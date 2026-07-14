イタリア紙『コリエレ・デッロ・スポルト』によると、BVBはFWとの金銭面で大筋合意したが、移籍交渉は複雑だ。
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移籍市場が佳境に。BVBがDFBの若き逸材と合意と報じられている。
報道によると、ボルシアは現在、FCブルッヘへの正式オファーをためらっている。自チームの戦力構成に課題があるためだ。それでも、黒と黄色のチームが移籍交渉で優位なのは、ライバルクラブの消極的な姿勢も影響している。
長らくASローマがカリアリ出身のU-21代表獲得の最有力候補とされていたが、情報筋によると選手とローマはすでに合意しており、本人もセリエA移籍を望んでいたという。
- Getty Images
ニコロ・トレソルディの代役候補は？
ローマは、ベルギー側に計画している2500万ユーロのオファーを提示する前に、他の選手の売却を成立させる必要がある。この遅れを好機と捉えたトレソルディの代理人は、水面下でより条件の良い選択肢を探っている。アトレティコ・マドリードに加え、特にボルシア・ドルトムントが前向きな姿勢を示している。
トレスオルディが2029年まで契約するクラブ、ブルッヘへボルシアが速くオファーできるかは、セルジュ・グイラシーの去就次第だ。 ドルトムントの30歳FWギラッシはフェネルバフチェ移籍が濃厚で、実現すれば代役確保が急務となる。
交渉が不調に終わった場合は、ホッフェンハイムのフィスニック・アスラニやパリ・サンジェルマンのランダル・コロ・ムアニも候補に挙がっている。
ブリュッヘで急成長を遂げたニコロ・トレソルディ
トレソルディは2025年夏にハノーファー96からブルッヘへ移籍後、ベルギーリーグで公式戦58試合23ゴール9アシストを記録し、一躍脚光を浴びた。
また、古典的でフィジカルの強い「9番」としての彼のプロフィールは、早い段階からドイツサッカー連盟（DFB）の関心を引いた。ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、ワールドカップでは戦術的な理由からこの若手の招集を惜しくも見送ったものの、この攻撃選手の才能の高さを強調していた。 それでも、欧州のトップクラブへ移籍すれば、U-21代表である彼がA代表で早くデビューする可能性は高まる。
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