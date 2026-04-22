移籍金で補強へ？VfBシュトゥットガルトの3選手が退団間近

ハイデンハイムとアウクスブルクにレンタル中のステルギウとカイテルは、今のところ目立った活躍がない。VfBは2人の夏の売却方針をまだ決めかねている。ステルギウの売却で200万ユーロ、カイテルで150万ユーロ程度の移籍金を想定している。

一方、ミロシェヴィッチは後半戦ブレーメンで3得点1アシストを記録し、好パフォーマンスを見せている。絶対フットボールによると、ブレーメンとシュトゥットガルトは期限後もレンタル延長を検討しているが、前提はシュトゥットガルトの残留だ。

交渉が決裂すれば完全移籍も選択肢となり、移籍金は800万ユーロ前後と報じられている。この金額が支払われれば、クラブは20歳の放出を妨げない見込みだ。