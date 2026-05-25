ボルシア・ドルトムントの今シーズン初戦と最終戦の終盤を比べると、ヤン・クートにとっては良い終わり方だった。昨年8月のエッセンでのカップ戦（1-0）では、ロスタイム5分にケルシー・オウスーが彼の膝を強く蹴っていた。
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移籍金に見合う活躍ができていない。BVBの選手は移籍失敗へ一直線だ。
ニコ・コヴァチ監督は試合後、イエローカードで済んだファウルを「ほぼ暴行に近い」と表現した。しかし5日後、クートーは回復し、ブンデスリーガ第1節で90分間フル出場した。それから33節が過ぎた試合の90分+5秒、このサイドバックが再び注目された。 この試合でクートーは2-0の決勝点を挙げた。
この得点はクートーにとって6つ目の得点関与（3ゴール・3アシスト）となり、前シーズンから500％の向上だった。しかし、この23歳に関する好材料はほぼこれだけだった。 2シーズンが過ぎ、移籍金2500万ユーロに見合う活躍はなく、“失敗移籍”の烙印が迫る。
それでも今季は好スタートを切った。複数試合で先発し、技術的なミスの減少、ポジショニングの改善、1対1の勝率向上など着実に成長。 攻撃では中央へ切り込み、クロスの精度も向上。6回のゴール関与のうち5回は前半戦で記録した。
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ヤン・クートーにとっての悩みの種は、ジュリアン・ライアーソンだ
しかし、クートーの課題は「得点関与」だ。ライバルであるライアーソンはキャリアベストのシーズンを送り、18アシストを記録。「ライアーソン→ギラッシ」の連携はBVBの代名詞となった。
この活躍を受け、コヴァチ監督は数週間前、クートについてこう語った。「彼の成長には非常に満足している。ヤンは今シーズン、昨シーズンよりずっと多く出場している。ジュリアンは攻撃で素晴らしい働きをし、最多アシストを記録した。ヤンには辛いだろうが、右サイドに2人の優秀な選手がいることは私にとって嬉しい」
それでもコヴァチは、称賛しながらも選手を長期起用しないことが少なくない。 サリフ・オズカンにも出場機会を増やすと約束しながら実現しなかった。クートーも同じだ。コヴァチが監督を務めた72試合の37.5％にあたる27試合でクートーはベンチ外。2026年だけでも9回に及ぶ。
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ヤン・クートーにとって、BVBでの2026年は最悪の年となった
代表経験4度あるクートーにとって、今シーズンは散々だった。先発は4回のみで、最後に起用されたのは2月末のバイエルン戦（2-3敗北）。それ以来、コヴァチ監督が与えた出場時間はわずか41分だ。
このままではクートーにとって好ましい状況とは言えない。来季もライアーソンが右SBの定位置を争う最有力候補であり、ドルトムントとクートーがどのような形で別れても驚かない。5週間前、ルア・ナッハリヒテン紙は彼の「将来が不透明」と報じていた。
ヤン・クートはドイツでの生活を楽しんでいるだろうか？
クートーがドイツでどれほど居心地よく感じているのかは依然として疑問だ。昨夏のクラブワールドカップで彼はブラジルの有料テレビ局「SporTV」に本音を語った。「ドイツ移籍がこれほど違うとは予想していなかった。個人的な面でも、寒さへの適応や、閉鎖的な人々との付き合い方でもそうだ。 簡単ではなく、大きな違いだ。だからこそ、多くのブラジル人がドイツに行かなくなった。それは私にとっての挑戦であり、乗り越えなければならない」
とはいえ、必要とされ、自分が楽しめる時間を定期的に持てれば適応は楽になる。しかしドルトムントでは、クーチョにその機会が十分に与えられていなかった。
シーズン最終ホームゲームでフランクフルトに勝利し、ユリアン・ブラント、ニクラス・ズーレ、オズカンの送別会後に南スタンド前で撮ったチーム写真では、クートーだけが不機嫌に見えた。
ヤン・クートの成績と統計
チーム 試合 ゴール アシスト 出場時間 FCジローナ 95 5 17 5,930分 ボルシア・ドルトムント 62 3 4 2.896 SCブラガ 42 1 4 2.930