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Falko Blöding

翻訳者：

移籍金が争点に。BVBがポルトガルリーグの若手獲得間近

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I. Ba
バスティアン・ムピユ

ポルトガルのメディアによると、ドルトムントはファマリカオのセンターバック、イブラヒマ・バの獲得を目指している。

Maisfutebolによると、20歳のDFバの来季移籍を巡り交渉が始まった。しかし、昇格したファマリカオが求める移籍金2500万ユーロ＋ボーナスが障害だ。

  • ポルトガルリーグ5位のチームでプレーするバは、今シーズン注目の選手だ。セネガル出身で、冬の移籍市場でレギュラーを獲得。リーグ19試合に出場し2得点を挙げ、3月中旬のCDナシオナル戦（1-0）では決勝点をマークした。

    2023年に母国AJELルフィスクからFCヴァランシエンヌへレンタル移籍。1年後にファマリカオがフリーで獲得し、4月末に2030年までの契約延長に合意した。数日前には『レコード』紙が、チャンピオンズリーグ準々決勝進出のスポルティングCPがバを移籍候補に挙げていると報じた。

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    バスティアン・ムピユーもBVBの移籍候補とされている

    Maisfutebolによると、BVBが注目しているのはポルトガルリーグの若手DFバだけではなさそうだ。CDアルヴェルカのバスティアン・ムピユー（20）も候補に挙げられており、彼の契約は2028年まで残っている。

    先週末、ニコ・シュロッターベックとの契約延長で守備の課題の一つは解消されたが、ニクラス・ズーレが今夏フリーで退団するため、補強は必要とされている。 AFCボーンマスのマルコス・セネシ（28）や、チェルシーからストラスブールへレンタル中の元選手アロン・アンセルミノ（20）の名前も挙がっている。

    ニコ・コヴァチ監督は金曜のレバークーゼン戦前に「彼の出場状況を確認することはある。だが、いまほど出場機会が少ないのは残念だ」と語った。


  • BVBの最高移籍金

    選手ポジション所属元移籍金
    ウスマン・デンベレFWスタッド・レンヌ2016年3550万ユーロ
    セバスティアン・ハラーフォワードアヤックス・アムステルダム20223100万ユーロ
    マッツ・フンメルスディフェンスFCバイエルン20193050万ユーロ
    ジョーブ・ベリンガムMFAFCサンダーランド20253,050万ユーロ
    ジュード・ベリンガムMFバーミンガム・シティ20203,015万ユーロ