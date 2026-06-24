英紙『デイリー・メール』が報じた。同紙によると、マグパイズは再びリヴァプールFCのせいで移籍市場で失望する恐れがあるという。
翻訳者：
移籍市場が再加熱か。ケルンの新星サイード・エル・マラに新展開。
ニューカッスルはエル・マラとOSCリールのベルギー人MFマティアス・フェルナンデス＝パルドを最優先候補に挙げている。一方、リヴァプールもモハメド・サラーの退団でサイド補強を検討している。
本命のRBライプツィヒのヤン・ディオマンデやパリ・サンジェルマンのブラッドリー・バルコラの獲得が失敗に終われば、エル・マラとフェルナンデス＝パルドが即座に最有力候補となる見込みだ。リヴァプールは現在、この2人を遠目にではあるが注意深く観察している。
- Getty Images
リヴァプールがムニョスを巡る争奪戦でニューカッスルを制した
一方、ニューカッスルはFCバルセロナへ移籍したアンソニー・ゴードンの後継者を探している。当初はCAオサスナのスペイン代表MFビクトル・ムニョスを獲得することで合意していた。
しかし先週、LFCが約4000万ユーロでムニョスを獲得。この痛手を受け、ニューカッスルは補強の優先順位を見直す事態となった。
エル・マラからブレントフォードへの移籍が破談となった
一方、エル・マラにとって、この島への移籍は成長の次のステップとなるだろう。2024年夏にヴィクトリア・ケルンから隣の大クラブへ移籍した19歳のウイングは、昨季ブンデスリーガで13ゴール5アシストを記録し、すぐに「エフツェー」の主力としてファンに愛された。
先日もFCブレントフォードとの交渉が最終段階まで進んだ。ケルン首脳陣も移籍に同意していたが、本人が直前で断り、交渉は成立しなかった。
契約は2030年までで解除条項はなく、ケルンは金銭面で有利だ。スポーツディレクターのトーマス・ケスラーは、移籍金5000万ユーロ以下では売却しない方針を明言している。
- Getty Images
BVBは依然としてエル・マラに注目しているようだ。
資金力のあるイングランドのクラブに加え、ボルシア・ドルトムントも依然として関心を示している。ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンが撤退したため、ドイツ国内ではBVBが最有力とみられる。
ただし『エクスプレス』紙によると、ドルトムントは移籍金5000万ユーロの支払いに消極的。その代わりに、ケルンが納得する独創的な案を模索している。