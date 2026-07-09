カデナ・セルやマルカなどスペインメディアは、バルサが今後のテレビ放映権収入を担保に2億1000万ユーロの保証を申請したと報じた。
AFP
翻訳者：
移籍費に2億1000万ユーロ！FCバルセロナ、新戦力獲得へ異例の措置
この名門クラブは長年にわたり資金繰りに苦しみ、新選手の登録で困難に直面し、急きょ資金を調達せざるを得なかった。
それでもハンス・フリック監督とジョアン・ラポルタ会長は、国際舞台で再び頂点に立つという明確な目標を掲げている。
- Getty Images
アンソニー・ゴードンに続き、FCバルセロナはさらに多くのスター選手を獲得する見込みだ。
ドイツ代表アデイエミ（24歳、ボルシア・ドルトムントとの契約は2027年まで）について、バルセロナは口頭で合意したが、SIDによると移籍金で両クラブの要求には依然大きな隔たりがある。
バルセロナは数週間前から、アルゼンチン代表でW杯優勝経験のあるアルバレスの獲得を推進しているが、所属クラブのアトレティコ・マドリードは契約2030年までの26歳FWを手放すつもりはない。ポルトガル代表SBカンセロは半年レンタルでバルセロナにいたが、32歳の彼の所属はサウジアラビアのアル・ヒラルだ。
来季に向けては、ニューカッスル・ユナイテッドのイングランド代表FWアンソニー・ゴードンを約8000万ユーロで獲得済みだ。
FCバルセロナの最高額移籍
選手 ポジション 加入元 年 移籍金 ウスマン・デンベレ フォワード ボルシア・ドルトムント 2017年 1億4800万ユーロ フィリペ・コウチーニョ MF リヴァプールFC 2018 1億3500万ユーロ アントワーヌ・グリーズマン フォワード アトレティコ・マドリード 2019 1億2000万ユーロ ネイマール フォワード FCサントス 2013 8800万ユーロ フレンキー・デ・ヨング MF アヤックス・アムステルダム 2019 8600万ユーロ ルイス・スアレス フォワード リヴァプールFC 2014 8172万ユーロ アンソニー・ゴードン フォワード ニューカッスル・ユナイテッド 2026 8,000万ユーロ ズラタン・イブラヒモビッチ フォワード インテル・ミラノ 2009 6950万ユーロ ミラレム・ピヤニッチ MF ユヴェントス 2020 600万ユーロ ラフィナ MF リーズ・ユナイテッド 2022 5800万ユーロ
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