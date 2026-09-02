ユヴェントスにとって、数々のどんでん返しに彩られた激動の移籍市場が幕を閉じた。その結果、チームは選択肢がいくつか増えた一方で、なおいくつかの穴を抱え、そして何よりも、なお多くの疑問符が残っている。





では、順を追って見ていこう。最初のどんでん返しは、昨季終了から移籍市場開幕にかけて訪れた、またしてものフロント刷新だった。コモッリとモデストが退き、カルネヴァーリとマッサーラが就任。新体制は実質的に進行中の状況でスタートを切った。というのも、ビッグクラブは夏の移籍市場を冬の時点で計画し始めるからだ。その中で、直近の体制がもたらしたダメージの修復を試みつつ、UEFAとの和解合意による制約にも向き合った。カルネヴァーリとマッサーラへの評価はポジティブだが、本当に判断を下すには待つ必要がある。冬の移籍市場、そして何より来夏の移籍市場に加え、もちろん始まったばかりの今季の結果も見極めなければならない。ユヴェントスでの最初の夏にウェア獲得だけに終わったジュントーリ（しかもこの取引はマンナが進めた）とは異なり、カルネヴァーリとマッサーラは非常に精力的に動き、11人の加入（レンタルからの復帰を含む）と12人の退団（契約満了を含む）を完了させた。