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ライブ
CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

移籍市場によってユヴェントスは強化された。だが、スパレッティを含む3つの大きな不確定要素がある。ナポリ時代の彼に戻らなければならず、イタリア代表での彼ではいけない。

ユヴェントス
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Opinion
ルチアーノ・スパレッティ

ユヴェントスにとって、多くの加入と多くの退団があった移籍市場はこれで終了した。ここから先は、監督の仕事が決定的になる。

ユヴェントスにとって、数々のどんでん返しに彩られた激動の移籍市場が幕を閉じた。その結果、チームは選択肢がいくらか増えた一方で、依然としていくつかの穴を抱え、何よりもなお多くの疑問符が残っている。


では順を追って見ていこう。最初のどんでん返しは、昨季終了から移籍市場のスタートまでの間に起きた。またしてものフロント刷新だ。コモッリとモデストが去り、カルネヴァーリとマッサーラが加わった。新たな経営陣は、実質的に物事が進行している最中に到着した。というのも、トップクラブは冬の時点で夏の移籍市場の計画を立て始めるからだ。そして、Uefaとの和解合意による制約と向き合いながら、ここ数年の体制がもたらしたダメージの修復を試みた。カルネヴァーリとマッサーラの評価はポジティブだが、本当に判断するには待つ必要がある。冬の移籍市場、そして何より来夏の移籍市場に加え、もちろん始まったばかりのシーズンの結果も見極めなければならない。ユヴェントスでの最初の夏にウェアしか獲得しなかったジュントリ（しかもこの取引はマンナが主導していた）とは違い、カルネヴァーリとマッサーラは非常に精力的に動き、11人の加入（レンタルからの復帰を含む）と12人の退団（契約満了を含む）をまとめ上げた。

  • 重要な分岐点

    ユヴェントスの移籍市場は、いくつかの重要な節目を経て進んだ。まずはスパレッティ続投の決定だ。チャンピオンズリーグ出場を逃したにもかかわらず、4月にコモッリと2028年までの契約延長にサインしていた指揮官について、6月に就任したカルネヴァーリも続投の判断を追認した。 さらに、チャンピオンズリーグを逃したことで、ビッグネーム獲得を狙えるという幻想は消え去った。経験とクオリティーを備えたアリソン、ベルナルド・シウバ、レヴァンドフスキといった選手たちだ。 ヴラホヴィッチの契約条件の要求を受け入れない決断もあり、その結果として彼を戦力外とすることになった（この点では、おそらくフロントと監督の間に見解の相違があり、指揮官は再びこのセルビア人FWを望んでいた）。 コロ・ムアニを巡る長い騒動もあった。1年間追い続けた末に高額な完全移籍で獲得し、そして最初の公式戦で決定機を外した後にはスパレッティから皮肉めいた言葉も受けた。 GKを巡る騒動では、アリソンに加えてディブ・マルティネスやスヴィラルの獲得も空振りに終わり、その後ビカーリオとグラバラへと方針転換した。 厳しく不利な条件でのレンタル放出もあり、対象となったのは不本意なシーズンを終えたディ・グレゴリオ、ダビド、オペンダだった。 そして前線ではサプライズの名前も浮上し、エカトル、アライベゴヴィッチ、ヴォルテマーデの加入へと段階的に進んでいった。


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  • 2つの大きな疑問

    要するに、このほど終了した移籍市場（ただしトルコとサウジアラビアではまだ市場が開いているため、今後数時間から数日の間に退団が起こる可能性には注意が必要だ）によって、ユヴェントスはGK陣が確実に強化され、守備でもより質の高い選択肢を手にした状態となった（LucumìとCelikにより、中央でもサイドでも）。さらにトップ下と攻撃のサイドでも、多くのクオリティーと選択肢を備えている（そしてNico Gonzalezの重要性は早くも浮き彫りになっている）。最大の疑問が残るのはセンターアタックだ。Kolo MuaniもWoltemadeも流動的に動くことを好み、Spallettiが好むような、ペナルティーエリア内で勝負する典型的なセンターフォワードではない。そして何より中盤だ。ここにはもう何年も、優れたゲームメーカーと、創造性と運動量を同時に保証できる選手が欠けている。Douglas Luizの復帰は賭けであり（今のところ、そのスタートは順調だ）、Sarrの加入はKessiéを逃した後の応急的な解決策と言える。


  • そして、本当のスパレッティが必要だ。

    今季のユヴェントスの行方の大部分、そして数カ月後にこの移籍市場をどのような視点で振り返ることになるかは、スパレッティの仕事に大きく左右されるという印象だ。代表での失敗の残滓を振り払い、ときにコメントや判断に表れるその影響を乗り越え、スクデットを獲得したナポリ時代のような最良のひらめきを取り戻さなければならない。そして、指揮官とフロントの間に連携が築かれるかどうか、つまりスパレッティの選択と、移籍市場におけるカルネヴァーリとマッサーラの選択がどれだけ噛み合うかにも懸かっている。

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  • 補強・放出まとめ

    獲得：ニコ・ゴンサレス（FW、アトレティコ・マドリー）、ドウグラス・ルイス（MF、アストン・ヴィラ）、ルガーニ（DF、フィオレンティーナ）、エカトール（FW、ジェノア）、チェリク（DF、ローマ）、アライベゴビッチ（FW、バイエル・レバークーゼン）、コロ・ムアニ（FW、パリ・サンジェルマン）、ルクミ（DF、ボローニャ）、ヴィカーリオ（GK、トッテナム）、グラバラ（GK、ヴォルフスブルク）、サール（MF、トッテナム）、ヴォルテマーデ（FW、ニューカッスル）。

    放出：ホルム（DF、ボローニャ）、ヴラホヴィッチ（FW、ベシクタシュ）、コスティッチ（MF、PSV）、オペンダ（FW、リヨン）、ルイ（DF、カッラレーゼ）、ペドロ・フェリペ（DF、ラシン・サンタンデール）、アジッチ（MF、サッスオーロ）、ジョアン・マリオ（DF、フィオレンティーナ）、アルトゥール（MF、契約解除）、ディ・グレゴリオ（GK、ボーンマス）、ペリン（GK、パレルモ）、ミレッティ（MF、ベシクタシュ）、ダヴィド（FW、アトレティコ・マドリー）。

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