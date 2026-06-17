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Said El MalaGetty Images
Christian Guinin

翻訳者：

移籍市場の駆け引きが動き出した。新たな強豪クラブがケルンのサイード・エル・マラ争奪戦に参入したと報じられている。

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サイード・エル・マラの移籍交渉は長期化している。1.FCケルンは3度目の挑戦でようやく移籍金を手にできるか。

Sport Bild』によると、トッテナム・ホットスパーが今度の移籍市場でこの19歳を獲得に興味を示し、プレミアリーグから関心を示すクラブは3つ目となった。

  • 2部降格を免れたスパーズは再建中で、エル・マラは新攻撃陣の要になる可能性がある。

    新監督ロベルト・デ・ゼルビはエル・マラのスカウティングレポートを高く評価しており、トッテナムが獲得に動く可能性は高いとみられる。

    ケルンは、19歳のスターが移籍を強く望む場合、今夏放出して資金を得る方針だ。

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    エル・マラ：ブライトンとブレントフォードへの移籍が破談に

    まず、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンの獲得計画は頓挫した。クラブは昨夏と昨冬もこの攻撃的選手を狙っていた。さらに、プレミアリーグのクラブが最大5000万ユーロを提示したものの、エル・マラ本人がFCブレントフォードへの移籍を拒否したと報じられた。

    この額は、ケルンが19歳に設定した最低ラインとされる。ただ、ケルンは期限を定めておらず、エル・マラが移籍を見送り、もう1年ブンデスリーガでプレーする可能性も残る。

    エル・マラは現在休暇中。レナート・カール負傷後もドイツ代表ユリアン・ナーゲルスマン監督からW杯追加招集がなく、代わりにアッサン・ウエドラオゴが米国へ旅立った。