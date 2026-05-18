Sport1によると、FCBは22歳の選手を獲得する方針を真剣に検討している。月曜日には、ドイツの最多優勝クラブと選手側で最初の会談が行われたと報じられている。
AFP
翻訳者：
移籍金は少なくとも6000万ユーロ。バイエルンはデイヴィスに挑む大物を得るか。
バイエルンは左SBのレギュラー、アルフォンソ・デイヴィスが負傷を繰り返している。昨年3月から12月まで前十字靭帯断裂で離脱し、復帰後も筋肉系の怪我で2度欠場、現在も離脱中だ。そのため、代役候補としてブラウンへの関心が高まっている。
バイエルンがブラウンに興味を示したのは今回が初めてではない。2025年秋にも獲得が噂され、移籍金は6000万ユーロ以上と報じられた。ブラウンのフランクフルトとの契約は2030年まで残っている。
- getty
FCバイエルンに加え、レアル・マドリードもナサニエル・ブラウンに興味を示している。
1.FCニュルンベルクユース出身のブラウンは2024年にフランクフルトへ移籍。活躍が評価されドイツ代表に定着した。 代表戦は3試合に出場し、W杯メンバーの有力候補とされる。ナーゲルスマン監督は、ラウムに次ぐ2番目の左SBとしてブラウンを本大会に帯同させる見込みだ。
バイエルンだけでなく、レアル・マドリード、バルセロナ、パリ・サンジェルマン、リヴァプールも獲得に興味を示している。
アルベルト・リエラ前監督の退任で新監督探しが続くフランクフルトでは、ブラウンが不可欠な戦力だ。今季は42試合に出場し4得点6アシストを記録した。
FCバイエルンがネイサニエル・ブラウンに注目？これまでの代表戦
日付
試合
先発メンバー？
出場時間（分）
2025年10月10日
ドイツ対ルクセンブルク 4-0（W杯予選）
いいえ
8
2025年11月17日
ドイツ対スロバキア 6-0（ワールドカップ予選）
いいえ
18
2026年3月30日
ドイツ対ガーナ 2-1（親善試合）
はい
61