バルセロナはアンソニー・ゴードンとニューカッスル・ユナイテッドとの間で総額8000万ユーロの移籍交渉が間もなく成立する見込みだ。ゴードンはすでにメディカルチェックを終えたと報じられている。
アトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスについても、数日以内に動きがある見込みだ。ファブリツィオ・ロマーノによると、アルバレスはすでにアトレティコに放出を要請し、バルサは1億ユーロの正式オファーを提示したという。
バルセロナはアンソニー・ゴードンとニューカッスル・ユナイテッドとの間で総額8000万ユーロの移籍交渉が間もなく成立する見込みだ。ゴードンはすでにメディカルチェックを終えたと報じられている。
アトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスについても、数日以内に動きがある見込みだ。ファブリツィオ・ロマーノによると、アルバレスはすでにアトレティコに放出を要請し、バルサは1億ユーロの正式オファーを提示したという。
バルセロナは3人目のスター選手との合意も間近だ。1月にはベルナルド・シルバがバルサ移籍を強く希望していると報じられた。31歳のシルバはマンチェスター・シティとの契約が6月30日に満了する。4月、彼は9年間で460試合76ゴール77アシストを記録し退団を発表した。
ポルトガルの『A Bola』によると、バルサとの交渉は大きく前進しており、シルバは移籍のため大幅な減俸も受け入れるという。
シルバの代理人ホルヘ・メンデス氏は今冬、バルサにアプローチ。シルバはバルサに強い愛着を持ち、カタルーニャ首都には個人的なつながりもあるという。
当時バルセロナは中盤に余裕があると判断し、シルバよりマルク・カサドやマルク・ベルナルといった若手を起用する方針だった。しかしカサドは移籍の可能性が出ており、アルバレス獲得に向けたカタルーニャ勢の切り札となるかもしれない。
アトレティコは1月にカサドに関心を示しており、22歳の彼がアルバレスの移籍に伴う交換要員になる可能性がある。
多額の負債を抱えるバルサが、巨費を投じて新星を獲得できるのかは依然として不明だ。