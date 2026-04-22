『Sport Bild』によると、ドイツの最多優勝クラブは来夏の補強候補にダニエル・ホイヤー・フェルナンデスを加えた。ミュンヘンが関心を持っているという噂は以前からあり、この33歳GKへの関心は「ますます高まっている」という。
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移籍市場が加熱。FCバイエルンがHSVのスター獲得へ本格的に動き出した。
ノイアーが今夏引退すれば、フェルナンデスはバイエルンの求める条件に合う。ドイツとポルトガルの二重国籍を持ち、ブンデスリーガ経験があり、技術が高く、年俸や移籍金も高額すぎない。
これまで2番手だったヨナス・ウルビッグが正GKに昇格する場合、フェルナンデスは控えとして堅実にチームを支えられる。本人もバイエルンの関心を把握しているという。
ホイヤー・フェルナンデスは現在、ハンブルガーSVと2026年6月末までの契約を結んでいるが、チームが1部残留を果たせば契約は自動的に2027年まで延長される。その場合、バイエルンはこのハンザ都市のゴールキーパーを引き抜くために移籍金を支払う必要がある。
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FCバイエルンにおけるマヌエル・ノイアーの今後はどうなるのか？
ハンブルクではホイヤー・フェルナンデスが正ゴールキーパーだ。今季は全31試合に出場し49失点、6試合で無失点を記録した。この活躍で一時、ドイツ代表の3番手GK候補にも名前が挙がった。
一方、FCBではノイアーの去就が未決定だ。40歳のノイアーは現役延長か引退か明言を避けている。
ノイアーが引退すれば、バイエルンはGK補強が急務となる。残留するのはウルビッグとスヴェン・ウルライヒだが、ウルライヒの契約は今夏で切れる。 今シーズン終了までVfBシュトゥットガルトにレンタル中のアレクサンダー・ニュベルは復帰が難しいとされ、サウサンプトンFCでプレミアリーグ昇格を争うダニエル・ペレツも同様だ。