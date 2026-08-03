8月3日月曜日のきょうのニュースを総まとめ。注目トピックに加え、成立した移籍、そして成立間近の移籍もお届けする。移籍市場は本格化し、セリエAを中心にその交渉の舞台裏を、私たちが余すところなくお伝えする。
皆さんからの質問やコメントを受け付け、ライブで一緒にお答えしていく。
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翻訳者：
移籍市場速報：17時30分から、Goal ItaliaのYouTubeチャンネルで配信。レオンの真相、リードとスーレの間で揺れるローマ、そしてユヴェントスの大型補強についてお届けする。
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