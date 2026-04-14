移籍金が争点に。BVBがポルトガルリーグの若手獲得間近

Maisfutebolによると、BVBが注目しているのはポルトガルリーグの若手DFバだけではなさそうだ。CDアルヴェルカのバスティアン・ムピユー（20）も候補に挙げられており、彼の契約は2028年まで残っている。

先週末、ニコ・シュロッターベックとの契約延長で守備の課題の一つは解消されたが、ニクラス・ズーレが今夏フリーで退団するため、補強は必要とされている。 AFCボーンマスのマルコス・セネシ（28）や、チェルシーからストラスブールへレンタル中の元選手アロン・アンセルミノ（20）の名前も挙がっている。

ニコ・コヴァチ監督は金曜のレバークーゼン戦前に「彼の出場状況を確認することはある。だが、いまほど出場機会が少ないのは残念だ」と語った。



