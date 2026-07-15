レアル・マドリードは24歳の選手に成長できる環境を提供すると見込まれている。バイエルンは彼の移籍に備え、後継候補を探している。 後任候補にはPSGのチームメイト、ブラッドリー・バルコラも含まれる。バルコラはPSGの2年連続CL制覇に貢献し、2028年まで契約が残っている。

一方、オリゼについてはかねてよりレアル・マドリードとの関連が報じられている。 同クラブではフロレンティーノ・ペレス会長がオリゼの獲得を最優先としているが、公式には関心を否定している。「バイエルン・ミュンヘンの選手マイケル・オリゼに関する報道を受け、レアル・マドリードCFは当該選手やその代理人と一切接触していないことを明確にする。」