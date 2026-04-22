移籍市場が加熱。FCバイエルンがHSVのスター獲得へ本格的に動き出した。

ノイアーが今夏引退すれば、フェルナンデスはバイエルンの求める条件に合う。ドイツとポルトガルの二重国籍を持ち、ブンデスリーガ経験があり、技術が高く、年俸や移籍金も高額すぎない。

これまで2番手だったヨナス・ウルビッグが正GKに昇格する場合、フェルナンデスは控えとして堅実にチームを支えられる。本人もバイエルンの関心を把握しているという。

ホイヤー・フェルナンデスは現在、ハンブルガーSVと2026年6月末までの契約を結んでいるが、チームが1部残留を果たせば契約は自動的に2027年まで延長される。その場合、バイエルンはこのハンザ都市のゴールキーパーを引き抜くために移籍金を支払う必要がある。