ローマは、ベルギー側に計画している2500万ユーロのオファーを提示する前に、まず他の選手の売却を成立させる必要がある。この遅れを好機と捉えたトレソルディの代理人は、水面下でより条件の良い選択肢を探っている。アトレティコ・マドリードに加え、特にボルシア・ドルトムントが前向きな姿勢を示している。

トレスオルディが2029年まで契約するブルッヘへボルシアが速くオファーを出すかは、セルジュ・ギラッシーの去就次第だ。 ドルトムントの30歳FWは移籍が濃厚で、フェネルバフチェ行きが取り沙汰されている。この移籍が実現した場合、代役確保が急務となり、クラブはトレソルディ獲得に本腰を入れる構えだ。

交渉が不調に終わった場合は、ホッフェンハイムのフィスニック・アスラニやPSGのランダル・コロ・ムアニも候補に挙がっている。