6月中旬に夏の移籍市場が開幕して以来、すでに複数の高額移籍が成立しています。ロジャースのイングランド代表チームメイト、エリオット・アンダーソンとアンソニー・ゴードンは、それぞれマンチェスター・シティとバルセロナへ巨額移籍金で加入しました。
移籍市場閉幕まであと6週間。補強を終えたクラブと、まだ課題が残るクラブはどこか？
以下では、GOALが「2026年デロイト・フットボール・マネーリーグ」トップ10クラブの補強を評価し、まだ必要なポジションを分析する。
6月中旬に夏の移籍市場が開幕して以来、すでに複数の高額移籍が成立しています。ロジャースのイングランド代表チームメイト、エリオット・アンダーソンとアンソニー・ゴードンは、それぞれマンチェスター・シティとバルセロナへ巨額移籍金で加入しました。
移籍市場閉幕まであと6週間。補強を終えたクラブと、まだ課題が残るクラブはどこか？
以下では、GOALが「2026年デロイト・フットボール・マネーリーグ」トップ10クラブの補強を評価し、まだ必要なポジションを分析する。
アーセナルも動きを見せている。レンタル中のピエロ・ヒンカピエを3,450万ポンドで完全移籍させ、GKイラン・メスリエをフリーで獲得した。 一方、レアンドロ・トロサールが1700万ポンドでベシクタシュへ移籍するなど、数名がチームを去った。クラブ・ブルッヘのクリストス・ツォリスが加入し、トロサールの役割を担うと見込まれている。
それでもファンは大型補強を待ち望んでいる。アーセナルはアストン・ヴィラが要求した高額移籍金を拒否し、ニューカッスルが求める9桁の移籍金より安いと噂されるブルーノ・ギマランイス獲得も実現していない。
さらに、アルテタが評価するジュリアン・アルバレスがアトレティコ・マドリードからの移籍を希望したが、本人はバルセロナ志向。アトレティコがアーセナルへの移籍に前向きでも、移籍金は依然として巨額だ。
22年ぶりのリーグ制覇の勢いを保ちつつ、法外な移籍金は避けたいという難しい立場だ。
先行きは不透明だが、支配力のあるボランチ、トップクラスの左ウイング、負傷したサリバの代役となるセンターバックの補強が急務である。
評価：D-
バルセロナは今夏、トーマス・トゥヘル監督と同様にマーカス・ラッシュフォードとゴードンのどちらかを選ぶ必要に迫られ、結局はゴードンを選んだ。それがバルセロナにとって正しい判断だったかは議論の余地がある。
ゴードンはラッシュフォードより若いが、実力が明らかに上というわけではない。それでも移籍金はラッシュフォードの2倍以上だった。とはいえ、ゴードンはワールドカップで存在感を示し、昨季14ゴール14アシストを記録したラッシュフォードと同様に、バルサでもスピードと汎用性を生かしてインパクトを与えられる可能性を示した。
それでも前線にはまだ大きな穴がある。レヴァンドフスキの時代は終わったからだ。デコが望む後継者はアルバレスだが、アトレティコを交渉のテーブルに付けるには世界最高に近い移籍金が必要だ。
そこでより安価な選択肢が模索されている。たとえエリ・ジュニア・クロウピ（トッテナムも獲得を狙っていると報じられている）のような選手でも、総額約1億ポンドはかかるだろう。したがって、バルサが格安選手を物色し始めても驚くことはない。スペイン代表のワールドカップの英雄であるフェラン・トーレスも、契約残りがわずか1年で延長の可能性は低く、近いうちに移籍する可能性がある。
中盤は層が厚いため、マルク・カサドを放出して利益を得る案も浮上している。その資金は、パウ・クバルシと組むセンターバックや新サイドバックの補強に回される見込みだ。
総合評価：D
バイエルン・ミュンヘンにとって、今夏の移籍市場は好調だ。ワールドカップ開催中にイスマエル・サイバリとナサニエル・ブラウンの獲得を発表した。
サイバリの獲得は大会前に決まっていたが、彼が大活躍したことを考えると5000万ユーロでの契約は賢明だった。ブラウンの加入で、仮にデイヴィスが退団してもコンパニは左サイドバックを任せられる。
中盤と右SBの補強も噂されるが、当面の課題はハリー・ケインの契約延長と、マイケル・オリゼへのレアル・マドリードの関心をかわすことだ。オリゼはベルナベウで代表同僚のキリアン・ムバッペとプレーすることに意欲的と報じられている。
この2つの行方が移籍市場の成否を左右する。とはいえ、現時点では「順調」と言っていいだろう。
評価：B
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チェルシーにまた新たな時代が到来する。2025-26シーズンにエンツォ・マレスカとリアム・ローゼニオールが解任された後、スタンフォード・ブリッジに秩序を取り戻すため、シャビ・アロンソが新監督に就任した。 スペイン人指揮官は課題の大きさを痛感しつつも、マルク・ククレジャのレアル・マドリード移籍という離脱がありながら、チームは順調な滑り出しを見せている。
ロジャースの獲得では説得に大きく貢献したとされ、ジオヴァニー・クエンダとマルコ・パレストラも期待される新戦力だ。
それでも補強は不可欠だ。リアム・デラップはトップレベルで通用せず、アレハンドロ・ガルナチョは早期売却が望まれるため、もう1人攻撃手を補う必要がある。最大の課題は、2025-26シーズンの不振で露呈した経験不足、規律の欠如、守備の脆弱性を解消すること。そのシーズン、チェルシーは欧州カップ戦出場権を逃した。
それでもトップクラスの選手を獲得するのは容易ではないが、チェルシーは現時点でまずまずの成果を挙げている。イングランド代表ロジャースには移籍金が高すぎたものの、獲得自体は成功だ。さらに、実績あるプレミアリーグ選手への投資を続け、クリスタル・パレスからフランス代表センターバックのマクサンス・ラクロワ獲得に自信を持っていると報じられている。
成否はエンツォ・フェルナンデス次第だ。彼は退団を希望しているが、クラブは売却に消極的。放出すれば補強資金が増え、アロンソ監督はレバークーゼン時代のように3-4-2-1を機能させ、魅力的なチームを作れるだろう。
評価：B
リヴァプールが2026-27シーズンを新たなスペイン人監督の下で迎えるのは当然だ。アルネ・スロット監督のアンフィールドでの任期は、昨シーズンが終わる前からもう終わりだと分かっていた。驚いたのは、後任が元MFのアロンソではなくアンドニ・イラオラだったこと。アロンソは結局チェルシーへ行き、多くの「レッズ」ファンをがっかりさせた。
それでも、イラオラがボーンマスをクラブ史上初めて欧州大会へ導き、攻撃的なサッカーで魅了した実績を考えると、サポーターは彼がマージーサイドでどんな成果を上げるのか期待している。
イラオラなら、スロットより手持ちの選手――特にヴィルツとイサク――を有効に使えるとの見方もある。だが、アンフィールド周辺では、昨季失ったタイトルを取り戻すにはジャケやムニョスだけでは不十分だという声が共通している。
モハメド・サラーの代役も不可欠だが、最有力候補だったヤン・ディオマンデはパリ・サンジェルマンに奪われた。PSGは代償としてブラッドリー・バルコラの売却意向を示していない。
さらに、ジェレミー・フリンポンとコナー・ブラッドリーの負傷が相次ぐため、中盤のフィジカル不足と層の薄さ、右サイドバックの不安も残る。イブラヒマ・コナテがフリーでレアル・マドリードへ移籍したため、センターバックの補強も急務だ。
これらを踏まえると、現時点でのイラオラ体制は手薄だ。ジョーンズ、キエーザ、復帰したエリオットを復活させても、である。
総合評価：D+
今夏、シティはノッティンガム・フォレストからアンダーソンを1億1600万ポンドで獲得した。さらに中盤強化のため、アユーブ・ブアディの獲得も目指している。
シティは、最も重要な選手であるロドリの不在に備えている。ロドリの契約は残り1年で、レアル・マドリードへの移籍が噂されている。もし彼が今夏に移籍すれば、ペップ・グアルディオラの後任であるエンツォ・マレスカにとって大きな問題になる。アンダーソンもブアディも、現時点ではロドリほどの力はないからだ。
さらに、万能型DFジョン・ストーンズは負傷が相次ぎ、今夏フリーで退団するため後任が必要だ。創造性とリーダーシップでチームを支えたベルナルド・シルバの穴も大きい。また、グアルディオラ前監督が昨季MFマテウス・ヌネスを右サイドバック起用していたことを踏まえると、マレスカ新監督が正統派右SBを求める可能性も高い。
シティは冬に補強したものの、再びチャンピオンズリーグ制覇を狙うには今夏の補強も不可欠だ。
総合評価：C-
マンチェスター・ユナイテッドは中盤の補強を急いだ。カゼミーロが退団し、マヌエル・ウガルテは負傷、エデルソン獲得も破談となった。その穴を埋めるため、クラブは2日連続で大型補強に踏み切った。
まずチェルシーからアンドレイ・サントスを5000万ポンドで獲得。さらにアストン・ヴィラに3600万ポンドの買い取り条項を行使し、ユーリ・ティエレマンスも加えた。
両選手とも戦力になる可能性はあるが、今季のチャンピオンズリーグを戦うには戦力不足は明らかで、キャリック監督はさらに質の高い選手を揃える必要がある。中盤にはもう1人補強が必要で、マヌ・コネへの関心も当然だ。バック4の全員を補強すべきという声も納得できる。
さらにフォワード陣にも課題がある。多彩な攻撃陣ながら、確かな得点源や脅威となるドリブラーがいない。バルセロナで好パフォーマンスを見せたマーカス・ラッシュフォードが復帰するものの、より魅力的な補強資金を得るために売却される可能性もある。
総合評価：C-
現在パルク・デ・プランスは静まり返っているが、この状態が長く続くとは思えない。PSGのルイス・エンリケ監督は5月のチャンピオンズリーグ2連覇直後、3度目のタイトルへ向け補強に着手すると表明した。よって、今後数日〜数週間で注目すべき移籍が発表されると予想される。
ディオマンデもその一人になる可能性が高い。リヴァプールが獲得に近づいていたが、本人はPSGでのプレーを希望。PSGとRBライプツィヒの関係は良好ながら、ドイツ側がもう1シーズン残留を望んでおり、本人や代理人の状況も不透明なため、今夏の移籍は確実ではない。
PSGに今すぐ新たなウインガーが必要なわけではないが、ルイス・エンリケ監督はウインガーを好む。モナコからマグネス・アクリウシュの加入も間近だ。 このためバルコラの去就に関する憶測も強まっている。人気のあるフランス代表を売却すれば、控えストライカーのゴンサロ・ラモス放出で7500万ユーロを得たクラブにとって再び巨額資金が入る。ラモスの控えはバルセロナのフェラン・トーレスが務める見込みだ。
PSGはリールMFブアディの争奪戦から撤退したと伝えられ、中盤の選択肢が豊富であることを考えれば妥当だ。また、左SBにはアストン・ヴィラからフランス代表L・ディニェを加え、ポジションの補強も完了した。
総合評価：C+
2シーズン連続無冠に慌てたフロレンティーノ・ペレスは、温めていたジョゼ・モウリーニョ再招聘を遂に実行した。 まるでゴミ箱の火事にダイナマイトを投げるような愚策だが、ペレスは「スペシャル・ワン」の面影もない彼に、バルセロナを脅かす新チーム作りのためなら何でも与えるつもりだ。
例年通り、フリーエージェント市場をうまく活用し、元マンチェスター・シティ主将ベルナルドと元リヴァプールCBコナテを無償で獲得。ただしコナテは、W杯での低調なパフォーマンスが示すように、給与の無駄になる可能性が残る。 右SBのアレクサンダー＝アーノルドに不安が残る中、ダムフリーズを2000万ユーロで獲得したのは賢明だ。スペイン代表のククレラに5000万ポンドを投じたのも、有意義な投資となるはずだ。
とはいえ、再構築中の守備陣はまとまりつつある。中盤と前線がどうなるかはまだ不明だ。クロースとモドリッチの後継者は依然として必要だが、ロドリとオリゼが加われば、マドリードは再び脅威となるだろう。
総合評価：B+
この展開を予想した人はいたでしょうか？ 2シーズン連続17位のトッテナムは、何らかの対策が必要でした。しかし、倹約で知られる同クラブが今夏の大盤振る舞いは予想外です。
すでにサンドロ・トナリ、マテウス・フェルナンデス、ヤン・ポール・ファン・ヘッケの3人に約2億2700万ポンドを支払い、さらにアンディ・ロバートソンとマルコス・セネシをフリーで獲得した。
トナリ（1億ポンド）とフェルナンデス（8500万ポンド）の移籍金は市場価格を大きく上回るが、ファンは気にしていない。ファンは長年、ENICグループに大胆な補強を望んでおり、それが実現した。
報道によると補強は still ongoing だ。デ・ゼルビ監督も前線の補強が必要と認めている。短気で定評のある監督に多額を投じるのはリスクだが、この時点ではクラブの野心を責められない。
さらに、デ・ゼルビが不要と判断した選手を売却して損失を補う見込みだ。ヴスコヴィッチはすでに5000万ポンドでブライトンへ移籍し、ベルグヴァルも同額規模の移籍金をもたらす可能性がある。
総合評価：B+