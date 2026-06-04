『The Athletic』によると、リヴァプールFCは19歳のウイング選手獲得へRBライプツィヒと直接交渉を開始した。同メディアは5月末にも伝えており、現在はリヴァプールが最も有利と報じている。
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移籍市場の争奪戦が加熱。ヤン・ディオマンデの移籍でRBライプツィヒは1億3000万ユーロの収入を見込む。
少なくとも、ディオマンデがパリ・サンジェルマン移籍に同意したという報道とは対照的だ。本人は「幼少期からPSGファンで、父もそうだった。だが今はW杯に集中しており、将来は分からない」と語った。 父もPSGのファンだったと思う。でも将来は気にしない。今はワールドカップに集中している。その後に何が起こるかは様子を見よう」
彼は以前、リヴァプールへの思いも明かしていた。「リヴァプールでプレーしたい。父も私もアンフィールドでプレーする姿を夢見ている」
リヴァプールが新右翼を探しているという背景もあり、ディオマンデへの関心は根強い。エジプト代表サラーは今夏アンフィールドを去る見込みだ。
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リヴァプールとPSGの争いでディオマンデの移籍金が急騰。RBライプツィヒは1億3000万ユーロを得るか。
ブンデスリーガで素晴らしいデビューシーズンを過ごしたディオマンデには、金銭的に余裕のある2つのクラブが興味を示している。しかも両クラブとも彼にとって「心のクラブ」だ。この状況はRBライプツィヒにとって好機で、『The Athletic』も報じている。同メディアによると、ライプツィヒは1億3000万ユーロでの移籍実現も視野に入れている。
実現すれば、このコートジボワール代表はブンデスリーガ史上2番目の高額移籍となる。1位はドルトムントがバルセロナからデンベレ移籍で受け取った1億4800万ユーロだ。
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レッドブルのトップ、夏のディオマンデ放出に反対
レッドブルCEOのオリバー・ミンツラフ氏は、たとえ巨額オファーがあってもザクセン州のクラブはコートジボワール人選手を売却すべきではないと語った。同氏は4月末のスカイのインタビューで「私がスポーツ責任者なら、まだ1シーズンもプレーしていない若手をいくら高値でも売らない」と述べた。
RBライプツィヒは、加入1年目のディオマンデを再び手放すべきではない。監査役会会長は「経営陣に、来季も残留させるよう助言するしかない。彼は間違いなくさらに値上がりする」と語った。
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RBライプツィヒが無名のディオマンデを2000万ユーロで獲得。ラウム監督は当初驚きましたが、後に喜んだ。
ライプツィヒは当時無名だったディオマンデをCDレガネスから2000万ユーロで獲得した。この金額に、当時キャプテンのデビッド・ラウムも驚いた。「夏に彼の市場価値を調べ、我々が支払った額と比べてみた。 そこで、オファー額を打ち間違えたのか、何か問題があるのかと軽く尋ねた」とドイツ代表は昨年末、スカイのインタビューで語った。
しかし練習後、彼はスポーツディレクターのマルセル・シェーファーに祝福を伝えた。シーズンが進むにつれ、スカウト部門には称賛が寄せられた。
ディオマンデはブンデスリーガ33試合で12ゴール9アシストを記録し、ライプツィヒのチャンピオンズリーグ復帰に大きく貢献した。前シーズンに国際大会出場権を逃したチームは、今季3位でフィニッシュした。
ディオマンデにとって、これはライプツィヒのユニフォームを着て迎えた最後の大きな成功体験となったかもしれない。