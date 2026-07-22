バルセロナは今夏、トーマス・トゥヘル監督と同様にマーカス・ラッシュフォードとゴードンのどちらかを選ぶ必要に迫られ、結局はゴードンを選んだ。それがバルセロナにとって正しい判断だったかは議論の余地がある。

ゴードンはラッシュフォードより若いが、実力が明らかに上というわけではない。それでも移籍金はラッシュフォードの2倍以上だった。とはいえ、ゴードンはワールドカップで存在感を示し、昨季14ゴール14アシストを記録したラッシュフォードと同様に、バルサでもスピードと汎用性を生かしてインパクトを与えられる可能性を示した。

それでも前線にはまだ大きな穴がある。レヴァンドフスキの時代は終わったからだ。デコが望む後継者はアルバレスだが、アトレティコを交渉のテーブルに付けるには世界最高に近い移籍金が必要だ。

そこでより安価な選択肢が模索されている。たとえエリ・ジュニア・クロウピ（トッテナムも獲得を狙っていると報じられている）のような選手でも、総額約1億ポンドはかかるだろう。したがって、バルサが格安選手を物色し始めても驚くことはない。スペイン代表のワールドカップの英雄であるフェラン・トーレスも、契約残りがわずか1年で延長の可能性は低く、近いうちに移籍する可能性がある。

中盤は層が厚いため、マルク・カサドを放出して利益を得る案も浮上している。その資金は、パウ・クバルシと組むセンターバックや新サイドバックの補強に回される見込みだ。

総合評価：D