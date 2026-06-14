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Min-Jae Kim Joao PalhinhaGetty Images
Christian Guinin

翻訳者：

移籍金で巨額の損失か？FCバイエルン・ミュンヘンは、放出候補の選手をどうしても手放したいようだ

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ジョアン・パリーニャ

FCバイエルン・ミュンヘンは、放出候補のジョアン・パリニャを戦力外にするため、譲歩も辞さない構えだ。

ポルトガルの新聞『コレイオ・ダ・マニャ』によると、ドイツの最多優勝クラブは、このMFの移籍金要求額を引き下げることに同意した。

  • これまでFCBは3000万ユーロを要求していた（トッテナム・ホットスパーとのレンタル契約で定められた買い取り移籍金）。しかし現在は、この30歳選手を「わずか」2500万ユーロで売却したいようだ。

    連覇中の王者としては、早期売却で高年俸負担を早くなくしたい考えだ。パルヒニャスは年俸約850万ユーロで契約している。

    パルハinhaは2024年夏、5100万ユーロでFCフラムから加入したため、この金額で売却すれば50％超の損失となる。

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  • Joao Palhinha Tottenham 2:1Getty/GOAL

    ジョアン・パルイニャは、FCバイエルン・ミュンヘンでの将来がない。

    パルヒニャにバイエルンでの将来はない。かつてトーマス・トゥヘル前監督が獲得を強く望んだが、ヴィンセント・コンパニ監督の下ではほとんど起用されなくなった。

    ミュンヘンでの1年目は途中出場中心で25試合に出場したが、2025年夏にトッテナムへ期限付き移籍。厳しいシーズンを送ったトッテナム内で彼は数少ない光明であり、クラブは完全移籍も検討している。

    本人はポルトガル復帰を希望し、スポルティング・リスボンと交渉中との報道もある。パルヒニャは給与の一部放棄も辞さない構えだ。