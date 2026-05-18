バイエルンは左SBのレギュラー、アルフォンソ・デイヴィスが負傷を繰り返している。昨年3月から12月まで前十字靭帯断裂で離脱し、復帰後も筋肉系の怪我で2度欠場、現在も離脱中だ。そのため、代役候補としてブラウンへの関心が高まっている。

バイエルンがブラウンに興味を示したのは今回が初めてではない。2025年秋にも獲得が噂され、移籍金は6000万ユーロ以上と報じられた。ブラウンのフランクフルトとの契約は2030年まで残っている。