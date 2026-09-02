ユヴェントスにとって、数々のどんでん返しに彩られた激動の移籍市場が幕を閉じた。その結果、チームは選択肢がいくらか増えた一方で、依然としていくつかの穴を抱え、何よりもなお多くの疑問符が残っている。





では順を追って見ていこう。最初のどんでん返しは、昨季終了から移籍市場のスタートまでの間に起きた。またしてものフロント刷新だ。コモッリとモデストが去り、カルネヴァーリとマッサーラが加わった。新たな経営陣は、実質的に物事が進行している最中に到着した。というのも、トップクラブは冬の時点で夏の移籍市場の計画を立て始めるからだ。そして、Uefaとの和解合意による制約と向き合いながら、ここ数年の体制がもたらしたダメージの修復を試みた。カルネヴァーリとマッサーラの評価はポジティブだが、本当に判断するには待つ必要がある。冬の移籍市場、そして何より来夏の移籍市場に加え、もちろん始まったばかりのシーズンの結果も見極めなければならない。ユヴェントスでの最初の夏にウェアしか獲得しなかったジュントリ（しかもこの取引はマンナが主導していた）とは違い、カルネヴァーリとマッサーラは非常に精力的に動き、11人の加入（レンタルからの復帰を含む）と12人の退団（契約満了を含む）をまとめ上げた。