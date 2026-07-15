『Foot Mercato』によると、マイケル・オリゼは今夏、ドイツの最多優勝クラブを退団し、レアル・マドリード移籍を狙っている。
翻訳者：
移籍市場が急展開！マイケル・オリゼがレアル・マドリードへの即時移籍を希望と報道。バイエルンは代替候補をロックオン。
レアル・マドリードは24歳の選手に成長できる環境を提供すると見込まれている。バイエルンは彼の移籍に備え、後継候補を探している。 後任候補にはPSGのチームメイト、ブラッドリー・バルコラも含まれる。バルコラはPSGの2年連続CL制覇に貢献し、2028年まで契約が残っている。
一方、オリゼについてはかねてよりレアル・マドリードとの関連が報じられている。 同クラブではフロレンティーノ・ペレス会長がオリゼの獲得を最優先としているが、公式には関心を否定している。「バイエルン・ミュンヘンの選手マイケル・オリゼに関する報道を受け、レアル・マドリードCFは当該選手やその代理人と一切接触していないことを明確にする。」
- Getty Images
レアル・マドリード移籍なら、バイエルンがオリゼにクラブ最高額を提示
しかし最近、再び移籍の噂が浮上した。『Bild』紙は、オリゼをめぐる状況がバイエルンにとって「やや危険」だと報じた。同紙によると、周囲からは彼が新たな挑戦を求める兆候が見られるという。レアル・マドリードが彼の夢のクラブで、バイエルンではチャンピオンズリーグ制覇が難しいことも理由の一つだという。
一方、バイエルンは残留を望んでおり、2029年までの契約に解除条項はない。売却すれば巨額の移籍金が得られるが、実現は難しい。 報道によると、レアル・マドリードは最大2億2000万ユーロを支払う用意があるという。実現すればバイエルン史上最高額となるが、サッカー史では2017年にバルセロナからPSGへ2億2200万ユーロで移籍したネイマールが依然として最高記録保持者だ。
FCバイエルンでの活躍を受け、マイケル・オリゼがバロンドール候補に。
オリゼは52試合で22ゴール31アシストを記録し、欧州屈指の攻撃選手としてバロンドール候補に挙げられている。今大会でも6アシストをマークした。 準決勝スペイン戦（0-2）の敗退は防げなかった。
フランス代表のオリゼは、土曜日の3位決定戦で英・阿戦の敗者と銅メダルを争う。
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