    デ・キャットは昨年のリーグプレーオフでアンデルレヒトのトップチームに昇格。シーズン開幕後はRSCの絶対的レギュラーとなり、今週末で終わる今シーズン、公式戦45試合に出場して3ゴール5アシストを記録している。 

    BVBは守備的MFを探しており、当初はヘルタ・ベルリンの16歳ケネット・アイヒホルンが本命とされていた。スポーツディレクターのオーレ・ブックとニコ・コヴァチ監督はすでにアイヒホルンと面談したと報じられている。

    一方、アイヒホルンは契約解除金が1000～1200万ユーロとされ、ヘルタとの大掛かりな交渉は不要だ。しかし、バイエルンも依然として興味を示しているため、ドルトムントは代替案を探っている。

    金曜日、バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベルは『Bild』の取材に「ケニー・アイヒホルンを見過ごしたら、われわれの怠慢だ。いまはチームにフィットするか、本人と代理人の考えを確認している。実現するかは別問題だ」と語った。

  • BVB候補選手、ケネット・アイヒホルンとネイサン・デ・キャットのパフォーマンスデータと統計。

    プレイヤー試合ゴールアシストイエローカード出場時間
    ネイサン・デ・キャット4535103,365
    ケネット・アイヒホルン202-71,358