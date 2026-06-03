移籍金が高すぎたため、アーセナルがバイエルンとの争奪戦で優位に立った

夏の移籍市場が近づき、ブラウン争奪戦が激化している。しかしバイエルン・ミュンヘンは一歩引く可能性が出てきた。同クラブはアイントラハト・フランクフルトの左サイドバックに注目してきたが、移籍金の高額化がスポーティングディレクターのマックス・エベルルや首脳陣の負担となっている。

フランクフルトは『ビルト』紙によると約6500万ユーロの移籍金を要求。大型補強で予算が限られるバイエルンには現時点では高すぎる。クラブは22歳のポテンシャルを高く評価し、この金額でなければ放さない構えだ。