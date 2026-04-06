この2人の選手の退団の可能性は、ディコが掲げるカタルーニャのチーム再建計画と完全に合致している。
最優先事項は、トップクラスのストライカーの獲得であり、アトレティコ・マドリードのスター、ジュリアン・アルバレスを主要なターゲットとしている。さらに、チームの主力ストライカーとして4シーズンを過ごしたロベルト・レヴァンドフスキとの契約を、条件は緩和されるものの、あと1年延長することも検討されている。
このポーランド人ストライカーはバイエルン・ミュンヘンから、バルサ史上最高額級の契約で加入しており、クラブは契約延長の際には新たな状況に合わせて条件を調整する必要があることを認識している。
バルセロナのスポーツ面での計画はこれにとどまらず、センターバックの獲得も計画しており、アレッサンドロ・バストーニが有力候補の一人と見られているほか、有望な左サイドの選手も獲得する予定だ。
候補リストにはシェルドロップ、ヤン・フェルジェリ、ビクトル・ムニョスなどの名前が挙がっているが、いずれにせよ、譲れない基本条件がある。クラブが依然として抱える財政難を考慮すると、年俸はクラブの支払能力の範囲内である必要がある。
まさにこの理由から、このウインガーの獲得は容易なことではない。実際、マルコス・ラッシュフォードがクラブに残留する可能性は著しく低下している。
レンタル契約に含まれる3000万ユーロの買い取りオプションは、分割払いが可能だとしても、バルセロナにとっては依然として巨額な金額であり、さらに彼の高額な年俸が加わることで、クラブのファイナンシャル・フェアプレー（FFP）規制への対応がさらに複雑化している。
こうした状況下で、フェラン・トーレスとマルク・カサドの退団の可能性が、デウコ監督の計画において勢いを増している。それは単に彼らの競技面での重要性だけでなく、クラブが今夏に目指す再建プロセスの大部分を始動させる鍵となる可能性があるからだ。