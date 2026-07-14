イタリア紙『コリエレ・デッロ・スポルト』によると、BVBはFWとの金銭面で大筋合意したが、移籍交渉は複雑だ。
翻訳者：
移籍市場が佳境に。BVBがDFBの若き逸材と合意と報じられる
報道によると、ボルシアは戦力面の課題を優先し、FCブルッヘへの正式オファーをためらっている。それでも、ライバルの消極姿勢もあり、黒と黄色のチームは交渉で優位だ。
長らくASローマがカリアリ出身のU-21代表獲得の最有力候補とされていたが、情報筋によると選手側とローマはすでに合意しており、本人もセリエA移籍を望んでいたという。
- Getty Images
ニコロ・トレソルディの代役候補は？
ローマは、ベルギー側に計画している2500万ユーロのオファーを提示する前に、まず他の選手の売却を成立させる必要がある。この遅れを好機と捉えたトレソルディの代理人は、水面下でより条件の良い選択肢を探っている。アトレティコ・マドリードに加え、特にボルシア・ドルトムントが前向きな姿勢を示している。
トレスオルディが2029年まで契約するブルッヘへボルシアが速くオファーを出すかは、セルジュ・ギラッシーの去就次第だ。 ドルトムントの30歳FWは移籍が濃厚で、フェネルバフチェ行きが取り沙汰されている。この移籍が実現した場合、代役確保が急務となり、クラブはトレソルディ獲得に本腰を入れる構えだ。
交渉が不調に終わった場合は、ホッフェンハイムのフィスニック・アスラニやPSGのランダル・コロ・ムアニも候補に挙がっている。
ブリュッヘで急成長を遂げたニコロ・トレソルディ
トレソルディは2025年夏にハノーファー96からブルッヘへ移籍後、公式戦58試合で23ゴール9アシストを記録し、欧州で注目を集めた。
また、古典的でフィジカルに優れた「9番」としての彼のプロフィールは、早い段階からドイツサッカー連盟（DFB）の関心を引いた。ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、ワールドカップでは戦術的な理由からこの若手の招集を惜しくも見送ったものの、この攻撃選手の才能の高さを強調していた。 それでも欧州のトップクラブへ移籍すれば、U-21代表である彼がA代表で早くデビューする可能性は高まる。
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