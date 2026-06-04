少なくとも、ディオマンデがパリ・サンジェルマン移籍に同意したという報道とは対照的だ。本人は「幼少期からPSGファンで、父もそうだった。だが今はW杯に集中しており、将来は分からない」と語った。 父もPSGのファンだったと思う。でも将来は気にしない。今はワールドカップに集中している。その後に何が起こるかは様子を見よう」

彼は以前、リヴァプールへの思いも明かしていた。「リヴァプールでプレーしたい。父も私もアンフィールドでプレーする姿を夢見ている」

リヴァプールが新右翼を探しているという背景もあり、ディオマンデへの関心は根強い。エジプト代表サラーは今夏アンフィールドを去る見込みだ。