サラゴサは、スペイン2部クラブが自身のポテンシャルを発揮し、長期定着できる理想的な環境だと考えている。

一方、ドイツの最多優勝クラブでは、スペイン代表に3度選ばれた彼に将来性は見いだせない。サラゴサはミュンヘンで2029年まで契約を結んでいるものの、FCBでのパフォーマンスが振るわず、マイケル・オリゼやルイス・ディアスといった強力なライバルもいるため、チームに長く留まる可能性はほぼゼロだ。

2024年夏にCAオサスナへ1シーズン、その後セルタ・ビーゴとASローマへそれぞれ半年間の期限付き移籍をした。特にローマでは適応できず、ローマは買い取りオプションを行使しなかった。