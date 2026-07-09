ドイツU-21代表キャプテンは、ヴィンセント・コンパニー監督の下でより重要な役割を担うと見込まれる。このMFには、ゴレツカとゲレイロの移籍で空いた穴を埋めることが期待されている。
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移籍市場で巨利を得る見込み：ヴィンセント・コンパニはFCバイエルンの若手を大成功へ導く
ビショフはゴレツカの後継者として、3人目のセントラルMFとして起用される。コーチ陣は、かつてゲレイロが示したような戦術的柔軟性を彼に求めている。
将来的には守備的オールラウンダーとして、選手層が薄い際には左サイドバックや攻撃陣もカバーできる存在になることが期待されている。この役割により、ユース代表の彼は退団した2選手のポジションを同時に補い、多くの出場時間が約束される見込みだ。
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FCバイエルン：ブラウンは中盤でもサポートする見込み
一方、ミュンヘンの戦力層に厚みをもたらすのは復帰組だ。1. FCハイデンハイムへのレンタル移籍から戻ったアリジョン・イブラヒモビッチは、攻撃的MFのオプションとなり、「8番」のポジションでも起用できる。
さらに守備陣の補強で中盤の柔軟性が高まった。新加入のナサニエル・ブラウンも守備的MFとして起用される見込みだ。
この布陣はユース市場にも直撃し、定位置争いが激化。ノエル・アセコが近い将来、アイントラハト・フランクフルトへ移籍する可能性は極めて高い。
ビショフはFCバイエルンで重要なローテーション選手としての地位を確立した
ビショフはコンパニ監督率いるミュンヘンでの初シーズン、39試合1700分出場し3ゴール3アシストを記録。
前所属のホッフェンハイムでは中央のMFとしてプレーしたが、ミュンヘンではジョシュア・キミッヒ、アレクサンダル・パブロヴィッチ、レオン・ゴレツカが「ダブル6」を争っていたため、コンパニー監督は主にサイドバックで起用した。
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