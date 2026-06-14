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Min-Jae Kim Joao PalhinhaGetty Images
Christian Guinin

翻訳者：

移籍金で値引きか？FCバイエルン・ミュンヘンは放出候補の選手をどうしても手放したいようだ

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ジョアン・パリーニャ

バイエルンは戦力外のジョアン・パリニャを給与名簿から外すため、譲歩も辞さない。

ポルトガルの新聞『コレイオ・ダ・マニャ』によると、ドイツの最多優勝クラブは、このMFの移籍金要求額を引き下げることに同意した。

  • これまでFCBは3000万ユーロを要求していた（トッテナム・ホットスパーとのレンタル契約で定められた買い取り移籍金）。しかし現在は、この30歳選手を「わずか」2500万ユーロで売却する方針のようだ。

    連覇中の王者としては、早期売却で高年俸負担を早くなくしたい。パルヒニャスは年俸約850万ユーロで、クラブは早めの売却を望んでいる。

    パルハinhaは2024年夏、5100万ユーロでFCフルハムから加入したため、同額で売却すれば50％超の損失となる。

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  • Joao Palhinha Tottenham 2:1Getty/GOAL

    ジョアン・パリニャには、FCバイエルン・ミュンヘンでの将来はない。

    パルヒニャにバイエルンでの将来はない。かつてトーマス・トゥヘル前監督が獲得を強く望んだが、ヴィンセント・コンパニ監督の下ではほとんど起用されなくなった。

    1年目は25試合に出場したがほとんどが途中出場に終わり、2025年夏にトッテナムへ期限付き移籍。低迷したトッテナムで彼は数少ない希望だったため、クラブは完全移籍も検討している。

    本人はポルトガル復帰を希望し、スポルティング・リスボンと交渉中との報道もある。パルヒニャは給与の一部放棄も辞さないという。