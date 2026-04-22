『Absolut Fussball』によると、ヨヴァン・ミロシェヴィッチ（20歳、ヴェルダー・ブレーメン）、レオニダス・ステルギウ（24歳、1.FCハイデンハイム）、ヤニック・カイテル（26歳、FCアウクスブルク）の去就は現時点で不透明だ。
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移籍金で補強へ？VfBシュトゥットガルトの3選手が退団間近
ハイデンハイムとアウクスブルクにレンタル中のステルギウとカイテルは、今のところ目立った活躍がない。VfBは2人の夏の売却方針をまだ決めかねている。ステルギウの売却で200万ユーロ、カイテルで150万ユーロ程度の移籍金を想定している。
一方、ミロシェヴィッチは後半戦ブレーメンで3得点1アシストを記録し、好パフォーマンスを見せている。絶対フットボールによると、ブレーメンとシュトゥットガルトは期限後もレンタル延長を検討しているが、前提はシュトゥットガルトの残留だ。
交渉が決裂すれば完全移籍も選択肢となり、移籍金は800万ユーロ前後と報じられている。この金額が支払われれば、クラブは20歳の放出を妨げない見込みだ。
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VfBシュトゥットガルトはスペインの攻撃的才能を獲得するのか？
3選手を売却すれば、VfBは合計1000万～1500万ユーロの移籍収入を得る見込みだ。この資金は新戦力の補強に充てられ、特に攻撃陣の強化が急務だ。
この数週間、スペイン2部レアル・バリャドリードに所属する21歳の攻撃的選手チュキの名前がVfBと結び付けられている。契約は6月末で満了するため、獲得候補の一人とされる。
契約は6月末までで、移籍金ゼロでの加入も可能な情勢だ。スペインメディアは先日、チュキが海外挑戦を検討していると伝えた。