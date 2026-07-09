ビショフはゴレツカの後継者として、3人目のセントラルMFとして起用される。コーチ陣は、かつてゲレイロが示したような戦術的柔軟性を彼に求めている。

将来的には守備的オールラウンダーとして、選手層が薄い際には左サイドバックや攻撃陣もカバーできる存在になることが期待されている。この役割により、ユース代表の彼は退団した2選手のポジションを同時に補い、多くの出場時間が約束される見込みだ。