移籍市場レポート：プレシーズン開幕を控え、GOALが欧州資産額トップ10クラブの夏移籍を評価

6月中旬に夏の移籍市場が開幕して以来、すでに複数の高額移籍が成立しています。ロジャースのイングランド代表チームメイト、エリオット・アンダーソンとアンソニー・ゴードンは、それぞれマンチェスター・シティとバルセロナへ巨額移籍金で加入しました。
移籍市場締め切りまであと6週間。補強を終えたクラブと、まだ課題が残るクラブはどこか？
以下では、GOALが「2026年デロイト・フットボール・マネーリーグ」トップ10クラブの補強を評価し、まだ必要なポジションを分析する。
6月中旬に夏の移籍市場が開幕して以来、すでに複数の高額移籍が成立しています。ロジャースのイングランド代表チームメイト、エリオット・アンダーソンとアンソニー・ゴードンは、それぞれマンチェスター・シティとバルセロナへ巨額移籍金で加入しました。
移籍市場締め切りまであと6週間。補強を終えたクラブと、まだ課題が残るクラブはどこか？
以下では、GOALが「2026年デロイト・フットボール・マネーリーグ」トップ10クラブの補強を評価し、まだ必要なポジションを分析する。
アーセナルも動きを見せている。レンタル中のピエロ・ヒンカピエを3,450万ポンドで完全移籍させ、GKイラン・メスリエをフリーで獲得した。 一方、レアンドロ・トロサールが1700万ポンドでベシクタシュへ移籍するなど、数名がチームを去った。クラブ・ブルッヘのクリストス・ツォリスが加入し、トロサールの役割を担うと見込まれている。
それでもファンは大型補強を待ち望んでいる。アストン・ヴィラが提示したロジャースの移籍金をアーセナルが拒否し、ニューカッスルが要求する9桁の移籍金より低い額でブルーノ・ギマランイスを獲得できるとアーセナルが判断したとの報道もあったが、目立った動きはない。
さらに、アルテタが評価するジュリアン・アルバレスがアトレティコ・マドリードからの移籍を希望したが、本人はバルセロナ志向。アトレティコがアーセナルへの移籍に前向きでも、移籍金は依然として高額だ。
22年ぶりのリーグ制覇の勢いを保ちつつ、法外な移籍金は払いたくないというジレンマに直面している。
先行きは不透明だ。それでも、支配力のあるボランチ、トップクラスの左ウイング、負傷離脱中のサリバの代役となるセンターバックの補強は急務である。
評価：D-
バルセロナは今夏、トーマス・トゥヘル監督と同様にマーカス・ラッシュフォードとゴードンのどちらかを選ぶ必要に迫られ、結局はゴードンを選んだ。この判断が正しかったかどうかは議論の余地がある。
ゴードンはラッシュフォードより若いが、実力が明らかに上というわけではない。それでも移籍金はラッシュフォードの2倍以上だった。とはいえ、ゴードンはワールドカップで存在感を示し、昨季14ゴール14アシストを記録したラッシュフォードと同様に、バルサでもスピードと汎用性を生かしてインパクトを与えられる可能性を示した。
それでも前線にはまだ大きな穴がある。レヴァンドフスキの時代は終わったからだ。デコが望む後継者はアルバレスだが、アトレティコを交渉のテーブルに付けるには世界記録に近い移籍金が必要だ。
そこでより安価な選択肢が模索されている。たとえエリ・ジュニア・クロウピ（トッテナムも獲得を狙っているとされる）でも総額約1億ポンドは必要だ。バルサが格安選手を探し始めても驚かない。スペイン代表のW杯英雄フェラン・トーレスも契約が残り1年で延長は難しく、移籍の可能性が高い。
中盤は層が厚いため、マルク・カサドを放出して利益を得る案も浮上している。その資金は、パウ・クバルシと組むセンターバックや新サイドバックの補強に回される見込みだ。
総合評価：D
バイエルン・ミュンヘンにとって、今回の移籍市場は好調だ。ワールドカップ開催中にイスマエル・サイバリとナサニエル・ブラウンの獲得を決めた。
サイバリの獲得は大会前に決まっていたが、彼が大活躍したことを考えると5000万ユーロでの契約は賢明だった。ブラウンの加入で、たとえデイヴィスが退団してもコンパニは左サイドバックを任せられる。
中盤と右サイドバックの補強も噂されるが、当面の課題はハリー・ケインの契約延長と、マイケル・オリゼをレアル・マドリードの関心から守る事だ。オリゼはベルナベウで代表同僚キリアン・ムバッペとプレーしたいと噂される。
この2つの行方が移籍市場の成否を左右する。とはいえ、現時点では「順調」と言っていいだろう。
総合評価：B
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チェルシーに新たな時代が到来した。2025-26シーズンにエンツォ・マレスカとリアム・ローゼニオールが解任された後、シャビ・アロンソが新監督に就任し、スタンフォード・ブリッジに秩序を取り戻そうとしている。 スペイン人監督は課題の大きさを痛感しつつも、マルク・ククレジャがレアル・マドリードへ移籍したにもかかわらず、チームは好スタートを切っている。
ロジャースの加入では説得に大きく貢献したとされ、ジオヴァニー・クエンダとマルコ・パレストラも期待される新戦力だ。
それでも補強は不可欠だ。リアム・デラップはトップレベルで通用せず、アレハンドロ・ガルナチョも早期売却が必要で、もう1人攻撃陣の補強が必須となる。ただし、最大の課題は2025-26シーズンの不振で露呈した経験不足、規律の欠如、守備の脆弱性を解消することだ。そのシーズンは欧州カップ戦出場権を逃して終わった。
それでもトップクラスの選手を獲得するのは容易ではない。しかしチェルシーは、移籍金が高額だったとはいえイングランド代表ロジャースの獲得でまずまずの成果を挙げた。さらにクリスタル・パレスからフランス代表センターバック、マクサンス・ラクロワの獲得も自信を持っていると報じられている。
成否を握るのはエンツォ・フェルナンデスだ。彼は退団を希望しているが、クラブは売却に消極的。放出すれば補強資金が増え、アロンソ監督はレバークーゼン時代のように3-4-2-1を機能させ、攻撃的で結果を出すチームを作れるだろう。
評価：B
リヴァプールが2026-27シーズンを新たなスペイン人監督の下で迎えるのは当然だ。アルネ・スロット監督のアンフィールドでの任期は、昨シーズンが終わる前からもう終わりだと分かっていた。しかし、リヴァプールがスロット監督の後任に、元MFのアロンソではなくアンドニ・イラオラを招聘したのは驚きだ。アロンソは結局チェルシーへ移籍し、多くの「レッズ」ファンを落胆させている。
それでも、イラオラがボーンマスをクラブ史上初となる欧州大会へ導き、攻撃的なサッカーで魅了した実績を考えると、サポーターの期待は高い。
イラオラなら、スロットより手持ちの選手――特にヴィルツとイサク――を有効に使えるとの見方もある。だが、アンフィールド周辺では、昨季失ったタイトルを取り戻すにはジャケやムニョスだけでは不十分だという声が共通している。
モハメド・サラーの代役も不可欠だが、最有力候補だったヤン・ディオマンデはパリ・サンジェルマンに奪われた。PSGは補填としてブラッドリー・バルコラの売却にも消極的だ。
さらに、ジェレミー・フリンポンとコナー・ブラッドリーの負傷が相次ぐため、中盤のフィジカル不足と層の薄さ、右サイドバックの不安も残る。イブラヒマ・コナテがフリーでレアル・マドリードへ移籍したため、センターバックの補強も急務だ。
これらを踏まえると、現時点でのイラオラ体制は手薄だ。ジョーンズ、キエーザ、復帰したエリオットを復活させても、である。
総合評価：D+
今夏、シティはノッティンガム・フォレストからアンダーソンを1億1600万ポンドで獲得した。さらに中盤強化のため、アユーブ・ブアディの獲得も目指している。
シティは、最も重要な選手であるロドリの不在に備えている。ロドリの契約は残り1年で、レアル・マドリードへの移籍が噂されている。もし彼が今夏に移籍すれば、ペップ・グアルディオラの後任であるエンツォ・マレスカにとって大きな問題となる。アンダーソンもブアディも、現時点ではロドリほどの力はないからだ。
さらに、ジョン・ストーンズは怪我が多く、フリーで退団するため後継が必要だ。創造性とリーダーシップでチームを支えたベルナルド・シルバの穴も大きい。また、マテウス・ヌネスを右サイドバックで起用していた昨季の流れを踏まえると、マレスカは正統派の右サイドバックを求める可能性が高い。
シティは冬に補強したものの、再びチャンピオンズリーグ制覇を狙うには今夏の補強も不可欠だ。
評価：C-
マンチェスター・ユナイテッドは中盤の補強を急いだ。カゼミーロが退団し、マヌエル・ウガルテは負傷、エデルソン獲得も破談となった。その穴を埋めるため、クラブは2日間で2人の選手を補強した。
まずチェルシーからアンドレイ・サントスを5000万ポンドで獲得。さらにアストン・ヴィラに3600万ポンドの買い取り条項を行使し、ユーリ・ティエレマンスを加えた。
両選手とも戦力になる可能性はあるが、今シーズンのチャンピオンズリーグを乗り切るには、戦力不足のチームにさらに質の高い選手を加える必要がある。中盤にもう1人選手が必要で、マヌ・コネへの関心も当然だ。バック4の補強を主張する声も聞かれる。
さらにフォワード陣にも課題がある。多彩な攻撃陣ながら、確かな得点源や脅威となるドリブラーがいない。バルセロナで好パフォーマンスを示したマーカス・ラッシュフォードが復帰するものの、より魅力的な補強資金を得るために売却される可能性もある。
総合評価：C-
現在パルク・デ・プランスは静まり返っているが、この状態が長く続くとは思えない。PSGのルイス・エンリケ監督は5月のCL2連覇直後、3度目のタイトルへ向け補強に着手すると表明。数日〜数週間以内に大型補強が発表されると見込まれる。
ディオマンデもその一人になる可能性が高い。リヴァプールが獲得に近づいていたが、本人はPSGでのプレーを希望。PSGとRBライプツィヒの関係は良好ながら、ドイツ側がもう1シーズン残留を望んでおり、本人や代理人の状況も不透明なため、今夏の移籍は確実ではない。
PSGに今すぐ新たなウインガーが必要なわけではないが、サイド起用を好むルイス・エンリケ監督はモナコからマグネス・アクリウシュの加入も間近とみられている。 このため、バルコラの去就に関する憶測も高まっている。人気のあるフランス代表を売却すれば、控えストライカーのゴンサロ・ラモス放出で7500万ユーロを得たクラブにとって再び巨額資金が入る。ラモスの控えはバルセロナのフェラン・トーレスが務める見込みだ。
一方、PSGはリールMFブアディの争奪戦から撤退したと伝えられる。中盤の選択肢が豊富であることを考えれば当然だ。さらに左SBにはアストン・ヴィラからフランス代表L・ディニェを加え、質の高い補強も実現した。
総合評価：C+
2シーズン連続無冠に慌てたペレスは、温めていたモウリーニョ再招聘を決断した。 まるでゴミ箱の火事にダイナマイトを投げるような愚策だが、ペレスは「スペシャル・ワン」の面影もない彼に、バルセロナを脅かす新チーム作りのためなら何でも与えるつもりだ。
例年通り、マドリードはフリーエージェント市場を巧みに活用し、元マンチェスター・シティ主将ベルナルドと、元リヴァプールCBコナテを無償で獲得。ただしコナテは、フランス代表でのW杯での低調なパフォーマンスが示すように、給与の無駄になる可能性が残る。 右SBのアレクサンダー＝アーノルドに不安が残る中、ダムフリーズを2000万ユーロで獲得したのは賢明だ。スペイン代表のククレラに5000万ポンドを投じたのも有意義な投資となるはずだ。
とはいえ、再構築中の守備陣はまとまりつつある。中盤と前線がどうなるかはまだ不明だ。クロースとモドリッチの後継者は依然として必要だが、ロドリとオリゼが加われば、再び本命候補になるだろう。
総合評価：B+
この展開を予想した人はいたでしょうか？ 過去2シーズン連続17位のトッテナムは、何らかの対策が必要でした。しかし、倹約家として知られる同クラブが今夏大規模補強に踏み切るとは、誰も予想していなかったでしょう。
すでにサンドロ・トナリ、マテウス・フェルナンデス、ヤン・ポール・ファン・ヘッケの3人に約2億2700万ポンドを支払い、さらにアンディ・ロバートソンとマルコス・セネシをフリーで獲得した。
トナリ（1億ポンド）とフェルナンデス（8500万ポンド）の移籍金は市場価格を大きく上回るが、ファンは気にしていない。ファンは長年、ENICグループに大胆な補強を望み、それが実現した。
情報筋によると補強は still ongoing だ。デ・ゼルビ監督も前線の質不足を認識している。短気で定評のある監督に巨費を投じる判断に疑問の声もあるが、現時点ではクラブの野心を責められない。
さらに、デ・ゼルビが不要と判断した選手を売却して損失を補う見込みだ。すでにヴスコヴィッチは5000万ポンドでブライトンへ移籍し、ベルグヴァルも希望する移籍が実現すれば同額の移籍金をもたらす可能性がある。
総合評価：B+