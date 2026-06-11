移籍金が引き下げられたにもかかわらず、FCバイエルンはキム・ミンジェの売却計画で大きな問題に直面している。

彼女たちの売却は極めて重要だ。スポーツディレクターのマックス・エベルルは、ウリ・ヘーネスやカール＝ハインツ・ルンメニゲらが率いる強力な監督委員会から、 移籍収入を確保し、ナサニエル・ブラウン（フランクフルトが6500万ユーロ要求）とイスマエル・サイバリ（PSVが約5000万ユーロ要求）の合計1億1000万ユーロ規模の獲得パッケージをまとめるよう指示されている。

さらに『キッカー』誌は、伊藤とキムの放出の可能性を高めるため、バイエルン・ミュンヘンは両選手についてそれぞれ2000万～2500万ユーロの移籍金のみを期待していると伝えている。 伊藤の移籍金は2024年にVfBシュトゥットガルトへ支払った金額とほぼ同額だが、キムについては大幅に値下げした。

韓国代表DFについては先日まで3500万～4000万ユーロの移籍金が噂され、『ガゼッタ・デロ・スポルト』によるとユヴェントスは獲得をためらっていた。一方で同紙は、キムがユヴェントス移籍に合意したと伝えている。

だが『キッカー』によると、まだ確定ではないという。