Focus Images
翻訳者：
移籍市場最終日にイプスウィッチが歓喜！イプスウィッチがバーンリーFWジアン・フレミングを2000万ポンドの移籍で獲得
イプスウィッチがフレミングを獲得
イプスウィッチは移籍市場最終日に、バーンリーからオランダ人FWフレミングを獲得した。『BBC Sport』によると、イプスウィッチは28歳の同選手について2000万ポンドの移籍金で合意し、4年契約を締結した。今夏12人目の新戦力となり、ポートマン・ロードでは背番号9を着用する。
- Getty Images Sport
オランダ人FW、インパクトを目指す
フレミングは、バーンリーが昨季に降格した後、すぐにトップリーグ復帰を果たせたことへの喜びを語った。クラブ公式ウェブサイトで、次のように述べている。「イプスウィッチ・タウンに加入できて本当に誇りに思う。昨季はプレミアリーグでプレーし、世界最高の選手やチームと対戦するトップレベルでの初めてのシーズンを本当に楽しめた。だからこそ、イプスウィッチのような素晴らしいクラブとともに再びその舞台に戻れることをうれしく思う。ピッチに立つたびに全力を尽くすし、サポーターに会えるのが待ちきれない。最初の試合は金曜日のリバプール戦で、もうすぐだ。プレーを始めるのが楽しみだ」
オニール、目玉補強を称賛
イプスウィッチのギャリー・オニール監督は、このFWを歓迎した。昨季のプレミアリーグで11ゴールを記録し、今季もここまで4試合で3得点を挙げている。オニール監督はさらに、こう付け加えた。「ジアンはプレミアリーグ1年目のシーズンで印象的な活躍を見せた選手であり、彼をクラブに迎えられて非常にうれしく思う。質の高さと経験を備えており、新シーズンのスタートも良かった。戦力をさらに強化していく中で、チームにとって素晴らしい補強になる」
- Getty Images Sport
リヴァプールをポートマン・ロードが待ち受ける
このオランダ人アタッカーは、イプスウィッチが今週末のプレミアリーグ節の幕開けを迎える中、いきなり出場する可能性がある。トラクター・ボーイズは金曜夜、ポートマン・ロードでマージーサイドの強豪リヴァプールを迎え、今季リーグ戦3試合目に臨む。厳しいホームゲームは、新戦力の得点力の真価を即座に測る場となる。オニールはチームの攻撃力強化を目指している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。