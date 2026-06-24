イタリアのスポーツ紙によると、パリ・サンジェルマンはケフレン・トゥラムの獲得に関心を示しており、本人も移籍を前向きに検討。プレミアリーグよりフランス復帰を望んでいるという。ユヴェントスは最大3000万ユーロの移籍益を見込んでおり、移籍金は少なくとも5000万ユーロになると見られる。

トゥラムは2024年夏、OGCニースから約2000万ユーロでユヴェントスへ移籍し、すぐにレギュラーに定着。公式戦96試合で9ゴール13アシストを記録し、契約は2029年まで。

同紙は、トゥラムがパリへ移籍した場合、ユヴェントスが空いた予算でゴレツカとの交渉を強化し、より好条件を提示すると伝えている。