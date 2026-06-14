これまでFCBは3000万ユーロを要求していた（トッテナム・ホットスパーとのレンタル契約で定められた買い取り移籍金）。しかし現在は、この30歳選手を「わずか」2500万ユーロで売却したいようだ。

連覇中の王者としては、早期売却で高年俸負担を早くなくしたい考えだ。パルヒニャスは年俸約850万ユーロで契約している。

パルハinhaは2024年夏、5100万ユーロでFCフラムから加入したため、この金額で売却すれば50％超の損失となる。