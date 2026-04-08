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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

移籍金が決定し、バルセロナは80ゴールを挙げたACミランのスター選手を獲得できる機会を得た。

ラファエル・レオン
バルセロナ
ACミラン
マーカス・ラッシュフォード
マッシミリアーノ・アッレグリ
ラ・リーガ
セリエ A

バルセロナは、長く狙ってきたラファエル・レオ獲得に朗報を受けた。ACミランのスターがオファーされ、フロントとの関係悪化で移籍金も想定より大幅に下がると報じられている。

  • 長年の標的レアオを格安で獲得へ

    サン・シーロで劇的な展開を見せ、ACミランのレアオの去就は決着間近だ。 『コリエレ・デラ・セラ』紙によると、複数の欧州強豪が興味を示し、バルセロナが最有力だ。2019年リールから加入後、80得点を挙げ「手放せない選手」と呼ばれたが、ミランの状況は一変した。

    クラブは移籍金5000万ユーロ前後で売却を容認する方針で、2028年までの契約延長時に設定された1億7000万ユーロの違約金から大幅に下がる。

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    ミランのアレグリ監督との不和か？

    レアオとアッレグリ監督の対立が移籍の主な原因だ。代表戦前のラツィオ戦で交代を命じられたレアオは激怒し、監督の慰めにも動揺を隠せなかった。さらに今季は怪我で全大会25試合の出場にとどまっている。 出場した試合では10ゴール2アシストと低調で、本人が好む左ウイングではなく偽9番として起用されたことが影響した。

    さらに、チーム内最高年俸のレオを放出すれば人件費を削減し、他の補強に回せる。こうした財政面と更衣室の緊張が重なり、今夏の移籍が最も現実的な選択肢となっている。

  • ラポルタの称賛とホルヘ・メンデスの影響

    バルセロナがレアオに興味を持っていることは公然の秘密だ。ジョアン・ラポルタ会長は、この26歳のスピードと技術力を高く評価している。以前、ニコ・ウィリアムズがアスレティック・クラブ残留を選んだ際、クラブは獲得を試みたが、1億ユーロ超の移籍金要求で交渉は頓挫した。

    さらに、スーパーエージェントのホルヘ・メンデスが仲介に名を連ねる。彼はバルセロナとの取引で実績があり、以前もレアオ交渉に携わった。とはいえ、バルサはラ・リーガの厳しいサラリーキャップに対応するため、次の一手は慎重に模索している。

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    バルサはラッシュフォードの去就を最優先している。

    バルセロナはレオの獲得が可能だと分かっているが、まだ正式オファーを出していない。現在の最優先事項はマーカス・ラッシュフォードの去就だ。給与減額交渉に失敗するか3000万ユーロの買い取りオプションを行使できなければ、左ウイング補強に動く。

    その場合、デコ率いるスポーツ部門は、より低コストで育成可能な若手有望株を探す方針だ。

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