移籍金が決定し、バルセロナは80ゴールを挙げたACミランのスター選手を獲得できる機会を得た。

レアオとアッレグリ監督の対立が移籍の主な原因だ。代表戦前のラツィオ戦で交代を命じられたレアオは激怒し、監督の慰めにも動揺を隠せなかった。さらに今季は怪我で全大会25試合の出場にとどまっている。 出場した試合では10ゴール2アシストと低調で、本人が好む左ウイングではなく偽9番として起用されたことが影響した。

さらに、チーム内最高年俸のレオを放出すれば人件費を削減し、他の補強に回せる。こうした財政面と更衣室の緊張が重なり、今夏の移籍が最も現実的な選択肢となっている。