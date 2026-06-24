一方、エル・マラにとって、この島への移籍は成長の次のステップとなるだろう。2024年夏にヴィクトリア・ケルンから隣の大クラブへ移籍した19歳のウイングは、昨季ブンデスリーガで13ゴール5アシストを記録し、すぐに「エフツェー」の主力としてファンに愛された。

先日もFCブレントフォードとの交渉が最終段階まで進んだ。ケルン首脳陣も移籍に同意していたが、本人が直前で断り、交渉は成立しなかった。

契約は2030年までで解除条項はなく、ケルンは金銭面で有利だ。スポーツディレクターのトーマス・ケスラーは、移籍金5000万ユーロ以下では売却しない方針を明言している。