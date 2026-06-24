英紙『デイリー・メール』が報じた。同紙によると、マグパイズは次の移籍市場でもリヴァプールFCのせいで失望する恐れがあるという。
翻訳者：
移籍市場が再加熱する可能性が出てきた。ケルンの新星サイード・エル・マラを巡る最新状況。
ニューカッスルはエル・マラとOSCリールのベルギー人MFマティアス・フェルナンデス＝パルドを最優先候補に挙げている。一方、リヴァプールもモハメド・サラーの退団でサイド補強を検討している。
本命のRBライプツィヒのヤン・ディオマンデ、パリ・サンジェルマンのブラッドリー・バルコラの獲得が失敗に終われば、エル・マラとフェルナンデス＝パルドが即座に最有力候補となる。リヴァプールは現時点で2人を慎重に監視している。
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リヴァプールがムニョスを巡る争奪戦でニューカッスルを制した
一方、ニューカッスルはFCバルセロナへ移籍したアンソニー・ゴードンの後継者を探している。当初はCAオサスナのスペイン代表MFビクトル・ムニョスを獲得することで合意していた。
しかし先週、LFCが約4000万ユーロでムニョスを獲得。この痛手を受け、ニューカッスルは補強方針を見直すことになった。
エル・マラからブレントフォードへの移籍は破談となった。
一方、エル・マラにとって、この島への移籍は成長の次のステップとなるだろう。2024年夏、ヴィクトリア・ケルンから隣の大クラブへ移籍した19歳のウイングは、昨季ブンデスリーガで13ゴール5アシストを記録し、すぐに「エフツェー」の主力としてファンに愛された。
先日もFCブレントフォードとの交渉が最終段階まで進んだ。ケルンは高額オファーを受け、放出に同意していたが、本人が直前で拒否し破談になった。
契約は2030年までで違約金条項はなく、クラブが有利な立場にある。スポーツディレクターのトーマス・ケスラーは「最低5000万ユーロ」と明言している。
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BVBは依然としてエル・マラに注目しているようだ。
資金力のあるイングランドのクラブに加え、ボルシア・ドルトムントも依然として関心を示している。ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンが撤退したため、ドイツ国内ではBVBが最も有力な買い手とみなされている。
ただし『エクスプレス』紙によると、ドルトムントは移籍金5000万ユーロの支払いに消極的。そこでクラブ側では、ケルンが納得する独創的な案を模索している。