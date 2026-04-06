Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport

翻訳者：

移籍市場戦略…デコ、バルセロナの2選手を放出へ

移籍情報
バルセロナ 対 アトレティコ・マドリー
バルセロナ
アトレティコ・マドリー
チャンピオンズ リーグ
Deco
フェラン・トーレス
M. Casado
スペイン
ポルトガル

バルセロナは新戦力の獲得に向け、チーム体制を再編している

デコ率いるバルセロナのスポーツ部門は、国内および欧州での競争力を維持するため、多くの補強を通じてチームを強化すべく、来夏の移籍市場に向けた計画を始動させた。

バルセロナは昨シーズン、ドイツ人監督ハンス・フリックの下で国内3冠を達成し、今シーズンはリーガ・エスパニョーラの首位を走り、優勝に近づいているほか、UEFAチャンピオンズリーグでもベスト8に進出している。

夏の移籍市場での補強を完了する前に、バルセロナは新たな契約を結ぶために必要な資金を確保するため、一部の選手を売却しなければならない。

関連記事：バルセロナ戦をめぐり…アトレティコ、審判委員会への抗議を継続


  • FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    新シーズンの計画

    カタルーニャのスポーツ紙『スポルト』によると、バルセロナのスポーツ部門はすでに来シーズンの計画を策定し始めている。

    バルサを去る選手リストで特に注目されるのは、フェラン・トーレスとマルク・カサドの2名だ。

    両選手の退団が実現すれば、新シーズンに向けたチーム強化の最優先事項である数々の移籍交渉が円滑に進むことになるだろう。

    • 広告
  • Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    フェラン・トーレス……状況は明らかだ

    2027年まで契約が残っているフェラン・トーリスについて、状況は完全に明らかになったが、クラブはこれまで彼に契約更新を提示しておらず、これはカタルーニャのチーム内における彼の現在の立場を示す重要な指標となっている。

    今シーズン、フェランは正真正銘のストライカーとして真価が問われる試練に直面した。彼は重要なポジションを与えられ、十分な出場時間と安定したパフォーマンスを見せ、時にはレヴァンドフスキ自身よりも大きな影響力を発揮することさえあった。しかし、『スポルト』紙によると、クラブ側は彼が期待に応えられなかったと考えている。

    数字もこの見方を変えるものではない。フェランは1月31日にエルチェ戦でゴールを決めて以来、得点を挙げておらず、それ以来、攻撃的な役割は後退している。まさにバルセロナがさらなる攻撃力を必要としていた時期に、である。

    来季終了時点で契約が残り1年となる中、彼の売却は、もたらし得る移籍金や、給与総額の上限を圧迫しないという点で、財政面において極めて魅力的な取引と見なされている。

  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    マーク・カサド……特例

    バルセロナの計画において頻繁に名前が挙がっているマーク・カサドの名が、再び浮上している。

    このミッドフィルダーの契約は2028年まで続いており、フェラン・トーレスの契約よりも1年長い。1ヶ月余り前、契約更新の可能性について話し合うための初期の試みが始まった。

    クラブが彼の状況を評価しようとしたのは、今回が初めてではない。

    昨夏、バルセロナは彼の意向を探る動きを見せ、実際にカサドとハンス・フリック監督の間で直接の話し合いが行われた。監督は彼の将来計画を知りたがり、選手の返答は「残留する」という断固たるものだった。それ以来、この議論は決着したものと見なされていた。

    それでも、カサドの名前は移籍市場のレーダーから消えることはなかった。多くのクラブが彼に強い関心を示しており、中でもアトレティコ・マドリードは最も執拗で、昨年1月にオファーを提示していた。彼らだけではない。

    さて、出場機会の減少や目立った役割を得られていない状況が、彼が自身の将来を見直すきっかけとなるかどうか、注目される。バルセロナへの完全な忠誠心はあるものの、いずれにせよ、クラブの立場からは依然として検討すべき課題として残っている。


  • デコのプラン

    この2人の選手の退団の可能性は、ディコが掲げるカタルーニャのチーム再建計画と完全に合致している。

    最優先事項は、トップクラスのストライカーの獲得であり、アトレティコ・マドリードのスター、ジュリアン・アルバレスを主要なターゲットとしている。さらに、チームの主力ストライカーとして4シーズンを過ごしたロベルト・レヴァンドフスキとの契約を、条件は緩和されるものの、あと1年延長することも検討されている。

    このポーランド人ストライカーはバイエルン・ミュンヘンから、バルサ史上最高額級の契約で加入しており、クラブは契約延長の際には新たな状況に合わせて条件を調整する必要があることを認識している。

    バルセロナのスポーツ面での計画はこれにとどまらず、センターバックの獲得も計画しており、アレッサンドロ・バストーニが有力候補の一人と見られているほか、有望な左サイドの選手も獲得する予定だ。

    候補リストにはシェルドロップ、ヤン・フェルジェリ、ビクトル・ムニョスなどの名前が挙がっているが、いずれにせよ、譲れない基本条件がある。クラブが依然として抱える財政難を考慮すると、年俸はクラブの支払能力の範囲内である必要がある。

    まさにこの理由から、このウインガーの獲得は容易なことではない。実際、マルコス・ラッシュフォードがクラブに残留する可能性は著しく低下している。

    レンタル契約に含まれる3000万ユーロの買い取りオプションは、分割払いが可能だとしても、バルセロナにとっては依然として巨額な金額であり、さらに彼の高額な年俸が加わることで、クラブのファイナンシャル・フェアプレー（FFP）規制への対応がさらに複雑化している。

    こうした状況下で、フェラン・トーレスとマルク・カサドの退団の可能性が、デウコ監督の計画において勢いを増している。それは単に彼らの競技面での重要性だけでなく、クラブが今夏に目指す再建プロセスの大部分を始動させる鍵となる可能性があるからだ。

ラ・リーガ
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR
エスパニョール crest
エスパニョール
ESP
ラ・リーガ
セビージャ crest
セビージャ
SEV
アトレティコ・マドリー crest
アトレティコ・マドリー
ATM