2部降格を免れたスパーズは再建中で、エル・マラは新攻撃陣の要になる可能性がある。

新監督ロベルト・デ・ゼルビはエル・マラのスカウティングレポートを高く評価しており、トッテナムが獲得に動く可能性は高いとみられる。

ケルンは、19歳のスターが移籍を強く望む場合、今夏放出して資金を得る方針だ。