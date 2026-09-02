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ライブ
CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

移籍市場で強化されたユヴェントス。だが、スパレッティを含む3つの大きな不確定要素がある。ナポリ時代の彼に戻らなければならないのであって、イタリア代表の彼ではない。

ユヴェントス
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Opinion
ルチアーノ・スパレッティ

ユヴェントスにとって、多くの加入と多くの退団があった移籍市場は終了した。ここから先は、監督の仕事が決定的になる。

ユヴェントスにとって、今夏の移籍市場は数々のどんでん返しに彩られた波乱のものとなった。 その結果、チームは選択肢がいくつか増えた一方で、依然としていくつかの穴を抱え、そして何より多くの疑問符が残っている。


では、順を追って見ていこう。 最初のどんでん返しは、昨季終了から移籍市場開幕までの間に起きた、またしてものフロント刷新だった。 コモッリとモデストが去り、カルネヴァーリとマッサーラが加わった。新体制は、実質的にすでに物事が進み始めた段階での船出となった。というのも、ビッグクラブは夏の移籍市場を冬の時点から計画し始めるからだ。そして、UEFAとの和解合意による制約と向き合いながら、ここ数年の体制がもたらしたダメージの修復を試みた。 カルネヴァーリとマッサーラへの評価はポジティブだが、本当に判断を下すには待つ必要がある。冬の移籍市場、そして何より来夏の移籍市場に加え、もちろん始まったばかりのシーズンの結果も見極めなければならない。ユヴェントスで最初の夏にウェア獲得だけに終わったジュントリ（しかもこの取引はマンナ主導だった）とは異なり、カルネヴァーリとマッサーラは非常に活発に動き、11人の加入（レンタル復帰を含む）と12人の退団（契約満了を含む）をまとめ上げた。

  • 極めて重要な分岐点

    ユヴェントスの移籍市場は、いくつかの重要な節目を経て進んだ。まずはスパレッティ続投の決定だ。チャンピオンズリーグ出場権を逃したにもかかわらずの続投で、指揮官は4月にコモッリと2028年までの契約延長にサインしており、6月に就任したカルネヴァーリもスパレッティ続投の判断を追認した。 そして、チャンピオンズリーグを逃したことで、ビッグネーム獲得を狙えるという幻想が消え去った。経験とクオリティーを備えたアリソン、ベルナルド・シウバ、レヴァンドフスキといった選手たちだ。また、ヴラホヴィッチの契約条件の要求を受け入れない決断を下し、その結果、彼を手放すことになった（そしてここではおそらく、再びセルビア人FWを望んでいた指揮官とフロントの間に見解の相違があった）。 コロ・ムアニを巡る長い騒動もあった。1年間追い続けた末に高額で完全移籍を実現させたが、最初の公式戦で決定機を外したあとにはスパレッティからチクリとやられている。 さらにGKを巡る騒動では、アリソンに加えてエミリアーノ・“ディブ”・マルティネス、スヴィラル、鈴木彩艶を追いかけながらも実らず、最終的にはビカーリオとグラバラに“方向転換”した。 厳しく不利な条件でのレンタル放出もあり、対象となったのは不本意なシーズンを終えたディ・グレゴリオ、ダビド、オペンダだった。 そして攻撃陣ではサプライズの名前が浮上し、エハトル、アライベゴヴィッチ、ヴォルテマーデの加入へと段階的に進んでいった。


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  • 大きな疑問点

    要するに、今夏の移籍市場を終えて（ただし、トルコとサウジアラビアでは市場がまだ開いているため、今後数時間から数日のうちに退団がある可能性には注意が必要だ）、ユヴェントスはGKで確実に戦力アップし、DFでもより質の高い選択肢を手にした（中央でもサイドでも、ルクミとチェリクを含めて）。さらにトップ下と攻撃的なサイドにも豊富なクオリティーとオプションがある（そしてニコ・ゴンサレスの重要性は早くも浮かび上がっている）。最大の不安は引き続き前線中央で、コロ・ムアニもヴォルテマーデも流動的に動くことを好み、スパレッティが好むような典型的なボックス内のセンターフォワードではない。そして何より中盤だ。そこでは何年も前から、優れたレジスタと、創造性と運動量の両方を同時に保証できる選手が欠けている。ドウグラス・ルイスの復帰は賭けではあるが（今のところは良い形でスタートしている）、サールの加入はケシエを逃した後の応急処置的な解決策だ。


  • そして、本物のスパレッティが必要だ

    ユヴェントスの今季の行方の大部分は、そして数カ月後にこの移籍市場をどのような視点で振り返ることになるかも含めて、スパレッティの仕事に大きく左右されるという印象だ。同監督は代表での失敗の残滓を振り払い、それが時にコメントや判断に再び表れてしまう状況を脱し、スクデットを獲得したナポリ時代のような最高のひらめきを取り戻さなければならない。さらに、指揮官とクラブ首脳陣の間に信頼関係が築かれるかどうか、つまりスパレッティの選択と、移籍市場におけるカルネヴァーリとマッサーラの判断が噛み合うかどうかにもかかっている。

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  • 補強と放出のまとめ

    獲得：ニコ・ゴンサレス（FW、アトレティコ・マドリー）、ドウグラス・ルイス（MF、アストン・ヴィラ）、ルガーニ（DF、フィオレンティーナ）、エカトール（FW、ジェノア）、チェリク（DF、ローマ）、アライベゴビッチ（FW、バイエル・レバークーゼン）、コロ・ムアニ（FW、パリ・サンジェルマン）、ルクミ（DF、ボローニャ）、ビカーリオ（GK、トッテナム）、グラバラ（GK、ヴォルフスブルク）、サール（MF、トッテナム）、ヴォルテマーデ（FW、ニューカッスル）。

    放出：ホルム（DF、ボローニャ）、ヴラホヴィッチ（FW、ベシクタシュ）、コスティッチ（MF、PSV）、オペンダ（FW、リヨン）、ルイ（DF、カッラレーゼ）、ペドロ・フェリペ（DF、ラシン・サンタンデール）、アジッチ（MF、サッスオーロ）、ジョアン・マリオ（DF、フィオレンティーナ）、アルトゥール（MF、契約解除）、ディ・グレゴリオ（GK、ボーンマス）、ペリン（GK、パレルモ）、ミレッティ（MF、ベシクタシュ）、ダビド（FW、アトレティコ・マドリー）。

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