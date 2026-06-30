ラジオ・マルカ・マラガによると、24歳の攻撃的選手は来シーズン、出身地のFCマラガでプレーしたいと考えている。
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移籍金が問題だ。FCバイエルンの放出候補選手が移籍先を絞った。
サラゴサは、スペイン2部クラブが自身のポテンシャルを発揮し、長期定着できる理想的な環境だと考えている。
一方、ドイツの最多優勝クラブでは、スペイン代表に3度選ばれた彼に将来性は見いだせない。サラゴサはミュンヘンで2029年まで契約を結んでいるものの、FCBでのパフォーマンスが振るわず、マイケル・オリゼやルイス・ディアスといった強力なライバルもいるため、チームに長く留まる可能性はほぼゼロだ。
2024年夏にCAオサスナへ1シーズン、その後セルタ・ビーゴとASローマへそれぞれ半年間の期限付き移籍をした。特にローマでは適応できず、ローマは買い取りオプションを行使しなかった。
- AFP
エスパニョール・バルセロナがサラゴサの選手獲得に関心を示している
エスパニョール・バルセロナがサラゴサの獲得に興味を示している。ムンド・デポルティーボ紙によると、来季に向けて攻撃的サイド補強を狙う同クラブにとって、サラゴサは理想的な候補だという。
24歳のザラゴーサは2024年1月、レンタルを経て総額1700万ユーロでグラナダからバイエルンへ完全移籍。言語の壁やトゥヘル監督との不和が響き、7試合に出場したものの、得点は記録できなかった。
結果、公式戦出場は7試合にとどまり、ゴールやアシストはなかった。