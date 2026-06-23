北米でワールドカップが開催中だが、レアル首脳陣は来季の戦力補強を推進している。チェルシーのエンツォ・フェルナンデスがまもなくベルナベウに加入する可能性がある。
AFP
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移籍金は1億4000万ユーロ。レアル・マドリードが次なる“王者の移籍”へ動いていると報じられた。
スペイン紙『AS』によると、25歳のアルゼンチン人選手はレアル・マドリードへの移籍を強く希望し、今夏実現のためあらゆる手段を講じるという。レアルは数日以内に交渉を開始する予定だ。
W杯優勝経験のある同選手は以前から移籍を検討しており、驚きではない。昨季の混乱でロンドン残留は難しいとみられる。4月初、CLでPSGに敗退（2-5、0-3）した後、将来について発言しチェルシーから出場停止を受けた。
さらに彼は、もし英国を離れるならマドリードへ移りたいと明かし、その理由を「マドリードは故郷ブエノスアイレスに似ているから」と語った。つまり、レアルとのつながりはすでに数カ月前からあったのだ。
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王者の買い物熱：レアル・マドリードがさらなる戦力補強を進める
とはいえ、この移籍は安くない。チェルシーは移籍金が約1億4000万ユーロ以上になって初めて交渉に応じる意向だと報じられている。チェルシーは2023年初頭にベンフィカからフェルナンデスを1億2100万ユーロで獲得したばかりであり、彼のロンドンでの契約は2032年まで有効だ。
レアルはすでに活発に補強を進めており、ジョゼ・モウリーニョ新監督の下、マルク・ククレジャ（5500万ユーロ）やベルナルド・シルバ、イブラヒマ・コナテ（フリー）を獲得している。
さらに、バイエルン・ミュンヘンのMFミカエル・オリゼとの噂も続く。一方、アトレティコ・マドリードのFWジュリアン・アルバレス獲得は難航。1億5000万ユーロのオファーは拒否された。それでもアルバレス本人は移籍を希望している。 アルゼンチン代表がオーストリアに2-0で勝った後、26歳のアルヴァレスは初めて公に将来を語った。「移籍が最善だ。夢を叶えたい」とESPNに語った。
エンツォ・フェルナンデスの2025/26シーズン成績
ゲーム
54
ゴール
15
アシスト
7
出場時間
4,379