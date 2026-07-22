移籍市場レポート：プレシーズン開幕を控え、GOALが欧州資産額トップ10クラブの夏移籍を評価

アーセナルも動きを見せている。レンタル中のピエロ・ヒンカピエを3,450万ポンドで完全移籍させ、GKイラン・メスリエをフリーで獲得した。 一方、レアンドロ・トロサールが1700万ポンドでベシクタシュへ移籍するなど、数名がチームを去った。クラブ・ブルッヘのクリストス・ツォリスが加入し、トロサールの役割を担うと見込まれている。

それでもファンは大型補強を待ち望んでいる。アストン・ヴィラが提示したロジャースの移籍金をアーセナルが拒否し、ニューカッスルが要求する9桁の移籍金より低い額でブルーノ・ギマランイスを獲得できるとアーセナルが判断したとの報道もあったが、目立った動きはない。

さらに、アルテタが評価するジュリアン・アルバレスがアトレティコ・マドリードからの移籍を希望したが、本人はバルセロナ志向。アトレティコがアーセナルへの移籍に前向きでも、移籍金は依然として高額だ。

22年ぶりのリーグ制覇の勢いを保ちつつ、法外な移籍金は払いたくないというジレンマに直面している。

先行きは不透明だ。それでも、支配力のあるボランチ、トップクラスの左ウイング、負傷離脱中のサリバの代役となるセンターバックの補強は急務である。

評価：D-