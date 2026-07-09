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移籍費に2億1000万ユーロ！FCバルセロナ、新戦力獲得へ異例の措置

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ジュリアン・アルバレス、ジョアン・カンセロ、カリム・アデイエミ。スペイン王者バルセロナが狙う補強リストは豪華だが、実現には巨額資金が必要だ。

カデナ・セルマルカなどスペインメディアは、バルサが今後のテレビ放映権収入を担保に2億1000万ユーロの保証を申請したと報じた。

  • この名門クラブは長年にわたり資金繰りに苦しみ、新選手の登録で困難に直面し、急きょ資金を調達せざるを得なかった。 

    それでもハンス・フリック監督とジョアン・ラポルタ会長は、国際舞台で再び頂点に立つという明確な目標を掲げている。

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  • Julian AlvarezGetty Images

    アンソニー・ゴードンに続き、FCバルセロナはさらに多くのスター選手を獲得する見込みだ。

    ドイツ代表アデイエミ（24歳、ボルシア・ドルトムントとの契約は2027年まで）について、バルセロナは口頭で合意したが、SIDによると移籍金で両クラブの要求には依然大きな隔たりがある。

    バルセロナは数週間前から、アルゼンチン代表でW杯優勝経験のあるアルバレスの獲得を推進しているが、所属クラブのアトレティコ・マドリードは契約2030年までの26歳FWを手放すつもりはない。ポルトガル代表SBカンセロは半年レンタルでバルセロナにいたが、32歳の彼の所属はサウジアラビアのアル・ヒラルだ。

    来季に向けては、ニューカッスル・ユナイテッドのイングランド代表FWアンソニー・ゴードンを約8000万ユーロで獲得済みだ。

  • FCバルセロナの最高額移籍

    選手ポジション加入元移籍金
    ウスマン・デンベレフォワードボルシア・ドルトムント2017年1億4800万ユーロ
    フィリペ・コウチーニョMFリヴァプールFC20181億3500万ユーロ
    アントワーヌ・グリーズマンフォワードアトレティコ・マドリード20191億2000万ユーロ
    ネイマールフォワードFCサントス20138800万ユーロ
    フレンキー・デ・ヨングMFアヤックス・アムステルダム20198600万ユーロ
    ルイス・スアレスフォワードリヴァプールFC20148172万ユーロ
    アンソニー・ゴードンフォワードニューカッスル・ユナイテッド20268,000万ユーロ
    ズラタン・イブラヒモビッチフォワードインテル・ミラノ20096950万ユーロ
    ミラレム・ピヤニッチMFユヴェントス2020600万ユーロ
    ラフィナMFリーズ・ユナイテッド20225800万ユーロ

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