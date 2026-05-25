移籍金に見合う活躍ができていない。BVBの選手は移籍失敗へ一直線だ。

ニコ・コヴァチ監督は試合後、イエローカードで済んだファウルを「ほぼ暴行に近い」と表現した。しかし5日後、クートーは回復し、ブンデスリーガ第1節で90分間フル出場した。それから33節が過ぎた試合の90分+5秒、このサイドバックが再び注目された。 この試合でクートーは2-0の決勝点を挙げた。

この得点はクートーにとって6つ目の得点関与（3ゴール・3アシスト）となり、前シーズンから500％の向上だった。しかし、この23歳に関する好材料はほぼこれだけだった。 2シーズンが過ぎ、移籍金2500万ユーロに見合う活躍はなく、“失敗移籍”の烙印が迫る。

それでも今季は好スタートを切った。複数試合で先発し、技術的なミスの減少、ポジショニングの改善、1対1の勝率向上など着実に成長。 攻撃では中央へ切り込み、クロスの精度も向上。6回のゴール関与のうち5回は前半戦で記録した。