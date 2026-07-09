ドイツ代表アデイエミ（24歳、ボルシア・ドルトムントとの契約は2027年まで）について、バルセロナは口頭で合意したが、SIDによると移籍金で両クラブの要求には依然大きな隔たりがある。

バルセロナは数週間前から、アルゼンチン代表でW杯優勝経験のあるアルバレスの獲得を推進しているが、所属クラブのアトレティコ・マドリードは契約2030年までの26歳FWを手放すつもりはない。ポルトガル代表SBカンセロは半年レンタルでバルセロナにいたが、32歳の彼の所属はサウジアラビアのアル・ヒラルだ。

来季に向けては、ニューカッスル・ユナイテッドのイングランド代表FWアンソニー・ゴードンを約8000万ユーロで獲得済みだ。