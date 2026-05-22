デ・キャットは早期の移籍先決定を希望しており、BVBだけでなくRBライプツィヒやバイエル・レバークーゼンともスポーツ面での展望を話し合ったという。

ここ数か月、FCバイエルンもデ・カットと関連付けられてきたが、HLN紙によると、この移籍はまだ時期尚早との見方だ。

アンデルレヒトでの好調なシーズンを考えると、W杯代表に選ばれなかったのは驚きだった。しかし木曜の試合後、ユース時代を過ごしたクラブを去る予兆は現れていた。 試合後、彼はサンダルでピッチを歩き、涙を流した。RSCでの最後のホームゲームになると感じた瞬間だった。

アンデルレヒトはすでに移籍を受け入れており、2500万ユーロ以上の移籍金を要求。2027年まで契約が残っていることを考えると、高額な設定だ。