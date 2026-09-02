ユヴェントスにとって、今夏の移籍市場は数々のどんでん返しに彩られた波乱のものとなった。 その結果、チームは選択肢がいくつか増えた一方で、依然としていくつかの穴を抱え、そして何より多くの疑問符が残っている。





では、順を追って見ていこう。 最初のどんでん返しは、昨季終了から移籍市場開幕までの間に起きた、またしてものフロント刷新だった。 コモッリとモデストが去り、カルネヴァーリとマッサーラが加わった。新体制は、実質的にすでに物事が進み始めた段階での船出となった。というのも、ビッグクラブは夏の移籍市場を冬の時点から計画し始めるからだ。そして、UEFAとの和解合意による制約と向き合いながら、ここ数年の体制がもたらしたダメージの修復を試みた。 カルネヴァーリとマッサーラへの評価はポジティブだが、本当に判断を下すには待つ必要がある。冬の移籍市場、そして何より来夏の移籍市場に加え、もちろん始まったばかりのシーズンの結果も見極めなければならない。ユヴェントスで最初の夏にウェア獲得だけに終わったジュントリ（しかもこの取引はマンナ主導だった）とは異なり、カルネヴァーリとマッサーラは非常に活発に動き、11人の加入（レンタル復帰を含む）と12人の退団（契約満了を含む）をまとめ上げた。