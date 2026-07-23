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移籍期限が迫る中、ラ・リーガ王者バルセロナはジュリアン・アルバレスの次の動きを待っている。
ラポルタがカウントダウンを開始した
ラポルタ会長は、アルゼンチン代表FWアルバレスへのオファーに期限があることを明言した。バルサは1億ユーロの提示をしているが、デコSDが主導する補強戦略を乱すことは望んでいない。
AS紙によると、会長は7月末を決着期限と定めた。市場終了間際に契約がまとまらず、戦力不足に陥る事態を避けるためだ。
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アトレティコは売却に関する姿勢を堅持している
一方、アトレティコはカタルーニャからの圧力に屈しない。メトロポリターノ首脳陣は、報道される金額に関わらずエースストライカーを売却しない方針を貫く。クラブは現在、いかなる交渉も拒否し、1億ユーロのオファーも将来計画とは無関係とみなしている。
アトレティコCEOのミゲル・アンヘル・ギル・マリンはバルセロナの戦略を強く批判し、エンリケ・セレソ会長もラポルタ氏の主張を退けた。「ジョアン・ラポルタは友人であり優れた会長だ。彼も皆と同じように、ジュリアン・アルバレスが来年どこでプレーするか知っている」と語った。
ジュリアンにボールが渡った
両クラブが歩み寄らない中、注目は再びアルヴァレス本人へ。彼はW杯中に「夢」のため移籍希望を口にしたが、大会後は沈黙している。
バルセロナは、この膠着状態を打破できるのは選手本人からの正式な要請だけだと確信している。アルバレスからの直接的な働きかけがなければ、両クラブ間の交渉が成立する見込みは、単なる夢物語に過ぎない。
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デコの計画にとって重要な日々
7月の期限が迫り、移籍争いに巻き込まれたすべての人に緊張が走る。バルセロナはアルバレス獲るか、代替案に切り替えるか、早く決めなければならない。デコは公式戦開始前に戦力を固定したいが、時間が最大の敵だ。休暇を終えたアルバレスがマドリードに戻れば、緊張はさらに高まる。
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