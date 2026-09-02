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ライブ
CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

移籍市場で強化されたユヴェントス。ただし、スパレッティを含む3つの大きな不確定要素がある。求められるのはイタリア代表時代の彼ではなく、ナポリ時代のスパレッティだ

ユヴェントス
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Opinion
ルチアーノ・スパレッティ

ユヴェントスは、多くの加入と多くの退団があった移籍市場を終えた。ここから先は、監督の仕事が決定的になる。

ユヴェントスにとって、数々のどんでん返しに彩られた激動の移籍市場が幕を閉じた。その結果、チームは選択肢がいくつか増えた一方で、なおいくつかの穴を抱え、そして何よりも、なお多くの疑問符が残っている。


では、順を追って見ていこう。最初のどんでん返しは、昨季終了から移籍市場開幕にかけて訪れた、またしてものフロント刷新だった。コモッリとモデストが退き、カルネヴァーリとマッサーラが就任。新体制は実質的に進行中の状況でスタートを切った。というのも、ビッグクラブは夏の移籍市場を冬の時点で計画し始めるからだ。その中で、直近の体制がもたらしたダメージの修復を試みつつ、UEFAとの和解合意による制約にも向き合った。カルネヴァーリとマッサーラへの評価はポジティブだが、本当に判断を下すには待つ必要がある。冬の移籍市場、そして何より来夏の移籍市場に加え、もちろん始まったばかりの今季の結果も見極めなければならない。ユヴェントスでの最初の夏にウェア獲得だけに終わったジュントーリ（しかもこの取引はマンナが進めた）とは異なり、カルネヴァーリとマッサーラは非常に精力的に動き、11人の加入（レンタルからの復帰を含む）と12人の退団（契約満了を含む）を完了させた。

  • 極めて重要な分岐点

    ユヴェントスの移籍市場は、いくつかの重要な節目を経て進んできた。まずはスパレッティ続投の決定だ。チャンピオンズリーグ出場権を逃したにもかかわらずの判断で、指揮官は4月にコモッリと2028年までの契約延長にサインしており、6月に就任したカルネヴァーリもスパレッティ続投の方針を追認した。 そして、チャンピオンズリーグを逃したことで、ビッグネーム獲得を狙えるという幻想は消え去った。経験と実力を兼ね備えたアリソン、ベルナルド・シウバ、レヴァンドフスキといった選手たちだ。 ヴラホヴィッチの契約条件の要求を受け入れない決断もあり、その結果として彼を手放すことになった（この点については、おそらくフロントと指揮官の間に見解の相違があり、指揮官はセルビア代表FWの残留を再び望んでいた）。 コロ・ムアニを巡る長い騒動もあった。1年間追い続けた末に高額で完全移籍を実現させたが、最初の公式戦で決定機を外したあとにはスパレッティから皮肉を飛ばされることになった。 GKを巡る騒動もあり、アリソンに加えて“ディブ”・マルティネスやスヴィラルの獲得も無駄に終わり、その後ビカーリオとグラバラへと方針転換した。 厳しく不利な条件でのレンタル放出となったのは、不本意なシーズンを終えた選手たちで、ディ・グレゴリオ、ダビド、オペンダがその対象だった。 攻撃陣では意外な名前も浮上し、エクハトル、アライベゴヴィッチ、ヴォルテマーデの加入へと段階的に進んでいった。


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  • 大きな疑問点

    要するに、この夏に終了したばかりの移籍市場によって（ただし、トルコとサウジアラビアではまだ市場が開いており、今後数時間から数日のうちに退団がある可能性には注意が必要だ）、ユヴェントスはGKで確実に強化され、守備陣にもより質の高い選択肢を手にした（中央でもサイドでも。ルクミとチェリクを含めて）。さらに、トップ下と攻撃のサイドにも豊富なクオリティーと選択肢を備えている（そしてニコ・ゴンサレスの重要性は早くも浮き彫りになっている）。最大の疑問が残るのは攻撃の中央だ。コロ・ムアニもヴォルテマーデも流動的に動くことを好み、スパレッティが好むような典型的なペナルティーエリア内のセンターフォワードではない。そして何より中盤にも不安がある。そこでは長年にわたり、優れたレジスタと、創造性と運動量の両方を保証できる選手が欠けている。ドウグラス・ルイスの復帰は賭けであり（今のところは良い形でスタートしているが）、サールの加入はケシエ獲得失敗後の応急的な解決策だ。


  • そして今こそ、本当のスパレッティが必要だ

    ユベントスの今季の成否の大部分は、そして数カ月後にこの移籍市場をどのような視点で振り返ることになるかも含めて、スパレッティの仕事に大きく左右されるという感覚がある。スパレッティは代表での失敗の残滓を振り払い、それが時にコメントや決断に再び表れる状況を断ち切り、スクデットを獲得したナポリ時代のような最高のひらめきを取り戻さなければならない。そして、指揮官とクラブ首脳陣の間に連携が生まれるかどうか、つまりスパレッティの選択と、移籍市場におけるカルネヴァーリとマッサーラの選択がかみ合うかどうかにもかかっている。

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  • 補強と放出のまとめ

    獲得：ニコ・ゴンサレス（FW、アトレティコ・マドリー）、ドウグラス・ルイス（MF、アストン・ビラ）、ルガーニ（DF、フィオレンティーナ）、エカトール（FW、ジェノア）、チェリク（DF、ローマ）、アライベゴビッチ（FW、バイエル・レバークーゼン）、コロ・ムアニ（FW、パリ・サンジェルマン）、ルクミ（DF、ボローニャ）、ヴィカーリオ（GK、トッテナム）、グラバラ（GK、ヴォルフスブルク）、サール（MF、トッテナム）、ヴォルテマーデ（FW、ニューカッスル）。

    放出：ホルム（DF、ボローニャ）、ヴラホヴィッチ（FW、ベシクタシュ）、コスティッチ（MF、PSV）、オペンダ（FW、リヨン）、ルイ（DF、カッラレーゼ）、ペドロ・フェリペ（DF、ラシン・サンタンデール）、アジッチ（MF、サッスオーロ）、ジョアン・マリオ（DF、フィオレンティーナ）、アルトゥール（MF、契約解除）、ディ・グレゴリオ（GK、ボーンマス）、ペリン（GK、パレルモ）、ミレッティ（MF、ベシクタシュ）、ダビド（FW、アトレティコ・マドリー）。

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