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移籍金なしの移籍…レアル・マドリードとバルセロナの2選手がゴールデン・イレブンのトップに

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契約のないスターたち

2025-2026シーズンも終盤に差し掛かり、移籍市場の話題を独占しているのは、6月に契約満了を迎える選手たちだ。 ルディガーからレヴァンドフスキまで、サッカーファンは、近年最もエキサイティングで需要の高い市場の一つとなっているフリーエージェント市場において、金銭的な対価なしにビッグクラブの勢力図を一変させる可能性を秘めたこれらのスターたちの去就を熱心に注視している。

元レアル・マドリードで現在マンチェスター・ユナイテッドに所属するカゼミーロは、6月に満了する契約を更新しないことを表明し、退団が確定したことを明らかにした。 一方、ルディガーやコナテといった他のスター選手たちに関しては、その将来は依然として不透明だ。レアル・マドリードやバルセロナをはじめとするビッグクラブが、彼らを無償で獲得できるよう、その動向を注視している。

また、直近のチャンピオンズリーグ準優勝チームであるインテル・ミラノでは、ゴールキーパー陣に変化が生じる可能性がある。 ヤン・ソマーの契約は2026年6月30日に満了し、契約更新に向けた交渉は行われていないものの、複数のオファーを受ける見込みだ。残留を決めた場合、彼は第2ゴールキーパーとなる見通しで、トッテナムのビカリオが後継候補の筆頭と目されている。

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    • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

      名だたる選手を擁するディフェンス陣

      ザキ・シェリクの名前はあまり知られていないかもしれないが、このトルコ人サイドバックはローマを去る可能性があり、ユヴェントスがその動向を注視している。一方、アンディ・ロバートソンの将来は依然として不透明だ。スコットランド人選手は自身の去就についてまだ決断しておらず、「もしこれが最後の年になるなら、そうなるだろう」と述べるにとどまっている。

      ディフェンスの要であるコンテは、最も注目される選手の一人としてリストのトップに名を連ねている。レアル・マドリード、パリ・サンジェルマン、チェルシーが彼の将来に注目している一方、リヴァプールからの契約更新オファーに対し、このフランス人選手は未だ回答していない。アレクサンダー＝アーノルドのケースが繰り返されるのではないかという懸念も浮上している。

      コナテに加え、アントニオ・ルディガーも注目を集めている。数ヶ月前から契約更新の話題が浮上しており、最終的な決定は残留に傾いているようだ。スペイン紙『マルカ』が報じている。

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    • Al Shabab v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

      ミダンの中心、去りゆく時

      カシミーロは、ファンが引き留めようとする中、マンチェスター・ユナイテッドからの退団を発表したことで、退団する選手リストに加わった。また、レオン・ゴレツカは30歳を迎えバイエルン・ミュンヘンを去る予定だが、アトレティコ・マドリードへの移籍説があるものの、その去就はまだ決まっていない。

      一方、ベルナルド・シルバはマンチェスター・シティからの退団を発表し、バルセロナへの移籍の可能性に関する噂が再燃している。また、フランク・ケシはサウジアラビアリーグとイタリアリーグのどちらに進むか、まだ決断していない。

    • FBL-EUR-C1-BARCELONA-NEWCASTLEAFP

      曖昧さと革新の間を行き来する攻撃

      スペイン紙『マルカ』によると、ロベルト・レヴァンドフスキがバルセロナでの自身の将来について曖昧な発言をしたことでニュースのトップを飾り、移籍に関する憶測をさらに煽っている。

      一方、ユヴェントスのFWフラホヴィッチは、約700万ユーロで契約延長に近づいている模様で、欧州で最も需要の高いフリーエージェントの一人として、今夏の大型移籍市場の中心に留まりそうだ。

      この顔ぶれは、有名なスター選手だけに留まらず、どのチームでも戦力を大きく変えることができる選手たちも含まれている。今後数ヶ月でフリーエージェント市場は活況を呈し、ビッグクラブは、無償での獲得や、実質的な金銭的負担なしでの戦力補強に向けて、大きな動きに備えている。