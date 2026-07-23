移籍期限が迫る中、ラ・リーガ王者バルセロナはジュリアン・アルバレスの次の動きを待っている。

一方、アトレティコはカタルーニャからの圧力に屈しない。メトロポリターノ首脳陣は、報道される金額に関わらずエースストライカーを売却しない方針を貫く。クラブは現在、いかなる交渉も拒否し、1億ユーロのオファーも将来計画とは無関係とみなしている。

アトレティコCEOのミゲル・アンヘル・ギル・マリンはバルセロナの戦略を強く批判し、エンリケ・セレソ会長もラポルタ氏の主張を退けた。「ジョアン・ラポルタは友人であり優れた会長だ。彼も皆と同じように、ジュリアン・アルバレスが来年どこでプレーするか知っている」と語った。