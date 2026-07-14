ローマは、ベルギー側に計画している2500万ユーロのオファーを提示する前に、他の選手の売却を成立させる必要がある。この遅れを好機と捉えたトレソルディの代理人は、水面下でより条件の良い選択肢を探っている。アトレティコ・マドリードに加え、特にボルシア・ドルトムントが前向きな姿勢を示している。

トレスオルディが2029年まで契約するクラブ、ブルッヘへボルシアが速くオファーできるかは、セルジュ・グイラシーの去就次第だ。 ドルトムントの30歳FWギラッシはフェネルバフチェ移籍が濃厚で、実現すれば代役確保が急務となる。

交渉が不調に終わった場合は、ホッフェンハイムのフィスニック・アスラニやパリ・サンジェルマンのランダル・コロ・ムアニも候補に挙がっている。