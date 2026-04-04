2025-2026シーズンも終盤に差し掛かり、移籍市場の話題を独占しているのは、6月に契約満了を迎える選手たちだ。 ルディガーからレヴァンドフスキまで、サッカーファンは、近年最もエキサイティングで需要の高い市場の一つとなっているフリーエージェント市場において、金銭的な対価なしにビッグクラブの勢力図を一変させる可能性を秘めたこれらのスターたちの去就を熱心に注視している。

元レアル・マドリードで現在マンチェスター・ユナイテッドに所属するカゼミーロは、6月に満了する契約を更新しないことを表明し、退団が確定したことを明らかにした。 一方、ルディガーやコナテといった他のスター選手たちに関しては、その将来は依然として不透明だ。レアル・マドリードやバルセロナをはじめとするビッグクラブが、彼らを無償で獲得できるよう、その動向を注視している。

また、直近のチャンピオンズリーグ準優勝チームであるインテル・ミラノでは、ゴールキーパー陣に変化が生じる可能性がある。 ヤン・ソマーの契約は2026年6月30日に満了し、契約更新に向けた交渉は行われていないものの、複数のオファーを受ける見込みだ。残留を決めた場合、彼は第2ゴールキーパーとなる見通しで、トッテナムのビカリオが後継候補の筆頭と目されている。

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