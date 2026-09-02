イプスウィッチのギャリー・オニール監督は、このFWを歓迎した。昨季のプレミアリーグで11ゴールを記録し、今季もここまで4試合で3得点を挙げている。オニール監督はさらに、こう付け加えた。「ジアンはプレミアリーグ1年目のシーズンで印象的な活躍を見せた選手であり、彼をクラブに迎えられて非常にうれしく思う。質の高さと経験を備えており、新シーズンのスタートも良かった。戦力をさらに強化していく中で、チームにとって素晴らしい補強になる」