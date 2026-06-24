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1. FC Köln v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Jochen Tittmar

翻訳者：

移籍市場が再加熱か。ケルンの新星サイード・エル・マラに新展開。

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セッド・エル・マラ

ビクトル・ムニョスの獲得を逃したニューカッスル・ユナイテッドは、1.FCケルンのサイード・エル・マラの獲得を急いでいる。

英紙『デイリー・メール』が報じた。同紙によると、マグパイズは再びリヴァプールFCのせいで移籍市場で失望する恐れがあるという。

  • ニューカッスルはエル・マラとOSCリールのベルギー人MFマティアス・フェルナンデス＝パルドを最優先候補に挙げている。一方、リヴァプールもモハメド・サラーの退団でサイド補強を検討している。 

    本命のRBライプツィヒのヤン・ディオマンデやパリ・サンジェルマンのブラッドリー・バルコラの獲得が失敗に終われば、エル・マラとフェルナンデス＝パルドが即座に最有力候補となる見込みだ。リヴァプールは現在、この2人を遠目にではあるが注意深く観察している。

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  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    リヴァプールがムニョスを巡る争奪戦でニューカッスルを制した

    一方、ニューカッスルはFCバルセロナへ移籍したアンソニー・ゴードンの後継者を探している。当初はCAオサスナのスペイン代表MFビクトル・ムニョスを獲得することで合意していた。 

    しかし先週、LFCが約4000万ユーロでムニョスを獲得。この痛手を受け、ニューカッスルは補強の優先順位を見直す事態となった。

  • エル・マラからブレントフォードへの移籍が破談となった

    一方、エル・マラにとって、この島への移籍は成長の次のステップとなるだろう。2024年夏にヴィクトリア・ケルンから隣の大クラブへ移籍した19歳のウイングは、昨季ブンデスリーガで13ゴール5アシストを記録し、すぐに「エフツェー」の主力としてファンに愛された。 

    先日もFCブレントフォードとの交渉が最終段階まで進んだ。ケルン首脳陣も移籍に同意していたが、本人が直前で断り、交渉は成立しなかった。

    契約は2030年までで解除条項はなく、ケルンは金銭面で有利だ。スポーツディレクターのトーマス・ケスラーは、移籍金5000万ユーロ以下では売却しない方針を明言している。

  • Said El MalaGetty Images

    BVBは依然としてエル・マラに注目しているようだ。

    資金力のあるイングランドのクラブに加え、ボルシア・ドルトムントも依然として関心を示している。ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンが撤退したため、ドイツ国内ではBVBが最有力とみられる。 

    ただし『エクスプレス』紙によると、ドルトムントは移籍金5000万ユーロの支払いに消極的。その代わりに、ケルンが納得する独創的な案を模索している。