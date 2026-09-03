Getty Images Sport
翻訳者：
移籍期限後にもかかわらず、マンチェスター・ユナイテッドがガブリエレ・ビアンケリの土壇場での完全移籍による退団を承認
オーストリアへの移籍終盤戦
『マンチェスター・イブニング・ニュース』によると、ビアンケリはマンチェスター・ユナイテッドを正式に退団し、オーストリア2部のFCヴァッカー・インスブルックに加入した。イングランドの移籍市場は火曜日午後11時に閉幕したが、クラブは移籍期間がまだ開いている国への放出を承認することができる。オーストリアの締め切りは木曜日で、この完全移籍が実現した。
ビアンケリは2023年にカーディフ・シティからマンチェスター・ユナイテッドに加入したが、マイケル・キャリック監督の下ではトップチームでの出場を果たせなかった。このストライカーは昨季後半をロザラム・ユナイテッドへのレンタル移籍で過ごし、11試合に出場した。
- Getty Images Sport
その他の最近の退団者
ビアンケリは、火曜日にイングランドの期限が過ぎた後にマンチェスター・ユナイテッドを離れた唯一の選手ではない。木曜日の早い時間には、クラブはチド・オビの一時的な退団も承認した。オビはオランダのヴィレムIIへのシーズン終了までのレンタル移籍を完了し、トップチームで定期的にプレーする機会を求めている。マンチェスター・ユナイテッドはここ数日、放出に大きく注力していた一方で、期限最終日に新戦力を加えることは見送った。レスター・シティDFルイス・ペイジの獲得を時間切れになるまで追っていたものの、クラブの移籍市場最終盤は比較的静かなものとなった。
今夏の中盤補強
夏の早い段階で、マンチェスター・ユナイテッドはキャリックのために戦力強化へ非常に積極的に動いていた。クラブは中盤を優先補強ポイントと見定め、その結果、アンドレイ・サントス、ユーリ・ティーレマンス、カルロス・バレバが加入した。GKカール・ダーロウもさらなる選手層の強化に向けてオールド・トラッフォードへ移籍した。これらの補強は、マンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグで勢いを築こうとする中で、重要な役割を果たすと見られている。チームはすでに好材料を示しており、先週末にはイプスウィッチ・タウンに5-2で快勝し、今季初勝利を挙げた。
- Getty Images
マンチェスター・ユナイテッドの次は何か。
移籍市場が閉幕した今、マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグでの最近の成功を土台に、さらなる積み上げを目指す。キャリックは日曜日、ヒル・ディキンソン・スタジアムでエバートンと対戦する今季3試合目に向けてチームの準備を進める。クラブは勝ち点3を手にしており、リーグテーブルでさらに順位を上げるためにも、次の勝利を強く望んでいる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。