スペイン紙『AS』によると、25歳のアルゼンチン人選手はレアル・マドリードへの移籍を強く希望し、今夏実現のためあらゆる手段を講じるという。レアルは数日以内に交渉を開始する予定だ。

W杯優勝経験のある同選手は以前から移籍を検討しており、驚きではない。昨季の混乱でロンドン残留は難しいとみられる。4月初、CLでPSGに敗退（2-5、0-3）した後、将来について発言しチェルシーから出場停止を受けた。

さらに彼は、もし英国を離れるならマドリードへ移りたいと明かし、その理由を「マドリードは故郷ブエノスアイレスに似ているから」と語った。つまり、レアルとのつながりはすでに数カ月前からあったのだ。