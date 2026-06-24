『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ユヴェントスはバイエルンを去るMFゴレツカを依然強く評価している。スパレッティ監督も獲得を望む。 「老婦人」の愛称で知られるユヴェントスはゴレツカの周辺関係者と協議中だが、獲得にはまだ2つの障害があるという。
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移籍市場の最後のドミノが倒れるか。バイエルンを去るレオン・ゴレツカ、衝撃的な移籍へ。
一方で、これは31歳選手の希望年俸だという。 ミランは当初、年俸500万ユーロ（手取り）の3年契約を提示し移籍がほぼ確定していた。しかし最終節でCL出場権を逃し、交渉担当幹部とアッレグリ監督が解任された。
現在、ユヴェントスは移籍金不要のMF獲得競争で優位に立つと期待している。だが『ガゼッタ』紙は、交渉本格化には市場の最後の「ドミノ」が倒れる必要があると指摘する。
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PSGとトゥラムの去就が、ゴレツカのユヴェントス移籍を後押しするのか。
イタリアのスポーツ紙によると、パリ・サンジェルマンはケフレン・トゥラムの獲得に関心を示しており、本人も移籍を前向きに検討。プレミアリーグよりフランス復帰を望んでいるという。ユヴェントスは最大3000万ユーロの移籍益を見込んでおり、移籍金は少なくとも5000万ユーロになると見られる。
トゥラムは2024年夏、OGCニースから約2000万ユーロでユヴェントスへ移籍し、すぐにレギュラーに定着。公式戦96試合で9ゴール13アシストを記録し、契約は2029年まで。
同紙は、トゥラムがパリへ移籍した場合、ユヴェントスが空いた予算でゴレツカとの交渉を強化し、より好条件を提示すると伝えている。
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ゴレツカ、レヴァンドフスキと共にMLSへ？
ゴレツカはバイエルンとの8年契約を6月30日に満了する。31歳の彼は2024年夏に退団予定だったが、昨季はジョシュア・キミッヒ、アレクサンダル・パブロヴィッチに次ぐ控えとしてCLやDFBポカールで起用された。
ACミランやユベントス、アトレティコ・マドリードが獲得に興味を示している。アトレティコは冬に少額移籍金で交渉したが、ゴレツカはミュンヘンでシーズンを完走したいと拒否した。
ESPNは、ドイツ代表のW杯開幕に合わせてMLSのシカゴ・ファイヤーがゴレツカとレヴァンドフスキの同時獲得を狙っていると報じた。 一方、ポーランド代表FWレヴァンドフスキもバルセロナとの契約が満了し、7月1日にフリーエージェントとなる。ただし、彼はサウジアラビアの富裕なクラブに興味を示しているという。