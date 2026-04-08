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移籍金が決定し、バルセロナは80ゴールを挙げたACミランのスター選手を獲得できる機会を得た。
長年の標的レアオを格安で獲得へ
サン・シーロで劇的な展開を見せ、ACミランのレアオの去就は決着間近だ。 『コリエレ・デラ・セラ』紙によると、複数の欧州強豪が興味を示し、バルセロナが最有力だ。2019年リールから加入後、80得点を挙げ「手放せない選手」と呼ばれたが、ミランの状況は一変した。
クラブは移籍金5000万ユーロ前後で売却を容認する方針で、2028年までの契約延長時に設定された1億7000万ユーロの違約金から大幅に下がる。
- AFP
ミランのアレグリ監督との不和か？
レアオとアッレグリ監督の対立が移籍の主な原因だ。代表戦前のラツィオ戦で交代を命じられたレアオは激怒し、監督の慰めにも動揺を隠せなかった。さらに今季は怪我で全大会25試合の出場にとどまっている。 出場した試合では10ゴール2アシストと低調で、本人が好む左ウイングではなく偽9番として起用されたことが影響した。
さらに、チーム内最高年俸のレオを放出すれば人件費を削減し、他の補強に回せる。こうした財政面と更衣室の緊張が重なり、今夏の移籍が最も現実的な選択肢となっている。
ラポルタの称賛とホルヘ・メンデスの影響
バルセロナがレアオに興味を持っていることは公然の秘密だ。ジョアン・ラポルタ会長は、この26歳のスピードと技術力を高く評価している。以前、ニコ・ウィリアムズがアスレティック・クラブ残留を選んだ際、クラブは獲得を試みたが、1億ユーロ超の移籍金要求で交渉は頓挫した。
さらに、スーパーエージェントのホルヘ・メンデスが仲介に名を連ねる。彼はバルセロナとの取引で実績があり、以前もレアオ交渉に携わった。とはいえ、バルサはラ・リーガの厳しいサラリーキャップに対応するため、次の一手は慎重に模索している。
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バルサはラッシュフォードの去就を最優先している。
バルセロナはレオの獲得が可能だと分かっているが、まだ正式オファーを出していない。現在の最優先事項はマーカス・ラッシュフォードの去就だ。給与減額交渉に失敗するか3000万ユーロの買い取りオプションを行使できなければ、左ウイング補強に動く。
その場合、デコ率いるスポーツ部門は、より低コストで育成可能な若手有望株を探す方針だ。