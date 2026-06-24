一方、エル・マラにとって、この島への移籍は成長の次のステップとなるだろう。2024年夏、ヴィクトリア・ケルンから隣の大クラブへ移籍した19歳のウイングは、昨季ブンデスリーガで13ゴール5アシストを記録し、すぐに「エフツェー」の主力としてファンに愛された。

先日もFCブレントフォードとの交渉が最終段階まで進んだ。ケルンは高額オファーを受け、放出に同意していたが、本人が直前で拒否し破談になった。

契約は2030年までで違約金条項はなく、クラブが有利な立場にある。スポーツディレクターのトーマス・ケスラーは「最低5000万ユーロ」と明言している。