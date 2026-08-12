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移籍急展開、チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドがアーセナルからのマイルズ・ルイス＝スケリーへの4500万ポンドのオファーに衝撃の反応
ライバルクラブが衝撃移籍への招待を拒否
プレミアリーグで驚きの動きがあった。アーセナルは、将来を嘱望される若手有望株の1人を直接のライバルへ放出する可能性を探っていたと報じられている。報道によれば、仲介者がチェルシーとマンチェスター・ユナイテッドの両クラブに接触し、ルイス＝スケリーを4500万ポンド前後の移籍金で売り込んだという。
しかし、この選手の評価が高まる一方で、国内のライバルクラブは異なる判断を下した。 『テレグラフ』によれば、チェルシーはこの万能型の19歳を獲得する機会を見送り、その代わりにラージョ・バジェカーノのペップ・チャバリアに資金を集中させることを選んだという。同報道はまた、ユナイテッドがこのオファーを「きっぱり断った」とも伝えている。
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アルテタ、若手有望株を絶賛
宿敵への放出を申し出たという決定は、ミケル・アルテタ監督がこの若手の成長を公に強く後押ししてきたことを踏まえると、ことさら不可解である。前シーズン終了時に話したスペイン人指揮官は、この19歳の人間性をすぐさま称賛していた。「私は彼に厳しく接してきた。昨季、彼はトップチームに加わって素晴らしいシーズンを送った」とアルテタ監督は述べた。「その後には難しい時期もあったが、彼はとても謙虚で、とても集中していて、我々がやろうとしていることとしっかり同じ方向を向いていた。だから、私は彼の準備が整っていると分かっていた。
「彼は毎日のトレーニングで、出場機会を得るに値することを示し続けていた。そしてそれを実際にやってのけたし、今日は本当に一段階上のレベルを見せた。信じられないようなパフォーマンスだったと思う」
ルイス＝スケリーはノースロンドンに集中し続ける
去就の可能性をめぐって騒がしさがあるにもかかわらず、この選手はアーセナルの赤と白のユニフォームで成功をつかむ決意を固めている。『The Athletic』によれば、この選手は現時点で移籍を求めておらず、アルテタの下で先発メンバー入りを果たすことに全面的に集中しているという。
ヘイル・エンド育ちのこの選手は、すでに自身のキャリアにおける高い志を明かしており、その成熟ぶりはリーグ中の指導者たちに強い印象を与えている。自身の長期的な目標を振り返り、ルイス＝スケリーは以前、次のように語っていた。「レガシーを残したい。この競技で勝ち取れるものはすべて勝ち取りたい。常に学び続け、地に足をつけた人間でありながら、最高の舞台でトロフィーを勝ち取りたい。それはとても重要なことだ」
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ユナイテッドとチェルシーは別の選択肢に目を向ける
マンチェスター・ユナイテッドが4500万ポンドの取引に応じないのは、マイケル・キャリック体制下における特定の補強戦略に起因する。ルーク・ショーのコンディション面への懸念から、マンチェスター・ユナイテッドは左サイドのDFを補強対象としているが、報道によればニューカッスルのルイス・ホールに注力しているという。
チェルシーの状況も同様で、現在のスポーツ部門の方針の下で引き続きスカッドの刷新を進めている。高く評価されるイングランドの若手を獲得する可能性はしばしばチェルシーの方針に合致するものの、チャバリアの獲得は、守備の選択肢のバランスを取るために異なるタイプの経験を求めていたことを示している。
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