ビショフはゴレツカの後継者として、3人目のセントラルMFとして起用される。コーチ陣は、かつてゲレイロが示したような戦術的柔軟性を彼に求めている。

将来的には守備的オールラウンダーとして、選手層が薄い際には左サイドバックや攻撃陣でも補佐できる存在になることが期待されている。この役割により、ユース代表の彼は退団した2選手の担当範囲を同時にカバーし、多くの出場時間が保証される見込みだ。