バルセロナの計画において頻繁に名前が挙がっているマーク・カサドの名が、再び浮上している。

このミッドフィルダーの契約は2028年まで続いており、フェラン・トーレスの契約よりも1年長い。1ヶ月余り前、契約更新の可能性について話し合うための初期の試みが始まった。

クラブが彼の状況を評価しようとしたのは、今回が初めてではない。

昨夏、バルセロナは彼の意向を探る動きを見せ、実際にカサドとハンス・フリック監督の間で直接の話し合いが行われた。監督は彼の将来計画を知りたがり、選手の返答は「残留する」という断固たるものだった。それ以来、この議論は決着したものと見なされていた。

それでも、カサドの名前は移籍市場のレーダーから消えることはなかった。多くのクラブが彼に強い関心を示しており、中でもアトレティコ・マドリードは最も執拗で、昨年1月にオファーを提示していた。彼らだけではない。

さて、出場機会の減少や目立った役割を得られていない状況が、彼が自身の将来を見直すきっかけとなるかどうか、注目される。バルセロナへの完全な忠誠心はあるものの、いずれにせよ、クラブの立場からは依然として検討すべき課題として残っている。



