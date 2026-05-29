バルセロナは3人目のスター選手との合意も間近だ。1月にはベルナルド・シルバがバルサ移籍を強く希望していると報じられた。31歳のシルバはマンチェスター・シティとの契約が6月30日に満了する。4月、彼は9年間で460試合76ゴール77アシストを記録し退団を発表した。

ポルトガルの『A Bola』によると、バルサとの交渉は大きく前進しており、シルバは移籍のため大幅な減俸も受け入れるという。

シルバの代理人ホルヘ・メンデス氏は今冬、バルサにアプローチ。シルバはバルサに強い愛着を持ち、カタルーニャ首都には個人的なつながりもあるという。