アレクサンダー・ニュベル、ブライアン・サラゴサ、サシャ・ボエイ、ジョアン・パルヒニャの4選手は、新シーズンからドイツの最多優勝クラブを離れ、新天地を求めることが確実視されている。伊藤宏樹とキム・ミンジェも、新クラブを探す見込みだ。
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移籍金が引き下げられたにもかかわらず、FCバイエルンはキム・ミンジェの売却計画で大きな問題に直面している。
彼女たちの売却は極めて重要だ。スポーツディレクターのマックス・エベルルは、ウリ・ヘーネスやカール＝ハインツ・ルンメニゲらが率いる強力な監督委員会から、 移籍収入を確保し、ナサニエル・ブラウン（フランクフルトが6500万ユーロ要求）とイスマエル・サイバリ（PSVが約5000万ユーロ要求）の合計1億1000万ユーロ規模の獲得パッケージをまとめるよう指示されている。
さらに『キッカー』誌は、伊藤とキムの放出の可能性を高めるため、バイエルン・ミュンヘンは両選手についてそれぞれ2000万～2500万ユーロの移籍金のみを期待していると伝えている。 伊藤の移籍金は2024年にVfBシュトゥットガルトへ支払った金額とほぼ同額だが、キムについては大幅に値下げした。
韓国代表DFについては先日まで3500万～4000万ユーロの移籍金が噂され、『ガゼッタ・デロ・スポルト』によるとユヴェントスは獲得をためらっていた。一方で同紙は、キムがユヴェントス移籍に合意したと伝えている。
だが『キッカー』によると、まだ確定ではないという。
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FCバイエルンはキムに数千万ユーロの年俸を支払っている。
FCバイエルンは現在、29歳のセンターバック売却に大きな壁に直面している。ドイツの専門誌によると、キムは移籍してもミュンヘンでの高額年俸を下げるつもりはないという。 同誌によると、この韓国代表のワールドカップ出場選手はFCBで数千万ユーロの年俸を得ており、それを支払えるクラブがあるかどうかが不透明だ。そのため、このセンターバックの売却は難しい状況だ。
2028年まで契約があるキムは、バイエルンのセンターバックで3番手か4番手でも気にしないと4月に明かしていた。 彼はfootballist.co.krにこう語った。「時間が経つにつれて、良い面もあると気づいた。だから、今の状況は良いと思っている」。ダヨ・ウパメカノやジョナタン・ターの控えという立場について、「以前は定期的にプレーすることが解決策だと信じていたが、今は挑戦者としての自分の役割に満足している」