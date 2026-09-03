『マンチェスター・イブニング・ニュース』によると、ビアンケリはマンチェスター・ユナイテッドを正式に退団し、オーストリア2部のFCヴァッカー・インスブルックに加入した。イングランドの移籍市場は火曜日午後11時に閉幕したが、クラブは移籍期間がまだ開いている国への放出を承認することができる。オーストリアの締め切りは木曜日で、この完全移籍が実現した。

ビアンケリは2023年にカーディフ・シティからマンチェスター・ユナイテッドに加入したが、マイケル・キャリック監督の下ではトップチームでの出場を果たせなかった。このストライカーは昨季後半をロザラム・ユナイテッドへのレンタル移籍で過ごし、11試合に出場した。