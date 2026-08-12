宿敵への放出を申し出たという決定は、ミケル・アルテタ監督がこの若手の成長を公に強く後押ししてきたことを踏まえると、ことさら不可解である。前シーズン終了時に話したスペイン人指揮官は、この19歳の人間性をすぐさま称賛していた。「私は彼に厳しく接してきた。昨季、彼はトップチームに加わって素晴らしいシーズンを送った」とアルテタ監督は述べた。「その後には難しい時期もあったが、彼はとても謙虚で、とても集中していて、我々がやろうとしていることとしっかり同じ方向を向いていた。だから、私は彼の準備が整っていると分かっていた。

「彼は毎日のトレーニングで、出場機会を得るに値することを示し続けていた。そしてそれを実際にやってのけたし、今日は本当に一段階上のレベルを見せた。信じられないようなパフォーマンスだったと思う」