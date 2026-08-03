8月3日月曜日のきょうのニュースを総まとめ。注目トピックに加え、成立した移籍、そして成立間近の移籍もお届けする。移籍市場は本格化し、セリエAを中心にその交渉の舞台裏を、私たちが余すところなくお伝えする。



皆さんからの質問やコメントを受け付け、ライブで一緒にお答えしていく。