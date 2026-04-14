Maisfutebolによると、20歳のDFバの来季移籍を巡り交渉が始まった。しかし、昇格したファマリカオが求める移籍金2500万ユーロ＋ボーナスが障害だ。
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移籍金が争点に。BVBがポルトガルリーグの若手獲得間近
ポルトガルリーグ5位のチームでプレーするバは、今シーズン注目の選手だ。セネガル出身で、冬の移籍市場でレギュラーを獲得。リーグ19試合に出場し2得点を挙げ、3月中旬のCDナシオナル戦（1-0）では決勝点をマークした。
2023年に母国AJELルフィスクからFCヴァランシエンヌへレンタル移籍。1年後にファマリカオがフリーで獲得し、4月末に2030年までの契約延長に合意した。数日前には『レコード』紙が、チャンピオンズリーグ準々決勝進出のスポルティングCPがバを移籍候補に挙げていると報じた。
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バスティアン・ムピユーもBVBの移籍候補とされている
Maisfutebolによると、BVBが注目しているのはポルトガルリーグの若手DFバだけではなさそうだ。CDアルヴェルカのバスティアン・ムピユー（20）も候補に挙げられており、彼の契約は2028年まで残っている。
先週末、ニコ・シュロッターベックとの契約延長で守備の課題の一つは解消されたが、ニクラス・ズーレが今夏フリーで退団するため、補強は必要とされている。 AFCボーンマスのマルコス・セネシ（28）や、チェルシーからストラスブールへレンタル中の元選手アロン・アンセルミノ（20）の名前も挙がっている。
ニコ・コヴァチ監督は金曜のレバークーゼン戦前に「彼の出場状況を確認することはある。だが、いまほど出場機会が少ないのは残念だ」と語った。
BVBの最高移籍金
選手 ポジション 所属元 年 移籍金 ウスマン・デンベレ FW スタッド・レンヌ 2016年 3550万ユーロ セバスティアン・ハラー フォワード アヤックス・アムステルダム 2022 3100万ユーロ マッツ・フンメルス ディフェンス FCバイエルン 2019 3050万ユーロ ジョーブ・ベリンガム MF AFCサンダーランド 2025 3,050万ユーロ ジュード・ベリンガム MF バーミンガム・シティ 2020 3,015万ユーロ